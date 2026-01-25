Super Mario Galaxy-Film: Nintendo enthüllt endlich Yoshi - so sieht der Dino im Trailer aus

Wie zu erwarten hat Nintendo auf im Direct-Showcase zum neuen Super Mario-Film endlich Yoshi gezeigt.

Annika Bavendiek
25.01.2026 | 15:12 Uhr

So sieht Yoshi im Film aus. (Bild: Nintendo Illumination) So sieht Yoshi im Film aus. (Bild: Nintendo / Illumination)

Langsam wurde es aber auch Zeit, dass Nintendo uns den neuen Yoshi vorstellt, der im zweiten Super Mario-Animationsfilm sein Debüt haben wird. Immerhin wurde der grüne Dino nicht nur am Ende des ersten Films angeteast, es gab auch schon einen Leak auf einer Backmischpackung. Nun ist die Katze, äh, der Dino aus dem Sack.

Auf der Nintendo Direct gab es einen neuen Film-Trailer - und der enthüllt endlich Yoshi

Hier seht ihr direkt den neuen Trailer, der Yoshis Film-Version erstmals zeigt:

Video starten 2:04 Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

Aber nicht nur Yoshi wurde enthüllt. Auch Birdo, Baby Mario und Baby Luigi hatten einen Auftritt. Ein Post einer Kinokette hatte damals auch noch Bowser Jr. und Wario angeteast. Während Bowser Jr. neben Rosalina im ersten Trailer bestätigt wurde, war darin von Wario noch nichts zu sehen. Auch im neuen Trailer fehlt von ihm jede Spur.

Wer spricht Yoshi? Diese Frage ist direkt nach der Nintendo Direct nicht klar zu beantworten. Während des Showcases wurde niemand genannt, der oder die Yoshi seine Stimme leiht. Wobei das ohnehin zu viel gesagt wäre, denn Yoshi spricht in dem Trailer nicht wirklich, sondern gibt nur niedliche Geräusche von sich oder sagt seinen Namen – eben so, wie in den Spielen. Allem Anschein nach wird sich das auch im ganzen Film nicht ändern.

In wenigen Wochen startet Super Mario Galaxy im Kino

Die Frage um den Starttermin im Kino hatte Nintendo dabei schon lange vor dieser Direct geklärt. Am 1. April 2026 dürfen wir das neue Abenteuer von Mario, Luigi & Co. auf der großen Leinwand genießen.

Mehr zum Thema
Super Mario Galaxy-Film - Alle Infos: Release, Trailer, Cast und mehr
von Dennis Müller
Super Mario Galaxy-Film - Alle Infos: Release, Trailer, Cast und mehr

Falls ihr vorab noch mehr zum Film wissen wollt, schaut oben in unsere Übersicht zum Film rein. Dort verraten wir euch unter anderem die Synchronsprecher*innen der Charaktere und worum es in der Story geht.

Was haltet ihr vom neuen Super Mario Galaxy-Trailer? Seid ihr mit Yoshis Umsetzung zufrieden? Schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare.

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Super Mario Galaxy
Amazon
Super Mario Galaxy
ab 22,79 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy

Genre: Action

Release: 16.11.2007 (Wii)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

gerade eben

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere

vor einer Stunde

Super Mario Galaxy-Film: Nintendo enthüllt endlich Yoshi - so sieht der Dino im Trailer aus

18.12.2025

Weihnachtsangebote bei MediaMarkt: Diese Games für die Nintendo Switch sind jetzt super günstig!

30.11.2025

Brie Larson hat ihren Partner aus dem Haus geschmissen, weil sie in Ruhe Super Mario Galaxy spielen wollte

01.10.2025

Super Mario Galaxy 1+2-Bundle für Switch - Erste Tests und Metacritic im Überblick: Immer noch Meisterwerke!
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
PS Plus Essential im Februar 2026 - Das erste Bonus-Spiel kennen wir schon jetzt

vor 46 Minuten

PS Plus Essential im Februar 2026 - Das erste Bonus-Spiel kennen wir schon jetzt
Super Mario Galaxy-Film: Nintendo enthüllt endlich Yoshi - so sieht der Dino im Trailer aus

vor 57 Minuten

Super Mario Galaxy-Film: Nintendo enthüllt endlich Yoshi - so sieht der Dino im Trailer aus
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick   1

vor 4 Stunden

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
Dragon Ball Genkidamatsuri: Die wichtigsten Ankündigungen zum 40. Jubiläum der Serie im Überblick

vor 4 Stunden

Dragon Ball Genkidamatsuri: Die wichtigsten Ankündigungen zum 40. Jubiläum der Serie im Überblick
mehr anzeigen