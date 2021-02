Vom 10 bis zum 16. Februar könnt ihr das Koop-Kochspiel Overcooked! 2 auf der Nintendo Switch kostenlos spielen. Voraussetzung ist, dass ihr ein Abo bei Nintendo Switch Online habt. In diesem Fall könnt ihr die Gratis-Testversion ganz einfach freischalten, in dem ihr auf der Seite des Spiels im Nintendo eShop den Link unterhalb des Kauf-Buttons anklickt:

Was ist Overcooked! 2?

Overcooked! 2 ist ein Koop-Spiel für bis zu vier Spieler, in dem wir gemeinsam ein Restaurant führen. Mit drögem Management müssen wir uns dabei nicht abgeben, stattdessen erleben wir den hektischen Küchenalltag. Ziel ist es, die Gerichte möglichst schnell zuzubereiten und an die hungrigen Kunden zu bringen. Das klappt nur, wenn vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis zum Tellerwaschen jeder seine Aufgabe kennt.

Im Vergleich zum ersten Teil sind ein paar neue Mechaniken dazugekommen. So können wir uns nun Zutaten quer durch die Küche zuwerfen, was Zeit spart, aber das Durcheinander noch vergrößert. Neu sind außerdem die sich dynamisch verändernden Levels. So kochen wir beispielsweise auf zwei Flößen, von denen mal das eine, mal das andere voranschwimmt. Insgesamt ist Overcooked! 2 vor allem im lokalen Multiplayer ein Riesenspaß, kann aber auch sehr stressig sein, insbesondere in späteren Levels.

Wie werde ich Mitglied bei Nintendo Switch Online?

Fall ihr bislang noch kein Abo bei Nintendo Switch Online habt, könnt ihr das jederzeit über den Nintendo eShop ändern. Ihr könnt dabei zwischen einem Monatsabo für 3,99 Euro, einem 3-Montas-Abo für 7,99 Euro und einem Jahresabo für 19,99 Euro wählen. Bei letzterem zahlt man also nur noch 1,67 Euro pro Monat. Eine günstige Alternative kann auch das Familienabo für 34,99 Euro im Jahr sein. Dieses können sich bis zu acht Nintendo-Accounts miteinander teilen.

Was bietet Nintendo Switch Online?

Neben gelegentlichen Gratis-Aktionen wie aktuell mit Overcooked! 2 hat Nintendo Switch Online noch eine ganze Menge weiterer Vorteile zu bieten. Hier die wichtigsten im Überblick:

1. Online-Multiplayer

Nintendo Switch Online wird für den Online-Multiplayer der meisten Switch-Spiele zwingend benötigt. Ohne den Abo-Service bleibt ihr also in der Regel auf den Singleplayer oder lokale Mehrspieler-Matches beschränkt.

2. Nintendo-Klassiker und Tetris 99 kostenlos spielen

Switch-Online-Mitglieder können 50 NES- und über 30 SNES-Spiele kostenlos spielen. Zur Auswahl stehen eine Menge große berühmter Titel wie Donkey Kong, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Super Metroid oder Double Dragon. Auch Tetris 99, in dem 99 Spieler gegeneinander antreten, gibt es mit Nintendo Switch Online kostenlos. Das beliebte Battle Royale ist exklusiv für Abonnenten verfügbar.

3. Cloud Saves

Mit Nintendo Switch Online könnt ihr eure Savegames online in der Cloud speichern. So sind sie in Sicherheit und ihr braucht nicht wieder von vorn anzufangen, ganz egal, was ihr mit eurer Konsole oder euren Speicherkarten anstellt.

4. Exklusive Coupons

Switch-Online-Mitglieder können für 99 Euro Coupons kaufen, mit denen man aus einer Reihe großer Switch-Titel zwei Spiele auswählen kann. Die Auswahl ändert sich ständig und umfasst neue Titel wie Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung ebenso wie Klassiker wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Wählt man zwei Titel, die normalerweise rund 60 bis 70 Euro kosten würden, kann man so etwa 20 bis 40 Euro sparen. Mehr zu den Coupons erfahrt ihr hier:

5. Exklusive Controller

Die nostalgischen NES- und SNES-Controller kann man nur als Mitglied bei Nintendo Switch Online kaufen. Mit ihnen könnt ihr die Klassiker, die ihr umsonst spielen könnt, stilecht genießen. Die NES-Controller gibt's im Doppelpack für 59,99 Euro, den SNES-Controller einzeln für 29,99 Euro.

