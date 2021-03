Die Existenz von Mario Kart 9 wurde bis heute nicht offiziell von Nintendo bestätigt. Wir wissen also nicht sicher, ob sich ein neuer Teil des Fun-Racer tatsächlich in Arbeit befindet. Laut Comicbook.com gibt es aber "eine Menge Gerüchte", die genau das behaupten. Ein verifizierter Insider geht auf Resetera sogar noch weiter und spricht von einer Veröffentlichung zum Feiertagsgeschäft.

Warum das Sinn ergibt: Nintendos AAA-Spiele leiden unter den Einschränkungen der Corona-Pandemie. Momentan sieht es nicht so aus, als würde es Zelda: Breath of the Wild 2 noch in diesem Jahr schaffen und auch Pokémon-Legenden: Arceus ist für 2022 geplant.

Von anderen Projekten wie Metroid Prime 4 und Bayonetta 3 haben wir schon ewig nichts gehört. Ein Spiel wie Mario Kart 9 wäre ideal als Lückenfüller für das Weihnachtsgeschäft, da die Entwicklung weniger zeitaufwändig ist, als bei einem Action-Adventure.

Darum wurde Mario Kart 9 noch nicht angekündigt

Manche könnten sich fragen, warum wir dann noch nichts von Mario Kart 9 wissen. Zwei Gründe: Zum einen braucht ein Spiel wie Mario Kart keinen langen Vorlauf. Wir wissen nämlich, um was es sich handelt

Zum anderen hat Nintendo bisher fast ausschließlich über Spiele gesprochen, die bis zum Sommer erscheinen (Mario Golf Super Rush, Zelda: Skyward Sword) und Spiele, die erst 2022 kommen (Splatoon 3, Project Triangle Strategie). Das zweite Halbjahr 2021 wird Nintendo vermutlich im Sommer/Frühherbst näher beleuchten.

Mario Kart 8 Deluxe ist der Verkaufsschlager auf der Switch

Einen Nachfolger zu MK8 zu veröffentlichen, dürfte für Nintendo keine schwere Entscheidung sein, auch wenn ein Release nicht wirklich eilt. Mario Kart 9 (oder wie das Spiel auch immer heißen mag) wäre vermutlich ein vorprogrammierter Millionen-Seller, Mario Kart 8 Deluxe verkauft sich noch immer wie das sprichwörtliche geschnittene Brot. Mario Kart 9 könnte außerdem ein Showpiece für die Nintendo Switch Pro werden, sollte die neue Hardware noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Würdet ihr euch über ein Mario Kart 9 freuen oder genügt euch Mario Kart 8 Deluxe?