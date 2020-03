Zum 10. Geburtstag! Nier für PS4 und Xbox One angekündigt

Im April 2020 feiert mit Nier eines der außergewöhnlichsten Spiele der vergangenen Dekade sein zehnjähriges Jubiläum. Pünktlich zum runden Geburtstag hat Publisher Square Enix eine verbesserte Replicant-Version für PS4, Xbox One und PC angekündigt. Dabei soll es sich jedoch weder um ein Remaster noch um ein Remake handeln. (via Siliconera)

Wann erscheint Nier Replicant? Zu einem möglichen Release und dem Preis gibt es bislang noch keine Informationen. Aufgrund des Jubiläums ist es jedoch wahrscheinlich, dass es bis zur Veröffentlichung nicht mehr allzu lange dauert.

Für ein wenig Verwirrung sorgt derweil die Art der Neuauflage. Das Action-Rollenspiel erscheint nämlich für PS4 und Xbox One in der Version 1.22474487139. Folgende Inhalte wurden demnach angepasst:

Zudem, und hier bleiben die Entwickler ebenfalls vage, soll es allerhand Inhalte geben, die selbst Spielern der Original-Version etwas Neues bieten.

Den Trailer zu Ankündigung könnt ihr euch hier anschauen:

Trivia: Falls ihr euch fragt, was es mit den Namen "Gestalt" und "Replicant" auf sich hat, folgt hier eine kurze Aufklärung:



In Japan ist das Spiel in zwei verschiedenen Versionen erschienen. Nier Gestalt ist die auf den westlichen Markt zugeschnittene Xbox 360-Version, Nier Replicant die auf den japanischen Markt zugeschnittene PS3-Version. Außerhalb Japans wurde lediglich eine Version veröffentlicht, die auf Nier Gestalt basiert. Die Unterschiede belaufen sich auf das Alter des Hauptcharakters und seiner Beziehung zur Figur Yonah.