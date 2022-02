Nintendo Direct - Alle Ankündigungen in der Übersicht

Das war sie, die erste große Nintendo Direct im Jahr 2022 ist vorbei. Und was waren das bitte für fantastische 40 Minuten voller toller Ankündigungen!? Damit ihr genau im Blick habt, was alles präsentiert wurde und welche Spiele ihr zukünftig auf eurer Nintendo Switch spielen könnt, haben wir in diesem Artikel alles Wichtige für euch zusammengefasst. Weit oben findet ihr die Highlights des Showcase, weiter unten die eher kleineren News.

Fire Emblem Warriors - Three Hopes

Release: 24. Juni

Gleich Zelda bekommt auch die Fire Emblem-Reihe mit Warriors - Three Hopes einen Dynasty Warriors-Ableger, der auf Massenkämpfe setzt und bereits in wenigen Wochen erscheint.

Mario Strikers Battle League

Release: 10. Juni

Wer Mario Strikers auf dem GameCube gespielt und geliebt hat, wird bei der Ankündigung wahrscheinlich kreischend durch die Wohnung gehüpft sein. Das beliebte Fun-Fußballspiel mit Mario und Co. kommt zurück und bietet sogar einen Online-Modus für insgesamt acht Spieler*innen.

Kirby and the Forgotten Land

Release: 25. März

Im neuen Kirby-Trailer zum 3D Jump'n Run haben wir vor allem eines gesehen: viele lustige und knuffige Verwandlungen der rosa Knutschkugel.

Nintendo Switch Sports

Release: 29. April

Nach Wii Sports bekommen wir das so erfolgreiche Sportspiel jetzt auch in einem neuen Ableger für die Switch. Mit dabei sind Sportarten wie Tennis, Badminton, Bowling, Volleyball und viele mehr.



Vorab anspielen: Wer das Sportspiel früher antesten will, kann das in einem Play Test vom 18. bis zum 20. Februar.

Triangle Strategy-Demo

Release: 04. März

Das neue Taktik-RPG der Octopath Traveler-Macher könnt ihr bereits heute auf der Nintendo Switch spielen.

Prolog-Demo: Ab heute findet ihr im eShop der Nintendo Switch eine Demo bis zum dritten Kapitel. Euren Spielstand dürft ihr im Hauptspiel übernehmen.

Mario Kart 8-DLCs

Release: ab 18. März

Wir konnten unseren Augen und Ohren kaum glauben, doch Nintendo veröffentlichen tatsächlich überarbeitete Kurse der Mario Kart-Reihe für die Deluxe-Version. Ganze 48 Kurse sollen bis ins Jahr 2023 für den Fun Racer überarbeitet werden.

Xenoblade 3

Release: September 2022

Da ist es endlich! Nach Monaten und Jahren der Spekulationen wurde auf der Direct endlich Xenoblade Chronicles 3 angekündigt, dass sogar schon in diesem Jahr erscheint. Schaut euch den ersten Trailer unbedingt an, er ist fantastisch!

Weitere Ankündigungen der Nintendo Direct:

Advance Wars Re-Boot 1+2 (08. April)

No Man's Sky (Sommer)

Splatoon 3 + Salmon Run-Modus (Sommer)

Front Mission 1st Remake (Sommer)

Disney Speedstorm (Sommer)

Star Wars The Force Unleashed (20. April)

Assassin's Creed: The Ezio Collection (17. Februar)

SD Gundam Battle Alliance (2022)

Chrono Cross Remaster (7. April)

MLB The Show (5. April)

Kingdom Hearts Cloud Collection

Klonoa 1+2 (8. Juli)

Portal 1+2 (2022)

Live a Live (22. Juli)

Taiko no Tatsujin Rhytm Festival (Ende 2022)

Metroid Dread: Kostenloses Update - Easy/Hard-Mode + Boss Rush

Earthbound + Earthbound Beginnings (heute für Switch Online)

Zombie Army 4 (26.April)

GetsuFumaDen: Undying Moon (heute)

Demon Slayer: The Hinokami Chronicles (10. Juni)

LEGO Brawls (Juni 2022)

Two Point Campus (17. Mai)

Das waren alle Ankündigungen der heutigen Nintendo Direct. Während wir noch fleißig die News überarbeiten könnt ihr uns in den Kommentaren schon verraten, wie euch das Event gefallen hat und was euer persönliches Highlight war.