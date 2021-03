Ratchet & Clank nur noch heute gratis für PS4 - Beeilt euch, bevor ihr in die Röhre guckt

Seit dem 2. März ist Ratchet & Clank Teil von Sonys "Play at Home-Initiative". Das bedeutet, ihr könnt euch das Spiel komplett kostenlos auf eurer Playstation 4 oder Playstation 5 herunterladen. Wie Insomniac und Sony angekündigt haben, verschwindet der Titel nach einem Monat wieder aus dem Programm. Und dieser Tag ist heute gekommen. Also loggt euch schnell ein, wenn ihr euch Ratchet & Clank noch nicht gesichert habt.

Benötige ich ein Abo bei PS Plus? Nein, Ratchet & Clank ist tatsächlich gratis, ganz ohne versteckte Zusatzkosten. Alles was ihr braucht, ist eine PS4 oder eine PS5 und ein Playstation-Konto. Das Spiel beinhaltet auch keine DLCs oder Mikrotransaktionen. Und im Gegensatz zu den kostenlosen Spielen bei PS Plus dürft ihr den Titel auch behalten.

Was ist Ratchet & Clank für ein Spiel?

Ratchet and Clank ist ein Plattform-Adventure von Insomniac Games (bekannt für Marvel's Spider-Man), in dem wir als felliges Alien Ratchet und dessen Robo-Kumpel Clank durch insgesamt 20 riesige 3D-Levels hüpfen.

Spielerisch erwartet euch hier ein bunter Mix aus Schießereien mit einem herrlich überdrehten Waffenarsenal, Rätseln und Hüpfen, verpackt in abwechslungsreichen Missionen.

Der Trailer verschafft euch einen ersten Eindruck:

Das gibt es noch bei Play at Home

Auch wenn Ratchet & Clank aus dem Programm verschwindet, gibt es momentan noch neun weitere Titel, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Diese neun Spiele gibt es weiterhin bei Play at Home:

Ratchet & Clank wird im April von Insomniac ein PS5-Update bekommen. Ähnlich wie bei God of War könnt ihr den Titel im Anschluss mit 60 fps auf eurer Next-Gen-Konsole zocken. Laut den Entwicklern war das auf der PS4 einfach nicht möglich.

Auch Ratchet & Clank: Rift Apart wird 60 fps bieten. Allerdings müsst ihr dafür den Performance-Modus wählen. Genaues ist noch nicht bekannt, aber vermutlich wird dieser auf 1080p (Full HD) beschränkt sein.

Habt ihr euch Ratchet & Clank schon kostenlos geholt?