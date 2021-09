Star Wars KOTOR bekommt wirklich ein Remake für PS5

Das PlayStation-Showcase startete mit einem echten Knall. Star Wars: Knights of the Old Republic wurde für die PS5 angekündigt. Dass das Spiel in einer Neuauflage erscheint, wurde bereits weit im Voraus spekuliert.

Wann erscheint das Spiel? Zu einem Release gibt es noch keine Angaben. Jedoch, dass das Spiel zeitexklusiv für die PS5 erscheint. Bis KOTOR auf Xbox Series X/S und PC kommt, wird es also noch ein wenig länger dauern. Ob ein Jahr oder kürzer, werden wir wohl in den kommenden Wochen erfahren.

Hier könnt ihr euch den ersten Teaser zum Spiel anschauen:

Info: Der Artikel wird in Kürze mit weiteren Informationen ergänzt

Alle Infos aus dem PS Showcase in der Übersicht

Alle Infos im Überblick: Wie gewohnt, werden wir im Anschluss an den Livestream alle Infos für euch in einer großen Übersicht zusammenfassen. Sobald der Artikel live ist, werden wir ihn hier verlinken.

Freut ihr euch auf das Remake von Star Wars: KOTOR und hättet ihr mit dieser Ankündigung gerechnet?