Nintendo Direct heute schauen: Uhrzeit, Livestream und mögliche Spiele

Schon lange wurde spekuliert, am gestrigen Tag erfolgte die Bestätigung. Nintendo wird noch in dieser Woche eine Nintendo Direct abhalten, in der das Unternehmen wie üblich Neuigkeiten und Ankündigungen zu kommenden Spielen für die Nintendo Switch bekannt geben wird. Und lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, denn bereits am heutigen Dienstag ist es soweit.

Die wichtigsten Infos zur September-Direct im Überblick

Datum: 13. September 2022

13. September 2022 Uhrzeit: 16 Uhr deutscher Zeit

16 Uhr deutscher Zeit Länge: ca. 40 Minuten

So könnt ihr schauen: Den Livestream zur Nintendo Direct könnt ihr entweder auf dem YouTube-Kanal von Nintendo oder der offiziellen Direct-Webseite verfolgen.

Auch wir schauen uns das Event natürlich an, kurz nach der Direct findet ihr alle wichtigen Ankündigungen und Trailer auch auf GamePro.de.

Nintendo Direct im September: Das könnte gezeigt werden

Laut der offiziellen Pressemitteilung wird Nintendo auf der kommenden Direct Spiele in den Fokus stellen, die "diesen Winter" für die Nintendo Switch erscheinen werden. Das schließt per Definition also nicht nur Titel aus diesem, sondern auch aus dem nächsten Jahr ein, schließlich erstreckt sich der Winter bis ins Jahr 2023.

Ein Blick auf den Release-Kalender offenbart dann ein paar Kandidaten, die einen Auftritt auf der Nintendo Direct bekommen könnten, darunter:

Diese Titel fallen zumindest grob in den genannten Release-Zeitraum und es würde uns nicht wundern, wenn wir Szenen oder Trailer zu den genannten Spielen zu Gesicht bekommen würden.

Release für Advance Wars 1+2? Möglich ist auch, dass auf der Nintendo Direct ein Erscheinungstermin für Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp bekannt gegeben wird. Der ursprünglich für das Frühjahr angedachte Release war wegen des Krieges in der Ukraine auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Gerüchte zu Zelda-Spielen kochen hoch

Zuletzt gab es zudem einige Spekulationen, dass es auf der nächsten Direct möglicherweise ein paar Neuigkeiten zu kommenden Zelda-Titeln geben könnte. Konkret wird gemunkelt, dass eine Zelda-Collection mit The Wind Waker angekündigt werden könnte. Und auch die Verkündung des finalen Namens für den Breath of the Wild-Nachfolger steht im Raum.

Ein weiteres Gerücht betrifft einen Koop-Knaller, der seinen Weg auf die Switch finden soll:

Letztendlich müssen wir natürlich abwarten, ob sich die Gerüchte auf der Direct dann auch tatsächlich bestätigen. Man darf aber in jedem Fall gespannt sein, denn die September-Direct ist die erste "große" Nintendo Direct seit dem Februar 2022. Damals wurde unter anderem der Booster Streckenpass für Mario Kart 8 Deluxe enthüllt. Seitdem gab es unter anderem eine "Mini"-Ausgabe und Spotlight-Veranstaltungen zu Xenoblade Chronicles 3 und Splatoon 3.

Welche Ankündigung/Info erhofft ihr euch auf der Nintendo Direct?