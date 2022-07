Hunderte Spiele für Nintendo Switch im Angebot: Die 10 besten Schnäppchen

Im Nintendo eShop gibt es diese Woche wieder hunderte Spiele für Nintendo Switch günstiger. Aus der langen Liste der Sonderangebote haben wir für euch zehn besonders lohnenswerte Highlights herausgesucht und stellen sie euch in diesem Artikel kurz vor. Falls ihr lieber selbst die Deals durchstöbern möchtet, findet ihr hier die vollständige Übersicht:

Monster Sanctuary

Angebot gültig bis: 10. August

Monster Sanctuary ist eine Mischung aus einem klassischem Sidescroller mit verschachteltem Metroidvania-Leveldesign und Monstersammeln im Pokémon-Stil. Über hundert verschiedene Monster können wir unserer Sammlung hinzufügen, indem wir in der farbenfrohen 2D-Spielwelt Eier sammeln und sie ausbrüten. Kern des Gameplays sind die rundenbasierten Kämpfe, in die wir stets mit drei unserer Monster ziehen. Das Kampfsystem erinnert an klassische JRPGs, bietet aber durch die reiche Auswahl an Angriffsarten und die Möglichkeit vernichtender Kombos besonderen Tiefgang. Daneben beschäftigen wir uns in den rund 30 Stunden Spielzeit mit Platforming, kleinen Rätseln und der Erkundung der 15 abwechslungsreichen Gebiete.

Overcooked! 2

Angebot gültig bis: 10. August

Im Koop-Spiel Overcooked! 2 müsst ihr gemeinsam im Team den hektischen Alltag in der Küche eines Restaurants meistern, und zwar an exotischen Orten wie Magieschulen, Bergwerken oder fremden Planeten. Nur dann, wenn ihr die Aufgaben, die vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis zum Tellerwaschen reichen, klug verteilt und euch gut absprecht, habt ihr eine Chance, eure hungrige und ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen und so den Highscore zu knacken. Im Vergleich zum Vorgänger gibt es ein paar neue Gameplay-Elemente. So könnt ihr euch jetzt Zutaten quer durch den Raum zuwerfen, um Zeit zu sparen. Außerdem gibt es sich dynamisch verändernde Levels, was die Zusammenarbeit noch chaotischer macht.

Asterix & Obelix: Slap them All!

Angebot gültig bis: 6. August

Im Gegensatz zu Asterix & Obelix XXL 2 und XXL 3, die ebenfalls reduziert sind, verwendet das im Dezember 2021 erschienene Asterix & Obelix: Slap them All! keine 3D-Grafik, sondern fängt mit seinen hübsch gezeichneten 2D-Levels den Look der Comic-Vorlage nahezu perfekt ein. Am Kern des Gameplays ändert das wenig: Es geht darum, massenhaft Römer zu verprügeln, wobei Kombos und besondere Kampftechniken für etwas Tiefgang sorgen. Gelegentlich werden die Prügeleien zudem durch witzige Minispiele aufgelockert. Jedes der Kapitel, aus denen die Kampagne besteht, basiert auf einem der Comic-Alben. Ihr könnt sowohl allein als auch zu zweit im Koop spielen.

Sunless Sea: Zubmariner Edition

Angebot gültig bis: 10. August

Sunless Sea ist ein Roguelike-Rollenspiel, das in einer düsteren, vom viktorianischen England und den Horrorgeschichten H. P. Lovecrafts inspirierten Welt angesiedelt ist. Als Kapitän eines Dampfschiffs legen wir uns auf hoher See mit feindlichen Schiffen und riesigen Monstern an. Genauso wichtig wie Geschick im Kampf ist aber, dass wir uns um das Wohl unserer Crew und die Verwaltung der knappen Ressourcen kümmern. Das Beste an Sunless Sea ist aber nicht das Gameplay, sondern seine tollen Geschichten und seine hervorragend geschriebenen Dialoge, die viel zur dichten Gruselatmosphäre beitragen. Die Zubmariner Edition enthält neben dem Hauptspiel auch eine umfangreiche Erweiterungen, die euch unter Wasser neue düstere Abenteuer erleben lässt.

Fury Unleashed

Angebot gültig bis: 15. August

Fury-Unleashed ist ein Action-Platformer mit Roguelike-Mechaniken. Mit durchschlagkräftigen und teils ziemlich abgedrehten Schusswaffen metzeln wir haufenweise Monster nieder. Die bis zu einem gewissen Grad zufallsgenerierten und hübsch gestalteten Levels bringen das ungewöhnliche Szenario gut rüber: Wir kämpfen uns durch die Seiten eines lebendig gewordenen Comicbuchs und versuchen herauszufinden, weshalb unser Schöpfer in einer Schaffenskrise steckt. Auch wenn wir nach dem Tod wieder von vorn anfangen müssen, machen wir doch ständig Fortschritt, weil wir zahlreiche Upgrades für unseren Charakter freischalten können. Übrigens könnt ihr auch zu zweit im Koop antreten.

Door Kickers

Angebot gültig bis: 6. August

Mit einem Preis von gerade mal 1,70€ gehört das Taktikspiel Door Kickers zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Wir übernehmen aus der Top-Down-Perspektive die Kontrolle über ein vierköpfiges SWAT-Team, mit dem wir Gebäude voller schwerbewaffneter Krimineller stürmen, Geiseln befreien und Bomben entschärfen. Dabei will jeder Schritt gut überlegt sein, weil wir nie wissen, was hinter der nächsten Tür auf uns wartet. Ein einziger übersehener Gegner kann schnell tödliche Folgen haben. Durch gute Leistungen können wir Upgrades für unter Team freischalten, das wir zwischen den Einsätzen mit neuen Waffen und anderen nützlichen Items ausrüsten, was neue Taktiken ermöglicht.

Horror Bundle Vol. 1

Angebot gültig bis: 10. August

Mit dem Horror Bundle Vol. 1 bekommt ihr für gut drei Euro gleich drei vollständige Spiele. Den Preis ist schon allein der Action-Platformer Slain: Back from Hell mehr als wert. In diesem erledigt ihr mit Schwert und Magie Horden vom Dämonen, und zwar in einer klar von Heavy-Metal-Ästhetik inspirierten Spielwelt und angetrieben von einem passenden Soundtrack. Ebenfalls im Paket ist Uncanny Valley, das 2D-Survival-Horror mit einer komplexen Geschichte bietet, die man erst nach mehrmaligem Durchspielen versteht. Paranautical Activity schließlich ist ein kurzweiliger First Person Shooter mit Roguelike-Mechaniken, Grafik im Minecraft-Stil und kreativ designten und vielfältigen Monstern.

SteamWorld Heist: Ultimate Edition

Angebot gültig bis: 4. August

In SteamWorld Heist spielen wir eine Gruppe von Weltraumroboterpiraten, die auf der Jagd nach Beute die Schiffe des bösen Roboterimperiums angreift. Es handelt sich um ein humorvolles Taktikspiel in der 2D-Seitenansicht, das sich trotz rundenbasierter Kämpfe recht actionreich spielt. Ähnlich wie im Klassiker Worms übernehmen wir das Zielen und Schießen nämlich selbst. Durch erfolgreiche Raubzüge können wir uns bessere Ausrüstung für unsere Truppe leisten, die Kämpfer steigen zudem im Level auf und erlernen neue Fähigkeiten. Die Ultimate Edition enthält auch den DLC „Die Außenseiter“, der nicht nur eine neue Story-Kampagne, sondern auch viele neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände ins Spiel bringt.

Resident Evil Revelations 2

Angebot gültig bis: 10. August

In Resident Evil Revelations 2 übernehmen wir die Rollen von Claire Redfield und Moira Burton, die gemeinsam in eine Organisation gegen Bioterrorismus arbeiten, aber entführt und in ein düsteres Gefängnis auf einer einsamen Insel verschleppt werden. Bei ihrem Versuch, von dort zu entkommen, machen sie erschütternde Entdeckungen. Spielerisch wird im Wesentlichen die typische Mischung aus Survival-Horror, Action und kleinen Rätseln geboten, für die die Reihe bekannt ist. Die Switch-Version bietet zusätzliche Inhalte und Extras wie Bewegungs- und Touchscreen-Steuerung. Übrigens gibt es im Nintendo eShop gerade auch den ersten Teil, in dem wir unter anderem ein gruseliges Schiff untersuchen, günstig im Angebot.

Blasphemous

Angebot gültig bis: 10. August

Blasphemous ist ein düsteres und blutiges 2D-Actionspiel. Das Artdesign ist von der Spanischen Inquisition inspiriert und bietet dementsprechend nicht nur viel religiöse Symbolik, sondern auch eine Menge Folterinstrumente. Wir spielen einen reuigen Sündern, der vom Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt erlöst werden möchte. Dazu müssen wir im Kampf gegen teils bizarr entstellte Kreaturen und riesige Bossgegner bestehen, wobei wir nur dann eine Chance haben, wenn wir die Kombos gut beherrschen. Sowohl die albtraumhafte Spielwelt mit ihrem verschachtelten Leveldesign als auch der hohe Schwierigkeitsgrad erinnern stark an Spiele wie Dark Souls. Blasphemous ist also ein Spiel für Erwachsene, die Herausforderungen lieben.