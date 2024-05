'Du hast es probiert?!' Gamer entdeckt an seinem 3DS Rost - leckt diesen ab, um sich sicher zu sein

Der Nintendo 3DS darf unter keinen Umständen Feuchtigkeit ziehen. Sonst kann Rost entstehen.

Leider halten die Konsolen und Spiele aus unserer Kindheit nicht ewig. Vor einigen Jahren gaben beispielsweise mehrere 3DS-Titel von Pokémon den Geist auf. Auch bei aktuellen Konsolen wie der PS4 besteht das Problem, da sie eine interne Batterie besitzt, die irgendwann leer sein wird.

Ein User im Reddit-Forum zeigt nun, was der Zahn der Zeit aus seinem Nintendo 3DS gemacht hat. Der Handheld funktioniert zwar noch, aber er hat eine eingeschränkte Sicht.

Nintendo 3DS fängt von innen an zu rosten

Was ist passiert? Der User zeigt seinen Nintendo 3DS, der im Inneren anfing, zu rosten. Am Rand des Bildschirms waren braune Flecken zu sehen, die sich wohl von innen ausbreiteten. Der User vermutete, dass irgendwie Wasser in den Handheld gelangt sein muss. Das muss wiederum dazu geführt haben, dass der Bildschirmrand, der aus Metall besteht, anfing zu rosten.

Seinen Handheld könnt ihr euch hier ansehen:

Um zu überprüfen, ob es sich dabei um Kaffee, Rost oder anderen Schmutz handelt, hatte der User die Flecken sogar probiert. Die braunen Flecken sollen tatsächlich nach Rost schmecken, wie auch immer das schmecken mag. Andere User zeigen sich über den Geschmackstest sichtlich schockiert und fragen, ob er es wirklich probiert hat.

Wie kam er an den Rost ran? Der User öffnete seinen Nintendo 3DS und sah, dass die Rückseite des Metallrahmens rostete. Er konnte es schaffen, den Bildschirm zu reinigen, allerdings nutzt er ihn heute eher für "Testzwecke".

Leider hat der Gamer noch nicht die Frage beantwortet, wie sein Nintendo 3DS nach der Reinigung aussieht. Wir hätten gerne gesehen, ob er die Rostflecken komplett entfernen konnte.

Andere Leser*innen hatten vermutet, dass es sich alternativ um Brandflecke handeln könnte. Wenn der 3DS zu heiß geworden wäre, hätten die Flecken von innen heraus entstehen können.

So oder so solltet ihr auf eure Konsolen gut Acht geben, wenn ihr ähnliche Fälle verhindern wollt. Für die Lagerung eignet sich am besten ein trockener Ort. Im feuchten Keller würden die Konsolen vermutlich ebenso rosten wie beim Reddit-User.

