Eines der ersten PS6-Spiele könnte jetzt schon feststehen und eine der besten Open World-Reihen überhaupt zurückbringen

Die PS6 wurde noch nicht einmal angekündigt, aber es gibt schon Hinweise auf erste Spiele für die Next Gen.

Die PlayStation 5 hat inzwischen knapp viereinhalb Jahre auf dem Buckel und dürfte damit die Hälfte ihrer Lebenszeit bereits überschritten haben. Obwohl wir in Zukunft noch mit so einigen PS5-Spielen rechnen können, lohnt sich so langsam auch der Blick auf die Next Gen. Das denkt sich wohl auch Entwickler Rocksteady, der bereits für die nächste Konsolen-Generation entwickelt.

Neues Batman-Spiel könnte für PS6 und Next Gen-Xbox kommen

Konkret hat eine neue Stellenausschreibung von Rocksteady Studios Fans aufhorchen lassen. In der Ausschreibung für einen Senior Core Engine Programmer werden nämlich auch direkt die Next Gen-Konsolen genannt:

"Ihre Arbeit wird es dem Team ermöglichen, die bestmögliche Spielerfahrung auf unserer Ziel-Hardware abzuliefern, inklusive High-End PCs, PS5, Xbox Series X/S und der nächsten Generation an Konsolen."

Zwar wird die PS6 und die nächste Xbox-Generation hier nicht direkt genannt, aber es scheint ziemlich eindeutig, dass diese Konsolen damit gemeint sind. Damit ist zumindest klar, dass Rocksteady bereits mit dieser Hardware im Hinterkopf entwickelt und vielleicht sogar ihr nächstes Spiel dafür rausbringt.

Aber um was für ein Spiel handelt es sich? Offiziell wissen wir gar nicht, was Rocksteadys nächstes Projekt nach dem Flop von Suicide Squad: Kill the Justice League sein wird. Allerdings deuten sowohl ein Leak von Nick Baker als auch Jason Schreier an, dass uns ein neues Batman-Singleplayer-Spieler erwarten wird. (via gamingbolt)

Zuletzt hat Batman auf VR-Hardware ordentlich ausgeteilt:

0:49 Im VR-Spiel Arkham Shadow bekommt Batman es mit einem neuen Feind zu tun

Autoplay

Konkret könnte es sich dabei sogar um einen neuen Eintrag in der Batman: Arkham-Reihe handeln. Dass lässt zumindest eine weitere Stellenausschreibung vermuten, die einen Game Director für ein Projekt sucht, das gleich mehrere bekannte Gameplay-Mechaniken aus der beliebten Reihe aufweist – darunter Third-Person-Action, Nahkampf-fokussierte Kämpfe und Fortbewegungssysteme für eine Open World.

Gut möglich also, dass uns für die PS6 und Next Gen-Xbox wieder ein neues Batman-Spiel erwartet. Das würde auch dazu passen, dass Rocksteady erst an einer Definitive Edition für Hogwarts Legacy gearbeitet haben soll, die dann aber eingestellt wurde. Damit könnte das Studio sich wieder voll und ganz einem eigenen Projekt widmen.

Das ist übrigens nicht das erste PS6-Spiel, das bereits etwas versteckt enthüllt wurde. Schon Anfang 2024 hatte Hideo Kojima eine neue IP angekündigt, die für die "nächste Generation" erscheinen soll.

Da die PlayStation 6 Vermutungen zufolge etwa 2028 erscheinen könnte, wäre das unter Umständen tatsächlich genug Zeit, um Rocksteadys neues Batman-Spiel zeitnah zum Release der Konsole als Cross-Gen-Titel zu veröffentlichen.

Die Arkham-Reihe gehört bis heute für viele Fans zu den mit Abstand besten Batman-Spielen überhaupt. Ein neuer Singleplayer-Ableger dürfte die Community also freuen, die auf die letzten Live-Service-Spiele zur Batman-IP alles andere als positiv reagiert haben.

Was würdet ihr euch von einem Batman-Spiel für PS6 und die Next Gen-Xbox erhoffen?