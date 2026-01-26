0 Aufrufe
Resident Evil 9: Für wen ist dieses Spiel eigentlich?
Resident Evil Requiem, das am 27. Februar 2026 für PC, Xbox Series, Switch 2 und PS5 erscheint, will das beste aus beiden Welten vereinen: Der neunte Teil soll sowohl Horror- als auch Action-Fans zufriedenstellen.
Kann das gutgehen? Vor allem, wo doch gerade der sechste Hauptteil der Serie schon einmal an diesem Vorhaben grandios gescheitert ist?
Wir haben das kommende Spektakel bereits drei Stunden angespielt und sind erst einmal vorsichtig optimistisch... auch wenn wir noch sehr viele offene Fragen haben...
00:00 - Intro
00:40 - Leon ist gereift wie guter Wein
02:09 - Grace als Horror-Gegengewicht
03:30 - Überraschend vielseitige Zombies
04:48 - Modernisiertes Survival-Gameplay
06:11 - Die Aufteilung von Horror und Action
07:37 - Offene Fragen und erstes Fazit
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.