PS Now - Diese zwei exklusiven PS4-Kracher könnt ihr jetzt spielen

Abonnenten des Streaming-Service PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Wie angekündigt gibt es ab sofort mit Horizon Zero Dawn und Uncharted: The Lost Legacy zwei Exklusivtitel, die ihr entweder streamen oder direkt auf eure Konsole herunterladen könnt. Wir wollen euch kurz alle Spiele vorstellen, die neu zum Service hinzugefügt wurden.

Ab sofort verfügbar:

Horizon Zero Dawn

Darum geht's: Das durch die Killzone-Reihe bekannte Entwicklerstudio Guerrilla Games wagt sich mit mit dem PS4-exklusivem Horizon Zero Dawn auf neues Terrain. Es handelt sich um ein postapokalyptisches Spiel, in dem der Spieler als Heldin Aloy mit altertümlichen Waffen gegen Roboter-Dinos kämpft, um das Gleichgewicht zwischen Menschen und Maschinen aufrecht zu erhalten.

Warum es sich lohnt: Die Open World von Horizon Zero Dawn bietet immer wieder etwas Neues zum Entdecken. Jede kleine Nebengeschichte lässt einen die Welt besser verstehen und trägt dazu bei, dass man sich mehr und mehr in dem Spiel verlieren kann. Zudem beinhaltet das Spiel auf PlayStation Now den DLC The Frozen Wilds.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Horizon Zero Dawn.

Uncharted: The Lost Legacy

Darum geht's: Uncharted: The Lost Legacy ist eine Standalone-Erweiterung für Uncharted 4. In der Kampagne, die nach Uncharted 4 spielt, steuern wir erstmals nicht Nathan Drake, sondern seine ehemalige Mitstreitern Chloe Frazer - im Duo mit Drakes Widersacherin aus Teil 4 Nadine Ross. Die Schauplätze siedeln sich hauptsächlich in Indien an.

Warum es sich lohnt: Uncharted: The Lost Legacy kann auch ohne Vorkenntnisse gespielt und verstanden werden. Zu der spannenden Story gesellt sich eine wohldosierte Action, die zusammen ein gelungenes Spiel ergeben.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Uncharted: The Lost Legacy.

Overcooked 2

Darum geht's: Overcooked 2 ist ein Kochminispiel für ein bis zwei Spieler, die unter Zeitdruck diverse Gerichte kochen müssen. Und das ist spannender und spaßiger als es zunächst klingt.

Warum es sich lohnt: Denn das Schnippel, Brutzeln und Frittieren macht vor allem im Koop-Modus mit Freunden Spaß. Wer über die Festtage ein furchtbar witziges Party-Spiel sucht, der sollte sich Overcooked 2 fix noch auf den Wunschzettel schreiben.

Mehr Infos gibt's in unserem Test zu Overcooked 2.

Diese Spiele verlassen den Service

Regelmäßig verlassen Spiele den Service, die ihr ab dem Punkt weder streamen noch herunterladen könnt.

Diese Spiele sind nicht mehr verfügbar: