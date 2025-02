Dieses Spiel wird ganz neu für die altehrwürdige PS1 entwickelt und soll ein Mix aus Silent Hill und Animal Crossing werden

Hier seht ihr den PS1-Mix aus Animal Crossing und Silent Hill (Bild: bsky.app/profile/eliasdaler.bsky.social).

Enthusiastische Indie-Entwickler*innen gibt es da draußen wahrscheinlich ungefähr so viele wie Sand am Meer. Aber Elias Daler sticht allein schon deshalb aus der Menge heraus, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, heutzutage ein Spiel für die PS1 zu entwickeln. Aber damit noch nicht genug: Sein Titel soll ausgerechnet ein Mix aus Silent Hill und Animal Crossing werden. Klingt komisch, ist aber so.

Neues PS1-Spiel macht keine Kompromisse und könnte richtig cool werden

Darum geht's: Die PlayStation genießt nicht umsonst Kultstatus. Auf der Konsole sind erstmals Klassiker vom Rang eines Silent Hill, Metal Gear Solid oder Final Fantasy 7 erschienen. Kein Wunder also, dass es auch heute noch jede Menge Fans gibt, die die entsprechenden Titel spielen. Aber es gibt sogar noch Entwickler, die Spiele für die alte Konsole programmieren.

0:30 PlayStation Mini - Trailer: Sony feiert PS1-Ära im neuen Clip zur Retro-Konsole

Autoplay

Neues PS1-Spiel: Statt den Weg vieler anderer Indies zu gehen und einfach auf dem PC veröffentlicht zu werden, soll das Spiel von Elias Daler nur auf der PS1 laufen. Es erinnert nicht von ungefähr an den Look der damaligen Spiele, sondern ist eben auch ein echtes PS1-Spiel. Wie das Ganze dann aussieht, wenn es auf der Original-Hardware läuft, könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von BlueSky, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. BlueSky-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von BlueSky angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum BlueSky-Inhalt

Was ist das für ein Spiel? Bisher gibt es noch nicht allzu viele Informationen darüber, aber ihr könnt dem Entwickler auf Twitter, Bluesky oder YouTube für mehr Updates zur Entwicklung folgen. Das bisher namenlose Spiel orientiert sich stark am Look und der Atmosphäre von Silent Hill, aber mit Charakteren, die so auch aus Animal Crossing stammen könnten. Als große Inspiration wird außerdem noch Cat Soup genannt.

Das Spiel wurde von Grund auf komplett selbst entwickelt, und zwar mit Hilfe von Emulatoren. Allerdings ist der Titel noch lange nicht fertig und ihr könntet es auch nur dann auf eurer Original-PS1 spielen, wenn die ermöglicht, auch nicht offiziell lizenzierte Titel abzuspielen.

Ansonsten ist auch das Spielen auf Emulatoren grundsätzlich eine Option und legal, da in diesem Falle keine Spiele-Piraterie betrieben wird.

Die Reaktionen fallen begeistert aus: In den Kommentaren auf Reddit, YouTube, Bluesky und Co. wird das, was bisher von diesem neuen PS1-Spiel zu sehen ist, richtig abgefeiert. Es gibt da draußen offenbar noch sehr viele Leute, die sich neue Spiele für ihre altehrwürdige Konsole wünschen und ein Herz für diese kuriose Mischung aus zwei sehr gegensätzlichen Spielen haben.

Wie findet ihr den Mix aus Silent Hill und Animal Crossing? Und hättet ihr überhaupt noch eine PS1, auf der ihr es spielen könntet?