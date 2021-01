Der Nintendo eShop hat heute seine Neujahrsangebote gestartet, mit zahlreichen reduzierten Spielen für die Nintendo Switch. Unter den Deals befinden sich einige große AAA-Blockbuster, wobei es sich teils um First-Party-Titel von Nintendo, teils um Spiele von Drittherstellern handelt. Die Angebote laufen bis zum 10. Januar. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights des Sales vor. Wer lieber gleich die gesamten Deals durchwühlen möchte, findet die komplette Liste hier:

Nintendo eShop Neujahrsangebote: Spiele für Nintendo Switch reduziert

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

GamePro-Wertung: 94 Punkte

Breath of the Wild ist einer der ganz großen First-Party-Hits für die Nintendo Switch. Das liegt nicht zuletzt an der tollen Spielwelt, die nicht nur gigantische Ausmaße hat, sondern auch voller Geheimnisse und interessanter Aufgaben steckt. So fesslet uns schon unser Erkundungsdrang Dutzende Stunden an die Switch. Durch die sich ändernden Wetterlagen und die glaubwürdigen Bewohner fühlt sich die Welt zudem lebensecht an. Beim Gameplay bewegt sich Breath of the Wild zwar ein gutes Stück in Richtung moderner Action-RPGs und nimmt auch ein paar Survival-Elemente auf, schafft es zudem aber, unter anderem durch die vielen kleinen Rätsel, eine Menge Zelda-Atmosphäre zu erzeugen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild statt 69,99€ für 48,99€ im Nintendo eShop

Immortals Fenyx Rising

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Das während seiner Entwicklung noch unter dem Namen Gods & Monsters bekannte Immortals: Fenyx Rising versetzt uns in eine farbenfrohe, an die griechische Mythologie angelehnte Spielwelt, in der wir den Göttern im Kampf gegen einen fiesen Feuerdämon beistehen müssen. Die Welt ist in vier Bereiche unterteilt, die je einem Gott unterstehen und sich optisch deutlich voneinander unterscheiden. Die Erkundung und teils auch das Gameplay erinnern stark an Breath of the Wild, insbesondere in den sogenannten Tartaros-Gewölben, in denen wir knifflige kleine Rätsel lösen. Immortals: Fenyx Rising ist deshalb das ideale Spiel für alle, die Breath of the Wild schon durch haben und nach einem ähnlichen Abenteuer suchen.

Immortals Fenyx Rising statt 59,99€ für 41,99€ im Nintendo eShop

Luigi's Mansion 3

GamePro-Wertung: 73 Punkte

In Luigi's Mansion 3 wurden Mario, Peach und die Toads in einem Spukhotel in Gemälde eingesperrt. Es ist Luigis Aufgabe, sie wieder zu befreien. Mit einer Art Staubsauger für Übernatürliches bewaffnet muss er es dazu mit einer Menge Geister aufnehmen, wobei dem furchtsamen Klempner ordentlich die Knie schlottern. Die Kampagne lässt sich sowohl allein als auch zu zweit im Koop spielen. Daneben stehen verschiedene weitere Multiplayer-Modi zur Wahl, mit denen man sowohl online als auch lokal entweder im Team auf Geisterjagd gehen oder gegeneinander antreten kann.

Luigi's Mansion 3 statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

51 Worldwide Games

51 Worldwide Games ist eine Sammlung von 51 digitalen Brett- und Gesellschaftsspielen, von Mensch ärgere dich nicht bis hin zu Darts. Auch Solo-Spiele wie Solitaire sind enthalten. Gedacht ist die Sammlung aber vor allem dazu, im Online-Multiplayer gegen Spieler auf der ganzen Welt anzutreten. Natürlich kann man auch lokal miteinander spielen, je nach Spiel und Modus an einer Switch oder an mehreren miteinander verbundenen Konsolen. In letzterem Fall muss nur ein Spieler 51 Worldwide Games besitzen. Wer einen Vorgeschmack möchte, kann sich im Nintendo eShop die kostenlose Demo herunterladen.

51 Worldwide Gamesstatt 39,99€ für 27,99€ im Nintendo eShop

Mario Kart 8 Deluxe

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Mit Mario Kart 8 Deluxe hat der König der Kart-Racer seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Im Vergleich zur ursprünglichen Version für die Wii U ist der Umfang deutlich größer, weil alle später erschienenen Extras bereits enthalten sind. So kommt Mario Kart 8 Deluxe auf beeindruckende 37 Fahrer und 48 Strecken. Am Spielprinzip hat sich wenig geändert: Auf knallbunten Kursen liefern wir uns spannende Rennen, die nicht zuletzt durch den klugen Einsatz der Items entschieden werden. Daneben sind verschiedene Schlacht-Modi mit dabei. Am größten ist der Spaß wie immer im lokalen Multiplayer, in dem bis zu vier Spieler an einem Bildschirm oder bis zu acht mit mehreren Konsolen gegeneinander antreten können.

Mario Kart 8 Deluxe statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Super Mario Odyssey

GamePro-Wertung: 95 Punkte

Das Switch-exklusive Super Mario Odyssey ist einer der größten Hits und Kritikerlieblinge der Konsole. Es handelt sich im Grunde um ein traditionelles Mario-3D-Jump&Run im Stile eines Super Mario Galaxy, aber mit einer Menge neuer Ideen. Die vielleicht wichtigste ist der Hutwurf, durch den Mario nun die Kontrolle über andere Charaktere übernehmen kann, was für interessante taktische Möglichkeiten sorgt. Gelegentlich haben die Entwickler zudem auf kreative Weise 2D-Abschnitte in die Levels eingebaut, die nostalgische Gefühle aufkommen lassen. Super Mario Odyssey ist deshalb ein Spiel, das kein Mario-Fan verpassen darf.

Super Mario Odyssey statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

Hyrule Warriors Definitive Edition

GamePro-Wertung: 79 Punkte

In der exklusiv auf Nintendo Switch verfügbaren Definitive Edition von Hyrule Warriors zieht ihr mit den Helden des aus The Legend of Zelda bekannten Königreichs Hyrule in die Schlacht. Dabei nehmt ihr es im Stile eines Dynasty Warriors mit ganzen Armeen auf, die die finstere Zauberin Cia geschickt hat. Mächtige Kombos sorgen dafür, dass wir mit einzelnen Schlägen Dutzende Feinde auf einmal niedermähen können. Falls ihr euch der Herausforderung nicht allein stellen wollt, könnt ihr auch zu zweit im Split Screen in den Kampf ziehen. Es gibt 29 Charaktere mit individuellen Fähigkeiten, die ihr in verschiedenen Modi aufleveln könnt. Für reichlich Spielzeit und Motivation ist also gesorgt.

Hyrule Warriors Definitive Edition statt 59,99€ für 39,99€ im Nintendo eShop

The Elder Scrolls V: Skyrim

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Das riesige Open-World-Rollenspiel The Elder Scrolls V: Skyrim ist genau das Richtige für euch, wenn ihr nach einem Spiel sucht, mit dem ihr Rest des Winters verbringen könnt. Die Erkundung des Reiches Himmelsrand mit seinen Städten, ausgedehnten Höhlensystemen und vielen Geheimnissen kann euch weit über 100 Spielstunden lang unterhalten. Die Switch-Version bringt ein paar Extras wie zusätzliche Outfits und Gegenstände aus der Zelda-Reihe und Bewegungssteuerung im Kampf mit. Außerdem wird durch sie der RPG-Klassiker erstmals auf einer mobilen Plattform spielbar.

The Elder Scrolls V: Skyrim statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Dragon Quest XI S: Streiter des Lichts Definitive Edition

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Bei Dragon Quest XI S handelt es sich um ein umfangreiches JRPG alter Schule, inklusive rundenbasierter Kämpfe und Anime-Look. Die Handlung mag zunächst eher einfach gestrickt erscheinen, nimmt aber nach ein paar Stunden Fahrt auf und wird schließlich fast ebenso komplex wie das Gameplay. Die riesige Spielwelt lädt zu ausgedehnten Erkundungstouren ein. Die Definitive Edition bietet mit zusätzlichen Missionen, einem orchestralen Soundtrack und einem nostalgischen 16-Bit-Modus eine Menge Extras. Wer vor dem Kauf probespielen will, findet im Nintendo eShop eine kostenlose Demo.

Dragon Quest XI S Definitive Edition statt 59,99€ für 29,99€ im Nintendo eShop

Sonic Mania

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Mit Sonic Mania bekommt ihr ein 2D-Jump&Run ganz im Stil der Sonic-Klassiker für den Sega Mega Drive. Auf den ersten Blick ist der Pixellook des Spiels kaum von den Originalen zu unterscheiden, bei genauerem Hinsehen fallen aber die vielen neuen Details, die die Entwickler eingefügt haben, sowie die stark verbesserten Animationen und Zwischensequenzen auf. Beim Gameplay sowie beim Leveldesign wirkt Sonic Mania wie ein Best of der alten Teile. Die beliebtesten Gimmicks, Fähigkeiten und Charaktere sind allesamt enthalten. Aber auch für ein paar neue Ideen war noch Platz.

Sonic Mania statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop