Mit Metroid Dread hat vor wenigen Wochen eine der berühmtesten Metroidvania-Reihen ihren Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Das Genre selbst erfreut sich auf der Switch aber schon länger großer Beliebtheit. In diesem Artikel haben wir euch aus der langen Liste der im Nintendo eShop verfügbaren Metroidvanias zehn der besten herausgesucht, die zugleich demonstrieren, wie vielseitig das Genre inzwischen ist. Einige davon gibt es übrigens gerade im Sonderangebot.

Metroid Dread

Mit Metroid Dread ist die berühmte Metroid-Reihe, die das Metroidvania-Genre mitbegründet hat, endlich zurückgekehrt. Metroid Dread schließt dabei sowohl hinsichtlich der Story als auch spielerisch an das 2002 erschienene Metroid Fusion an. Die Levels sind trotz moderner 3D-Grafik wieder ganz klassisch zweidimensional aufgebaut, anders als in Metroid Prime. Die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die wir erneut spielen, hat neben einigen neuen auch noch ihre alten Fähigkeiten, sodass Fans der frühen Teile sich schnell heimisch fühlen.

Diesmal ist Samus übrigens auf dem Planeten ZDR unterwegs, um die Quelle einer geheimnisvollen Botschaft zu untersuchen. Dabei bekommt sie es unter anderem mit den ehemaligen Forschungsrobotern E.M.M.I. zu tun. Wer Metroid Dread vor dem Kauf erst mal ausprobieren möchte, kann das mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop tun.

Was ist ein Metroidvania? Metroidvanias zeichnen sich vor allem durch ihr Leveldesign aus. Die Levels sind weder streng linear noch völlig offen. Stattdessen sind manche Bereiche blockiert, bis man bestimmte Fähigkeiten oder Gegenstände erworben hat. Spielerisch haben Metrodivanias oft einen großen Action- und Platforming-Anteil, auch Bosskämpfe sind typisch.

Hollow Knight

In der zwischen niedlich und unheimlich schwankenden Spielwelt von Hollow Knight übernehmen wir die Rolle eines mit einem Nagel bewaffneten Käfers, der ein verfallenes Insektenkönigreich erkundet und sich dabei zahlreichen Gefahren stellt. Neben dem ebenso hübschen wie eigenständigen Zeichenstil und dem komplexen Metroidvania-Leveldesign zeichnet sich Hollow Knight nicht zuletzt durch seine kreativen Gegner aus. Insbesondere die Bosskämpfe sind spektakulär geraten, verlangen uns aber auch eine Menge Geschicklichkeit ab. Zum Glück sorgt ein motivierendes Fortschrittssystem dafür, dass wir den Nagel nicht vorschnell ins Korn werfen.

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Dig 2 spielt im selben farbenfrohen, von Robotern bevölkerten Universum und bietet den gleichen schrägen Humor wie der Vorgänger. In einem an Westernfilme erinnernden Wüstenstädtchen versuchen wir unser Glück und graben uns auf der Suche nach wertvollen Edelsteinen tief ins Erdreich. Je tiefer wir vordringen, auf desto skurrilere und gefährlichere Feinde treffen wir. Auch herabfallende Felsbrocken oder Lavaströme können zur Gefahr werden. Mit den erbeuteten Edelsteinen kaufen wir neue Ausrüstung, durch die wir an noch gefährlichere Orte mit noch wertvolleren Steinen vordringen können. SteamWorld Dig 2 bekommt ihr im eShop noch bis zum 13. November günstiger.

Blasphemous

Blasphemous ist ein düsteres und ziemlich blutiges Metroidvania, dessen einzigartiges Artdesign von der spanischen Inquisition inspiriert wurde. Dementsprechend ist das Spiel aufgeladen mit religiöser Symbolik, der Name ist also Programm. Davon abgesehen scheint die größte Inspirationsquelle von Blasphemous Dark Souls zu sein. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die trostlose, verfluchte und von grotesken Monstern bevölkerte Spielwelt, sondern auch für den hohen Schwierigkeitsgrad. Blasphemous ist deshalb eine gute Wahl für erwachsene Metroidvania-Fans, die eine Herausforderung suchen. Noch bis zum 11. November könnt ihr beim Kauf im eShop 66 Prozent sparen.

Guacamelee! 2

Das knallbunte Guacamelee! 2 setzt wie sein Vorgänger vor allem auf Nahkampf und verlangt uns dabei einiges ab. Wenn wir auf unserer Suche nach der heiligen Guacamole, die von einem Schurken entwendet wurde, erfolgreich sein wollen, müssen wir mit den zahlreichen Kombos und Spezialfähigkeiten umzugehen lernen. Neben dem anspruchsvollen Gameplay lebt Guacamelee! 2 vor allem von seinem Humor und seinen vielen absurden Einfällen. Wenn beispielsweise die Spielbeschreibung im Nintendo eShop behauptet, dass es keinen Hühner-Geheimbund gibt, können wir euch nur raten, ihr nicht zu vertrauen. Bis Sonntag bekommt ihr Guacamelee! 2 im eShop stolze 70 Prozent günstiger.

Castlevania Anniversary Collection

Mit der Castlevania Anniversary Collection bekommt ihr gleich sieben Klassiker aus der berühmten Action-Platformer-Reihe, die zusammen mit Metroid das Genre der Metroidvanias begründet hat. Die Sammlung reicht vom Ur-Castlevania aus 1986 bis hin zu Castlevania Bloodlines aus dem Jahr 1994. Grafisch sieht man natürlich gerade den ältesten Teilen das Alter an und das düstere Artdesign, für das die Reihe bekannt ist, wirkt nicht mehr ganz so schauerlich. Was das Gameplay angeht, sind die meisten Teile aber gut gealtert und spielen sich noch genauso fordernd wie früher. Als Bonus gibt's übrigens das erstmals auf Englisch veröffentlichte Kid Dracula sowie ein eBook über die Geschichte Catlevanias dazu.

Bloodstained: Ritual of the Night

Bei Bloodstained: Ritual of the Night handelt es sich um eine Art spirituellen Nachfolger von Castlevania. Trotz eines gewissen Anime-Einschlags reproduziert es sehr gut das düstere, gotische Artdesign der Serie, aber mit hübscher, zeitgemäßer Technik. Als plötzlich eine Burg voller Dämonen auftaucht, macht sich die Protagonistin Miriam auf, diese zu erkunden und dabei die gesamte Brut auszulöschen. Dass sie selbst über dämonische Kräfte verfügt, erweist sich dabei als sehr nützlich. Mit einer großen Anzahl an Waffen und Spezialfähigkeiten und rund 20 Stunden Spielzeit gehört Bloodstained zu den umfangreicheren Titeln auf unserer Liste.

Dead Cells

Dead Cells ist eine Mischung aus Metroidvania und Roguelike. Nach dem Tod müssen wir also wieder von vorn anfangen, schalten aber neue Ausrüstungsgegenstände und Fähigkeiten frei. Deshalb haben wir auch nach Fehlschlägen selten das Gefühl, unsere Zeit verschwendet zu haben. Da die Levels bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert sind, fühlt sich zudem jeder neue Versuch anders an. Das Highlight von Dead Cells sind die Kämpfe, denn die vielen Waffentypen unterscheiden sich deutlich voneinander und jeder Gegnertyp hat wiederum sein eigenes Angriffsmuster, sodass wir gut darüber nachdenken sollten, mit welcher Taktik wir vorgehen und welche Waffen wir behalten wollen.

Owlboy

In Owlboy muss der Eulenjunge Otus seine Heimat vor fiesen Himmelspiraten retten, die es auf wertvolle Artefakte mit mysteriösen Kräften abgesehen haben. Das Problem dabei: Otus kann zwar fliegen, aber nicht besonders gut kämpfen. Deshalb ist er auf die Hilfe seiner Gefährten angewiesen, die er mit sich in die Luft hebt und die für ihn das Schießen übernehmen. Wir steuern dabei sowohl Otus als auch den jeweiligen Gefährten, den er gerade dabei hat. Da Letztere über unterschiedliche Waffen und Fähigkeiten verfügen, können wir unsere Spielweise stets an die Situation anpassen. In Bosskämpfen ist es manchmal zudem nötig, schnell den Gefährten zu wechseln.

Carrion

Im makaberen Carrion spielen wir ein Tentakelmonster, das aus einer geheimen, tief unter der Erde liegenden Forschungsbasis zu entkommen versucht. Mit den dort befindlichen Menschen gehen wir dabei nicht gerade zimperlich um: Wir werfen sie im hohen Bogen gegen Wände, zerfetzen sie oder fressen sie ganz einfach auf. Durch Letzteres können wir uns regenerieren. Mit der Zeit werden wir noch größer und lernen neue Fähigkeiten wie Fernangriffe oder Gedankenkontrolle. Um den Weg aus dem unterirdischen Labyrinth zu finden, müssen wir zudem nicht nur Kämpfe gegen schwer bewaffnete Soldaten überstehen, sondern auch einige Rätsel lösen.