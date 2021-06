Kein Zelda BOTW 2 in 2021: Insider scheint zu bestätigen, was wir alle befürchtet haben

Nintendo kündigte "Breath of the Wild 2" auf der E3 2019 an. Und bisher haben wir abgesehen von dem ersten Trailer nichts zu dem Spiel gesehen, was unter anderem an den schwierigen Arbeitsbedingungen während der Corona-Pandemie liegen dürfte. Tatsächlich ist noch nicht einmal der richtige Name des Spiels bekannt. Trotzdem hoffen viele Fans noch immer auf einen Release in diesem Jahr.

Diesen Träumen macht der japanische Analyst Dr. Serkan Toto jetzt ein Ende. In einem Tweet schreibt er über Nintendos Pläne für die E3: "Z2 22". Was er damit meint, ist ziemlich offensichtlich: Zelda (Breath of the Wild) 2 erscheint 2022. So zumindest seine Angabe. Offiziell bestätigt ist das natürlich nicht.

Link zum Twitter-Inhalt

Ist das glaubwürdig? Der Branchen-Insider ist eine ziemlich verlässliche und bekannte Quelle. Allerdings konkretisiert er nicht, ob es sich bei der Aussage um seine eigene Annahme handelt, oder ob er tatsächlich über entsprechende Informationen verfügt. Behandelt das Ganze also vorerst als Gerücht.

Mehr Zelda auf der E3?

Switch-Spieler wurden in den vergangenen Monaten nicht gerade mit vielen Blockbustern überhäuft. Auch wenn sich die Switch weiterhin bestens verkauft, braucht Nintendo eine ordentliche E3-Show, um die Fans bei der Stange zu halten. Wir können also mit einigen Neuankündigungen rechnen. Und mit einem neuen Trailer zu Breath of the Wild 2.

Ein konkretes Erscheinungsdatum für Links neues Abenteuer ist aber unwahrscheinlich. Wundert euch nicht, wenn am Ende des Clips lediglich "2022" erscheint.

Hat die Switch Pro etwas damit zu tun? Viele Fans gingen davon aus, dass Nintendo mit dem Release von Zelda: Breath of the Wild 2 wartet, damit es zeitgleich mit der Switch Pro erscheinen kann. Die neuesten Informationen sind jedoch, dass das Konsolen-Upgrade schon im Herbst auf den Markt kommt (September oder Oktober). Dass der Titel für die gemunkelte Switch Pro optimiert sein könnte, ist aber sehr wahrscheinlich. Angeblich soll die neue Hardware schon heute gezeigt werden.

Unsere Einschätzung zum Release von BOTW 2: Wir gehen ebenfalls davon aus, dass Breath of the Wild 2 nicht mehr 2021 erscheint. Schon möglich, dass Nintendo den Titel ursprünglich im Herbst mit der Switch Pro veröffentlichen wollte. Wichtiger wird dem Unternehmen aber die Qualität sein, denn BotW 2 ist (momentan) Nintendos einziger angekündigte Blockbuster für die Switch - mal abgesehen von Metroid Prime 4, das wohl noch Jahre brauchen wird.

Die Switch verkauft sich in diesem Jahr auch ohne Zelda, aber mit dem nächsten Zelda muss Nintendo abliefern, ansonsten könnte die Stimmung kippen.

Alle bisher bekannten Informationen zu Zelda: Breath of the Wild 2 findet ihr in unserem Übersichtsartikel:

18 3 Mehr zum Thema Zelda Breath of the Wild 2: Release, Gameplay & mehr: Alle Infos & Gerüchte

Weitere Artikel zu The Legend of Zelda:

Werden weitere Zelda-Spiele angekündigt?

Sollte Breath of the Wild 2 tatsächlich noch länger brauchen, könnten zwischen dem Sequel und Skyward Sword HD, das in wenigen Wochen erscheint, noch andere Zelda-Titel kommen. Im Gespräch sind eine Collection mit mehreren Klassikern und einzelne HD-Ports von Wind Waker und Twilight Princess.

Allerdings möchte Nintendo angeblich mit den Ankündigungen warten, bis Skyward Sword auf dem Markt ist. Anstatt auf der E3, werden wir diese Zelda-Spiele also eher in einer eigene Direct sehen, die nach der Messe stattfindet.

Glaubt ihr, Breath of the Wild 2 erscheint noch 2021?