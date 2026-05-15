PS3-Fan holt "realistisches Mario Kart" raus und die Community erinnert sich mit Wehmut an das Action-Rennspiel, das eine Fortsetzung verdient hätte

Das spaßige Arcade-Rennspiel kam 2010 auf den Markt. Ein Nachfolger wurde leider eingestellt.

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Jonas Herrmann
15.05.2026 | 19:04 Uhr

Blur bot intensive Rennen mit Power-Ups. Blur bot intensive Rennen mit Power-Ups.

Das Genre der Funracer ist in den letzten Jahren stark geschrumpft. Neben Mario Kart gibt es noch ein paar ähnliche Kartracer. Titel wie Forza Horizon 6 gehen schon wieder stärker in eine "realistischere" Richtung, doch uu PS3-Zeiten sah das noch ganz anders aus.

Das Mario Kart mit NfS-Optik

Fragt man Rennspielfans nach alten Titeln und Serien, die ihren Glanz verloren haben oder sogar komplett verschwunden sind, denken die meisten vermutlich zuerst an Need for Speed oder Burnout. Tatsächlich gab es rund um das Jahr 2010 aber noch jede Menge andere Genrevertreter.

Video starten 13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Der Reddit-User "Antaniwarrior" hat in einem Post im PS3-Subreddit kürzlich etwa an Blur aus dem Jahr 2010 erinnert. Er beschreibt den Titel als "realistisches Mario Kart" und fasst die Prämisse des Funracers damit ziemlich treffend zusammen.

Blur stammte von Bizarre Creations und Activision und kam im Mai 2010 auf den PC, die PS3 und die Xbox 360. Der Titel bot lizenzierte Autos wie in Need for Speed, aber auch Power-Ups wie Raketen, Minen oder Elektroschocks.

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In den Kommentaren erinnern sich viele User mit viel Freude an das Rennspiel, das ursprünglich sogar einen Nachfolger bekommen sollte, der aber vorzeitig eingestellt wurde. Laut einigen Usern sind die Server von Blur sogar tatsächlich noch erreichbar, doch die Spielersuche für Online-Rennen dauert verständlicherweise ziemlich lange.

Der Funracer lässt sich aber natürlich auch hervorragend im Singleplayer oder im lokalen Splitscreen genießen. Das gilt übrigens auch für ein zweites Spiel, das in den Kommentaren ebenfalls öfter positiv erwähnt wird.

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Split/Second: Velocity kam in derselben Woche auf den Markt wie Blur und bot eine etwas andere Herangehensweise. Bei dem Titel von Black Rock Studio stand nämlich die massive Zerstörung der Strecken im Vordergrund. Mit deren Hilfe konnten Gegner*innen ausgeschaltet und Abkürzungen geöffnet werden.

Erinnert ihr euch an die beiden Rennspiele? Für welches der beiden habt ihr euch damals entschieden?

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Blur

Blur

Genre: Sport

Release: 27.05.2010 (PC, PS3, Xbox 360)

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