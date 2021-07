In den vergangenen Wochen wurden eine ganze Menge großer neuer Titel für die Nintendo Switch angekündigt, unter anderem auf der Nintendo Direct zur E3 2021. Einige der interessantesten Titel haben bereits ihren Weg in den Nintendo eShop gefunden und können dort jetzt vorbestellt werden. Manche könnt ihr sogar schon in Form kostenloser Demos anspielen. Wir haben zehn der Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel vor. Die komplette Liste der demnächst im Nintendo eShop verfügbaren Switch-Spiele findet ihr hier:

Metroid Dread

Erscheinungstermin: 8. Oktober 2021

Mit Metroid Dread kehrt die Spielereihe zurück, die das Genre der Metroidvanias mitbegründet hat. Die Geschichte schließt an Metroid Fusion aus dem Jahr 2002 an: Wir spielen erneut die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die auf dem Planeten ZDR einer mysteriösen Botschaft auf den Grund gehen soll. Dort bekommt sie es mit mechanischen Gegnern wie den ursprünglich zur Forschung eingesetzten Robotern E.M.M.I. zu tun. Das Gameplay folgt der bekannten Mischung aus Action und Platforming, wobei Samus noch beweglicher sein soll. Am typischen Metroidvania-Leveldesign mit erkundbaren Gebieten, in denen wir an bestimmten Stellen nur mit den richtigen Fähigkeiten weiterkommen, scheint sich nichts geändert zu haben.

Metroid Dread für 59,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

Mario Party Superstars

Erscheinungstermin: 29. Oktober 2021

Mario Party Superstars bringt das klassische Party-Gameplay zurück, und zwar mit fünf Spielbrettern aus der Zeit des Nintendo 64. Darunter finden sich zum Beispiel Peachs Geburtstagstorte aus dem allerersten Mario Party oder Space Land, wo euch Bowser mit seiner Strahlenwaffe die Münzen abknöpfen will. Außerdem gibt es 100 Minispiele aus der N64- und GameCube-Ära, in denen ihr beispielsweise riesige Schneekugeln formt oder in einer Lore auf nicht sehr stabil wirkenden Schienen über Lava rast. Das alles bekommt ihr natürlich in hübscher, zeitgemäßer Grafik. Wie üblich könnt ihr euch sowohl lokal als auch online miteinander messen. Übrigens funktionieren alle Minispiele auch mit der Nintendo Switch Lite.

Mario Party Superstars für 59,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Erscheinungstermin: 9. Juli 2021

Monster Hunter Stories 2 geht wie schon sein Vorgänger die Dinge etwas anders an als die üblichen Monster-Hunter-Spiele. Statt Monster einfach niederzumetzeln, sammeln wir ihre Eier und ziehen die geschlüpften Exemplare auf. Diese begleiten uns dann in die rundenbasierten Kämpfe, wo wir ihre individuellen Fähigkeiten klug nutzen müssen. Die Geschichte dreht sich um ein geheimnisvolles Ei, das uns anvertraut wurde und aus dem eine Kreatur schlüpfen könnte, die die Macht besitzt, die Welt zu zerstören. Neben der Story-Kampagne bietet das Rollenspiel sowohl lokalen als auch Online-Multiplayer. Wenn ihr diesen Text lest, ist Monster Hunter Stories 2 vielleicht schon erschienen. Auf jeden Fall könnt ihr bereits die kostenlose Demo spielen, die der Nintendo eShop bereithält.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin für 59,99€ im Nintendo eShop

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Erscheinungstermin: 16. Juli 2021

Im HD-Remaster zu The Legend of Zelda: Skyward Sword spielen wir wie im 2011 für die Wii erschienenen Original einen noch sehr jungen Link, der gerade erst die Ritterakademie abgeschlossen hat und sich nun auf die Suche nach seiner Jugendfreundin Zelda macht. Dabei reisen wir zwischen dem Wolkenmeer und dem Erdenland hin und her. Die Neuauflage verfügt neben hübscherer Grafik auch über verbesserte Bewegungssteuerung, sodass ihr euer Schwert noch präziser schwingen könnt. Im Gegensatz zum Original könnt ihr das Remaster aber wahlweise auch mit den Sticks und Buttons steuern, sodass Skyword Sword ohne Probleme auch auf der Nintendo Switch Lite spielbar ist.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD für 59,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

WarioWare: Get it Together!

Erscheinungstermin: 10. September 2021

In WarioWare: Get it Together! müssen wir uns entweder allein oder zu zweit im Koop in über 200 skurrilen Mikrospielen beweisen, die vom Ausdrücken einer Zahnpastatube über das Zusammenbauen von Robotern bis hin zur Achselhaarentfernung reichen. Auch auf den einen oder anderen kurzen Ausflug in frühere Mario-Abenteuer kann man sich einstellen. Die Story dreht sich um den Spieleentwickler Wario, der in eine seiner eigenen Kreationen hineingezogen wird. Wir können Wario oder auch einen seiner Freunde spielen, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen, sodass wir unsere Spielweise bei jeder Herausforderung an unsere Figur anpassen müssen.

WarioWare: Get it Together! für 49,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp

Erscheinungstermin: 3. Dezember 2021

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp bringt zwei ursprünglich für den Game Boy Advance erschienene Rundentaktik-Klassiker in komplett neuer Grafik und mit weiteren Verbesserungen auf die Nintendo Switch. Wie in den Originalen befehligen wir Land-, Luft- und Seestreitkräfte und nehmen Städte ein, wobei wir stets das Gelände und sogar das Wetter in unseren Schlachtplan einbeziehen müssen. Eine wichtige Rolle spielen zudem die Kommandanten, und zwar sowohl auf dem Schlachtfeld, wo sie ihre individuellen Fähigkeiten einsetzen können, als auch in der Story, in der sie zentrale Figuren darstellen. Neben den beiden Kampagnen könnt ihr euer taktisches Geschick selbstverständlich auch in Multiplayer-Gefechten beweisen.

Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp für 59,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

No More Heroes 3

Erscheinungstermin: 27. August

Nach dem Spin-Off Travis Strikes Again steht mit No More Heroes 3 nun endlich ein richtiger Nachfolger für den 2010 erschienenen zweiten Teil an. In dem Hack-and-Slash-Actionspiel nehmen es Protagonist Travis Touchdown und sein Energie-Katana in der Stadt Santa Destroy mit Assassinen und einem Alien-Prinzen auf, der eine Invasion plant. Wie im ersten Teil der Serie gibt es diesmal wieder eine offene Spielwelt. Kern des Spiels ist nach wie vor der Schwertkampf, in dem es darauf ankommt, spektakuläre Kombos auszulösen und Angriffe klug aneinanderzureihen. Auch die eine oder andere Wrestling-Technik steht uns zur Verfügung. Neben dem Gameplay dürfte No More Heroes 3 wie schon seine Vorgänger durch seinen schrägen Humor punkten.

No More Heroes 3 für 59,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

NEO: The World Ends With You

Erscheinungstermin: 27. Juli

Beim von Square Enix stammenden Action-Rollenspiel NEO: The World Ends With You handelt es sich um den Nachfolger des 2007 erschienenen The World Ends With You. Vom Vorgänger unterscheidet sich der neue Teil schon deshalb deutlich, weil er vollständig auf 3D setzt. Der Schauplatz ist nach wie vor das Viertel Shibuya in Tokyo. Protagonist Rindo muss dort zusammen mit seinen Teamkollegen Fret und Nagi im sogenannten "Spiel der Reaper" ums Überleben kämpfen. Dabei machen sie reichlichen Gebrauch von ihren besonderen Fähigkeiten: Rindo kann die Vergangenheit ändern, Nagi in den Verstand von Menschen eindringen und Fret Erinnerungen zurückbringen. Wie sich das Ganze spielt, könnt ihr in der kostenlosen Demo selbst herausfinden.

NEO: The World Ends With You für 59,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

Cris Tales

Erscheinungstermin: 20. Juli 2021

Cris Tales ist ein klassisches Rollenspiel mit starkem Story-Fokus. Wir übernehmen die Kontrolle über die Zeitmagierin Crisbell und ihre Verbündeten, die sich gemeinsam den finsteren Plänen der Zeitkaiserin in den Weg stellen. Die Entscheidungen, die wir dabei treffen, beeinflussen den weiteren Verlauf der Geschichte. Daher ist es sehr praktisch, dass wir dank Crisbells Fähigkeiten Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig im Auge behalten können. Auch in den rundenbasierten Kämpfen, in denen wir die Attacken unserer Teammitglieder geschickt kombinieren müssen, kann Crisbell ihre Fähigkeiten einsetzen und Gegner schwächen, indem sie sie in die Vergangenheit oder Zukunft schickt. Wie genau das funktioniert, seht ihr euch am besten selbst an, und zwar mithilfe der kostenlosen Demo im Nintendo eShop.

Cris Tales für 39,99€ im Nintendo eShop vorbestellen

Big Rumble Boxing: Creed Champions

Erscheinungstermin: 3. September 2021

In Big Rumble Boxing: Creed Champions liefern wir uns Boxkämpfe mit 20 Charakteren aus den Rocky- und Creed-Filmen. Neben den Hauptfiguren Rocky Balboa sowie Apollo und Adonis Creed sind beispielsweise auch noch Clubber Lang sowie Ivan und Viktor Drago mit dabei. Eine realitätsnahe Simulation sollte man nicht erwarten, sondern eher kurzweilige Arcade-Action mit spektakulären Finishing Moves, wobei Kombos und verschiedene Boxstile für eine gewisse Komplexität sorgen dürften. Damit wir nicht nur von Kampf zu Kampf eilen, wird das Gameplay zwischendurch durch ein paar der ikonischen Trainingsmomente und passende Minispiele aufgelockert.

Big Rumble Boxing: Creed Champions für 34,99 Euro im Nintendo eShop