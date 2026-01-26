Läuft gerade Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?
Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?

Natalie Schermann
26.01.2026 | 16:00 Uhr

Resident Evil Requiem, das am 27. Februar 2026 für PC, Xbox Series, Switch 2 und PS5 erscheint, will das beste aus beiden Welten vereinen: Der neunte Teil soll sowohl Horror- als auch Action-Fans zufriedenstellen.

Kann das gutgehen? Vor allem, wo doch gerade der sechste Hauptteil der Serie schon einmal an diesem Vorhaben grandios gescheitert ist?

Wir haben das kommende Spektakel bereits drei Stunden angespielt und sind erst einmal vorsichtig optimistisch... auch wenn wir noch sehr viele offene Fragen haben...

00:00 - Intro
00:40 - Leon ist gereift wie guter Wein
02:09 - Grace als Horror-Gegengewicht
03:30 - Überraschend vielseitige Zombies
04:48 - Modernisiertes Survival-Gameplay
06:11 - Die Aufteilung von Horror und Action
07:37 - Offene Fragen und erstes Fazit
