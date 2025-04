Zelda BotW: Beeindruckender Videovergleich zeigt, wie viel besser die Nintendo Switch 2-Edition läuft und aussieht

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erlebt auf der Nintendo Switch 2 einen zweiten Frühling, wie das Video zeigt.

Mit der Nintendo Switch 2 erscheinen auch die Switch 2-Editionen von Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Beide bekommen mit dem Upgrade eine höhere Auflösung, bessere Performance und sattere Farben spendiert. Auch die Ladezeiten verkürzen sich deutlich, das Gesamtpaket ist ziemlich beeindruckend.

Offizieller Nintendo-Stream stellt Switch 2 und Switch 1-Version von Zelda BotW nebeneinander und der Effekt ist beachtlich

Darum geht's: Vor Kurzem wurde die Nintendo Switch 2 mit viel Drumherum enthüllt und dazu zählen auch die beiden Nintendo Switch 2-Editionen, die Zelda: Tears of the Kingdom und BotW spendiert bekommen. Neben den Zelda Notes in der Nintendo-App könnt ihr euch vor allem auf Grafik-Verbesserungen freuen:

7:18 Auf der Switch 2 könnt ihr beide Open World-Zeldas in einer verbesserten Variante spielen

Wie diese Grafik-Verbesserungen im Detail aussehen, hat die Nintendo Treehouse-Präsentation von gestern verdeutlicht. Darin wurden die beiden verschiedenen Versionen von Zelda BotW nebeneinander gestellt und im direkten Vergleich wird überdeutlich, was alles verbessert wurde.

Sattere Farben: Zelda BotW wirkt nicht mehr so, als wäre alles hinter einem blassen Schleier versteckt.

Zelda BotW wirkt nicht mehr so, als wäre alles hinter einem blassen Schleier versteckt. Mehr Details erkennbar: Die Texturen aus nächster Nähe, einzelne Grashalme aber auch weiter entfernte Landschaften bieten mehr fürs Auge.

Die Texturen aus nächster Nähe, einzelne Grashalme aber auch weiter entfernte Landschaften bieten mehr fürs Auge. Höhere Auflösung: Link selbst, aber auch vieles andere sieht deutlich weniger pixelig aus.

Link selbst, aber auch vieles andere sieht deutlich weniger pixelig aus. Bessere Performance: Eine flüssigere Framerate fühlt sich viel angenehmer an, es kommt zu keinen Rucklern mehr, auch im Wald der Krogs nicht.

Eine flüssigere Framerate fühlt sich viel angenehmer an, es kommt zu keinen Rucklern mehr, auch im Wald der Krogs nicht. Schnellere Ladezeiten: Auf der Nintendo Switch 2 ist die Umgebung blitzschnell geladen, ungefähr fünfmal schneller als auf der alten Switch.

Hier findet ihr den Zeitpunkt in der Nintendo-Show, an dem es mit dem Zelda-Vergleich losgeht. Aber auch dieses Bild hier zeigt bereits hervorragend, wovon hier die Rede ist:

Links in der Switch 2-Version sieht alles weniger verwaschen sowie detaillierter aus und profitiert von kräftigeren Farben.

Kollege Tobi, der auf der Switch 2-Experience in Paris war, kann diese Eindrücke bestätigen. Laut seiner Aussage wirken sowohl Breath of the Wild als auch der Nachfolger Tears of the Kingdom auf der neuen Konsole deutlich schärfer und performanter.

So, wie es immer sein sollte: Alles in allem fühlt sich Zelda BotW jetzt offenbar endlich so an, wie wir es uns immer gewünscht haben. Der Unterschied ist frappierend und macht noch einmal sehr eindrucksvoll deutlich, wie stark die alte, leistungsschwache Hardware der Switch 1 viele Spiele zurückhält.

Wann kommen die Switch 2-Editionen? Zelda TotK und BotW erhalten ihre aufgebohrten Next Gen-Versionen direkt zum Launch der Nintendo Switch 2.

Besitzt ihr bereits die Switch-Fassung der Spiele, könnt ihr euch ein Upgrade-Paket kaufen. Allerdings hat Nintendo noch nicht verraten, wie viel das kostet.

Verfügt ihr über das Nintendo Switch Online-Abo mit dem Erweiterungspaket, sind die beiden Upgrades für die Zelda-Titel darin enthalten, wie es auf der offiziellen Seite der Spiele im Nintendo-eShop heißt.

Was sagt ihr zu dem direkten Vergleich? Freut ihr euch auf die verbesserten Nintendo Switch 2-Editionen von Zelda Tears of the Kingdom und Zelda Breath of the Wild?