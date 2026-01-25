Super Mario Galaxy-Film: Nintendo enthüllt endlich Yoshi - so sieht der Dino im Trailer aus

So sieht Yoshi im Film aus. (Bild: Nintendo / Illumination)

Langsam wurde es aber auch Zeit, dass Nintendo uns den neuen Yoshi vorstellt, der im zweiten Super Mario-Animationsfilm sein Debüt haben wird. Immerhin wurde der grüne Dino nicht nur am Ende des ersten Films angeteast, es gab auch schon einen Leak auf einer Backmischpackung. Nun ist die Katze, äh, der Dino aus dem Sack.

Auf der Nintendo Direct gab es einen neuen Film-Trailer - und der enthüllt endlich Yoshi

Hier seht ihr direkt den neuen Trailer, der Yoshis Film-Version erstmals zeigt:

2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Aber nicht nur Yoshi wurde enthüllt. Auch Birdo, Baby Mario und Baby Luigi hatten einen Auftritt. Ein Post einer Kinokette hatte damals auch noch Bowser Jr. und Wario angeteast. Während Bowser Jr. neben Rosalina im ersten Trailer bestätigt wurde, war darin von Wario noch nichts zu sehen. Auch im neuen Trailer fehlt von ihm jede Spur.

Wer spricht Yoshi? Diese Frage ist direkt nach der Nintendo Direct nicht klar zu beantworten. Während des Showcases wurde niemand genannt, der oder die Yoshi seine Stimme leiht. Wobei das ohnehin zu viel gesagt wäre, denn Yoshi spricht in dem Trailer nicht wirklich, sondern gibt nur niedliche Geräusche von sich oder sagt seinen Namen – eben so, wie in den Spielen. Allem Anschein nach wird sich das auch im ganzen Film nicht ändern.

In wenigen Wochen startet Super Mario Galaxy im Kino

Die Frage um den Starttermin im Kino hatte Nintendo dabei schon lange vor dieser Direct geklärt. Am 1. April 2026 dürfen wir das neue Abenteuer von Mario, Luigi & Co. auf der großen Leinwand genießen.

Falls ihr vorab noch mehr zum Film wissen wollt, schaut oben in unsere Übersicht zum Film rein. Dort verraten wir euch unter anderem die Synchronsprecher*innen der Charaktere und worum es in der Story geht.

Was haltet ihr vom neuen Super Mario Galaxy-Trailer? Seid ihr mit Yoshis Umsetzung zufrieden? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.