Nintendo Direct im Januar/Februar 2023? Wann wir mit dem ersten Livestream rechnen

So langsam sind wir richtig im neuen Jahr angekommen und wären bereit für Infos zu kommenden Switch-Spielen. Geht es euch genauso? Die erste Nintendo Direct 2023 könnte tatsächlich auch schon so gut wie vor der Tür stehen. Im mehrmals jährlich stattfindenden Livestream gibt's zahlreiche Neuigkeiten und Ankündigungen zu den spannendsten Titeln. Wir wissen zwar noch nicht, wann die erste Direct in diesem Jahr genau stattfindet, aber haben schon eine Vermutung zum Zeitraum.

Mit der nächsten Direct können wir ab Februar rechnen

Zwar ist die erste Direct in diesem Jahr noch nicht offiziell angekündigt, aber wenn wir uns die Termine der Vorjahre anschauen, lässt sich ganz gut ableiten, wann wir mit ihr rechnen können. In den letzten Jahren, also 2019 bis 2022, fanden die Livestreams dreimal bereits im Februar statt. Nur 2020 war eine Ausnahme mit einer Mini Direct Ende März.

Die Nintendo Direct wird seit 2012 bei uns in deutscher Sprache ausgestrahlt und in ihrer Geschichte ist der Stream nur einmal in den April gerutscht. In allen anderen Jahren fand er spätestens im März statt, oft schon im Februar. Gehen wir also davon aus, dass sich daran nichts ändert, können wir bald mit einer Ankündigung rechnen - höchstwahrscheinlich für Februar oder März.

Das könnte bei der ersten Direct gezeigt werden

Das große Switch-Highlight in diesem Jahr ist natürlich Zelda: Tears of the Kingdom. Links neues Abenteuer erscheint am 12. Mai und wir werden sicherlich vorher noch einige Infos zu diesem Titel erhalten. Es handelt sich um den Nachfolger zu Breath of the Wild, der auch direkt an die Story anknüpfen soll. Alle Infos und Gerüchte zur Geschichte, Gameplay und mehr haben wir in diesem Übersichtsartikel für euch zusammengefasst:

Möglich wäre außerdem, dass wir mehr über Metroid Prime 4 hören und beispielsweise einen Release-Zeitraum erfahren. Bei diesem Titel wissen wir nämlich noch gar nicht, ob wir 2023 noch mit ihm rechnen dürfen. Wie bei jedem Nintendo-Stream hoffen wir außerdem auf konkrete Infos zu - na, ihr wisst schon - genau: Hollow Knight: Silksong. Ob es dieses Mal nicht vergeblich ist?

Zu den Spielen, die bereits offiziell für dieses Jahr für die Switch angekündigt sind, gehören Story of Seasons: A Wonderful Life, Hogwarts Legacy und Octopath Traveler 2. Letzteres kommt allerdings schon am 24. Februar heraus. Hier findet ihr unsere Liste aller Spiele, die dieses Jahr für die Konsole erscheinen.

Was denkt ihr, wann die Direct stattfinden wird und welche Spiele würdet ihr am liebsten sehen?