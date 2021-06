Nintendo Direct E3 2021: Alle bestätigten Spiele und was noch gezeigt werden könnte

Die E3 rückt näher und auch dieses Jahr wird es wieder einiges an Spielen für Nintendo Switch-Fans geben. Die Nintendo Direct am 15. Juni ist dabei nicht das einzige Event, bei dem wir News zu Switch-Spielen erwarten können. Wir fassen alle möglichen und bereits bestätigten Switch-Titel für euch zusammen, die auf der E3 einen Auftritt feiern könnten.

Zelda: BotW 2, Metroid Prime 4 und co. bei Nintendo Direct möglich

Für die Nintendo Direct am 15. Juni 2021 selbst wurden zwar noch keine Spiele bestätigt, dennoch gibt es einige wahrscheinliche Kandidaten.

Da sich die Show dieses mal primär auf Spiele fokussieren will, die noch in diesem Jahr erscheinen, können wir besonders mit Infos zu bereits bekannten Spielen rechnen:

Was ist mit Bayonetta 3 und Metroid Prime 4? Bayonetta 3 und Metroid Prime 4 haben zwar noch kein Release-Datum, könnten aber ebenfalls im Linup dabei sein. Gerüchten zufolge könnte es zudem diesmal auch Ankündigungen für einen Metroid-Ableger und Mario Kart 9 geben, bestätigt ist allerdings noch nichts.

Da Zelda dieses Jahr Jubiläum feiert, erhoffen viele Fans sich auch hier Neuigkeiten, ob zu einer möglichen Zelda-Collection oder weiteren Remakes zu älteren Zelda-Titeln.

Und Zelda Breath of the Wild 2? Natürlich sind auch News zu the Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sind nicht unwahrscheinlich. Zwar soll das Spiel Gerüchten zufolge nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, doch auf neue Infos können wir dennoch hoffen - mit etwas Glück bekommen wir sogar einen Release-Termin, auch wenn das reine Spekulation ist.

News zur Switch Pro auf der E3?

Auch die Nintendo Switch Pro könnte auf der E3 vorgestellt werden - allzu große Hoffnungen sollten wir uns aber nicht machen. Die Nintendo Direct-Konferenz will sich dieses Jahr nämlich ausschließlich auf Software, also z. B. Spiele, fokussieren. Dennoch, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und Nintendo ist durchaus dafür bekannt, einige Überraschungen auf seinen Konferenzen bereitzuhalten.

Diese Switch-Spiele sind bereits für die E3 2021 bestätigt

Während die First-Party Spiele natürlich von Nintendo selbst vorgestellt werden, gibt es auch jede Menge Third-Party Spiele, die auf die Konsole kommen werden, darunter einige Indie-Titel.

Schon im Vorfeld der E3 hat das erste Guerilla Collective Event 16 Spiele für die Nintendo Switch gezeigt:

Blaster Master Zero 3 (Switch Release: 29. Juli 2021)

(Switch Release: 29. Juli 2021) Azure Striker Gunvolt 3 (Switch Release: 2022)

(Switch Release: 2022) Trifox (Release: 2022)

(Release: 2022) Rubi: The Wayward Mira (Release: unbekannt)

(Release: unbekannt) Kung Fu Kickball (Release: 2021)

(Release: 2021) Aeon Drive (Release: 2021)

(Release: 2021) Endling (Release: unbekannt)

Beasts of Maravilla Island (Release: 2021)

(Release: 2021) Omno (Release: 2021)

Fire Tonight (Release: 12. August 2021)

(Release: 12. August 2021) The Lightbringer (Release: unbekannt)

(Release: unbekannt) Alfred Hitchcock - Vertigo (Release: 2021)

(Release: 2021) Antimony of Common Flowers (Release: unbekannt)

(Release: unbekannt) The Legend of Tianding (Release: 2021)

(Release: 2021) Obscure Tales's Lamentum (Release: 2021)

(Release: 2021) My Lovely Wife (Release: unbekannt)

(Release: unbekannt) Retrograde Arena (Release: bereits erschienen)

Für den zweiten Showcase (am 12. Juni, 17 Uhr deutscher Zeit) sind bereits mehrere geplante Spielevorstellungen bekannt, die ebenfalls für die Nintendo Switch erscheinen werden, darunter etwa Death Trash und Black Book.

Auch die Capcom-Präsentation am 14. Juni könnte Switch-Titel beinhalten. Zwar ist das Lineup des Livestreams aktuell noch nicht bekannt, aber es ist wahrscheinlich, dass wir mit The Great Ace Attorney Chronicles und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin zwei bereits bestätigte 2021-Releases für die Switch zu sehen bekommen könnten.

Diese Nintendo Switch Spiele werden wir definitiv auf der E3 2021 sehen:

Archvale

Batora: Lost Haven

Bear and Breakfast

Black Book

Blooming Business: Casino

Death Trash

Lamentum

Onsen Master

Serial Cleaners

E3 2021 Zeitplan: Neben Nintendo werden noch viele weitere Publisher ihre Spiele während der digitalen Messe präsentieren. Einen Plan mit allen Pressekonferenzen und ihren deutschen Zeiten findet ihr in diesem separaten GamePro-Artikel.

Auf welche Switch-spiele freut ihr euch am Meisten und was muss eurer Meinung nach unbedingt auf der E3 angekündigt werden?