Kirby and the Forgotten Land: Neues Switch-Spiel kommt im Frühjahr 2022

Der Leak hat sich bewahrheitet: Kirby kommt mit einem neuen Titel auf die Nintendo Switch. Auf der nächtlichen Nintendo Direct wurde mit Kirby: And the Forgotten Land ein Spiel angekündigt, in dem wir mit dem kugelrunden Helden durch die postapokalyptische 3D-Welt reisen.

Kirby als 3D-Jump&Run

Wann soll Kirby: Discovery erscheinen? Ein Release ist für das Frühling 2022 angedacht. Einen genauen Termin gibt es bisher nicht.

Hier seht ihr den Trailer zur Ankündigung:

