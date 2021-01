Nier ist den meisten Spieler*innen erst dank des sehr erfolgreichen Nachfolgers Nier: Automata ein Begriff. Das Original kennen und schätzen bis heute aber nur einige wenige Fans skurriler JRPGs. Im Mainstream ging der Titel hingegen sang- und klanglos unter, und das nicht ohne Grund.

Das erste Nier erwies sich im Jahr 2010 bei den meisten Kritiker*innen nämlich eher als mittelprächtig. Schuld waren der (schon damals) detailarme, verwaschene und teils wirklich hässliche Look. Hinzu kamen Gameplay-Eigenarten, die das Spiel an vielen Stellen nur schwer zugänglich machen.

Tatsächlich aber steckt im allersten Nier ein in vielerlei Hinsicht besonderes Spiel: Denn das Action-RPG lebt weniger von seinem Gameplay und seiner Optik, sondern vielmehr von seiner komplexen, tieftraurigen Geschichte und den charmant-schrulligen Charakteren. Und wer das Action-RPG damals verpasst hat oder wer das Action-RPG schlicht noch einmal erleben möchte, der bekommt im April 2021 die Gelegenheit dazu: Mit Nier Replicant V. 1.22474487139. erwartet uns eine Neuauflage für PS4, Xbox One und den PC.

Darum geht's: Im Jahr 2049 findet wir uns als junger Held Nier mit unserer kranken Schwester Yonah in einer zerstörten, verschneiten Stadt wieder und werden von bösartigen Kreaturen, den sogenannten Schatten, terrorisiert. Um seine Schwester zu beschützen, verkauft Nier seine Seele an ein magisches Buch namens Grimoire Weiss, das die Schatten bekämpfen kann. Einige Jahre nach dem Prolog machen wir uns auf die Suche nach einem Heilmittel und durchstreifen dabei eine karge Fantasy-Welt.

Die Prämisse der Geschichte klingt zunächst schwer nach "typisch JRPG", doch Nier ist mehr als das: Ganz genau wie beim gefeierten Nachfolger Automata entfaltet sich die Story des Spiels nämlich erst, wenn wir es in mehreren Durchläufen abschließen und jedes der insgesamt vier Enden (A, B, C und D) erleben. Jeder Durchlauf gewährt uns eine frische Perspektive auf die Story und kommt mit einer neuen, teils schockierenden Wendung daher.

Die Faszination von Nier besteht also darin, sich die Geschichte mit dem neuen Run selbst zusammenzubauen. Bis wir letztendlich wissen, was es wirklich mit der zerstörten Welt, den Charakteren und ihren Beziehungen zueinander auf sich hat.

Nier Gestalt vs Replicant - Falls ihr euch fragt, was hinter den Namen "Gestalt" und "Replicant" steckt, hier die kurze Aufklärung: In Japan ist das Spiel in zwei verschiedenen Versionen erschienen. Nier Gestalt ist die auf den westlichen Markt zugeschnittene Xbox 360-Version, Nier Replicant die auf den japanischen Markt zugeschnittene PS3-Version. Außerhalb Japans wurde lediglich eine Version veröffentlicht, die auf Nier Gestalt basiert. Die Unterschiede belaufen sich auf das Alter des Hauptcharakters und seiner Beziehung zur Figur Yonah: In Gestalt spielen wir Yonahs Vater, in Replicant hingegen ihren Bruder.