Nier: Automata wäre fast gescheitert, weil Director ausschlafen will

Es gibt Leute, die können einfach nicht früh aufstehen. Zu denen zählt offenbar auch der Nier: Automata-Game Director Yoko Taro. Der hasst früh aufzustehen offenbar so sehr, dass deswegen fast das gesamte Spiel eingestellt worden wäre. Das klingt absurd, entspricht aber offenbar tatsächlich der Wahrheit. Die Geschichte gibt der Director nicht nur in einem Interview zum Besten, sondern bestätigt das Ganze auch gern nochmal auf Nachfrage.

Ein Monat Streit? Laut dem Nier: Automata-Game Director Yoko Taro wäre das Spiel fast nicht zustande gekommen, weil die Arbeitszeit bei Platinum Games um 9:30 Uhr anfangen sollte.

Es habe dann einen ganzen Monat lang Streit deswegen gegeben und die Entwicklung wäre allein deshalb fast eingestellt worden, so absurd das klingt.

"Beginn des Arbeitstags war um 9:30 Uhr und als Frelancer kann ich nicht so früh aufstehen. Also haben wir uns tatsächlich einen ganzen Monat ununterbrochen darüber gestritten und Nier: Automata wäre tatsächlich beinahe eingestellt worden, weil deren Anfangszeit so früh für mich war. Und das ist wirklich kein Witz."