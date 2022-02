Große Nintendo Direct startet morgen und liefert 40min Nintendo Switch-Power

Zuletzt häuften sich die Gerüchte, dass im Februar 2022 eine "große" Nintendo Direct stattfinden wird, auf der die neuesten Switch-Games präsentiert werden, die uns in diesem Jahr erwarten. Nun hat Nintendo das Event bestätigt und liefert den Termin: Schon morgen geht's los.

Nintendo Direct im Februar 2022 - Termin und Uhrzeit

Termin: Mittwoch, 9. Februar 2022

Uhrzeit: 23 Uhr deutsche Zeit (entspricht 2pm PT)

(entspricht 2pm PT) Länge des Events: rund 40 Minuten

GamePro wird die Direct live mitverfolgen und euch wie immer pünktlich mit den wichtigsten News und Ankündigungen vom Event versorgen.

Livestream zur Nintendo Direct im Februar 2022:

Was erwartet uns während der neuen Nintendo Direct?

In rund 40 Minuten sollen dabei die neuen Nintendo Switch-Spiele im Fokus stehen, die uns in der ersten Hälfte 2022 erwarten. Wir dürfen also gespannt sein, sicherlich ist der ein oder andere Blockbuster vertreten.

Eine Liste aller neuen Nintendo Switch-Spiele 2022 findet ihr hier.

Welche Spiele könnten gezeigt werden? Die Nintendo Direct im Februar könnte sich daher Spielen wie Project Triangle Strategy, dem neuen Strategiespiel der Octopath Traveler-Macher, den Remakes von Advance Wars 1+2 oder Rune Factory 5 widmen.

Und wer weiß, vielleicht überrascht uns auch Team Cherry mit Silksong, verrät den Release des heiß erwarteten Metroidvania rund um Käferdame Hornet. Zu den Gerüchten für die Direct gesellt sich zudem noch Batman: Arkham Collection, das die drei Hauptableger der Arkham-Reihe bündelt.

Fans warten natürlich außerdem geduldig auf Neuigkeiten zu Zelda: Breath of the Wild 2. Wir vermuten jedoch, dass das Spiel eher Ende 2022 erscheint, ein neuer Trailer oder ein fester Release im Rahmen der Februar 2022-Direct wären demnach unwahrscheinlich. Aber lassen wir uns einfach überraschen.

Was sind eure Erwartungen und Wünsche ans morgige Event? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!