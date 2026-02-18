"Du sitzt auf einem Goldhaufen" - Nintendo-Fan zeigt seine beeindruckende Game-Boy-Sammlung, die in einer Schublade seiner Eltern versteckt ist

Der Anblick der vielen Game Boy Spiele fühlt sich wie eine kleine Zeitreise an.

Jonas Herrmann
18.02.2026 | 18:10 Uhr

Die Spieleauswahl ist wirklich erstklassig. (Bild: Pacific_dreams auf Reddit) Die Spieleauswahl ist wirklich erstklassig. (Bild: Pacific_dreams auf Reddit)

Viele Spiele vom Game Boy und dem Game Boy Advance sind heute extrem teuer und kaum noch zu bekommen. Ein glücklicher Nintendo-Fan hat die Sammlung aus seiner Kindheit aber behalten und kann sie nun immer wieder für einen kleinen Nostalgie-Schub besuchen.

Ein wahrer Game Boy Schatz in der Schublade

Viele Spieler*innen, die schon in Kindheitstagen Fans waren, haben ihre alten Spiele irgendwann weggegeben, verkauft oder einfach verloren. Welchen finanziellen oder emotionalen Wert diese später mal bekommen könnten, weiß man als Kind eben nicht.

Video starten 9:41 Pokémon Pokopia: Dass Nintendo da nicht früher drauf gekommen ist

Der Reddit-User "Pacific_dreams" ist auf jeden Fall ziemlich froh, dass er seine Nintendo-Handheld-Sammlung nie weggegeben hat. Wie er in einem Post erzählt, wartet sie immer in einer Schublade in seinem alten Kinderzimmer auf ihn. Und was für eine Sammlung das ist!

Neben einem Game Boy und einem Game Boy Color sind da vor allem unzählige Spiele-Perlen aus längst vergangenen Tagen zu erkennen. Hier eine Auswahl:

  • Pokémon Rot
  • Pokémon Gelb
  • Pokémon Rubin
  • 2x Pokémon Feuerrot
  • Pokémon Kristall
  • Pokémon Saphir
  • 2x Pokémon Silber
  • Wario Land: Super Mario Land 3
  • Wario Land 2
  • Doom
  • Serious Sam Advance
  • Spider-Man 3
  • Tetris
  • Kirby's Dream Land
  • Sonic The Hedgehog

Auf den Bildern sind eindeutig auch noch weitere Spiele zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Für die Dopplungen gibt es übrigens ebenfalls eine Erklärung. Wie der User in den Kommentaren schreibt, wusste er nicht, dass man die Batterie wechseln kann, weshalb er Pokémon Silber nochmal gekauft hat. Feuerrot hatte er hingegen zweimal, um mit zwei Geräten gleichzeitig auf Shiny-Jagd gehen zu können.

Derzeit beliebt auf GamePro.de
1
Spieler findet beim PS5-Reinigen ein kleines rotes Teil, das aussieht wie ein Bonbon - aber wohl was ganz anderes ist
von David Molke
2
Pokémon-Spieler zockt zum 1. Mal das 26 Jahre alte Pokémon Gelb und plötzlich sind alle Pokémon zum Käfersammler geworden
von David Molke
3
Am sogenannten "LEGO-Strand" in Cornwall werden regelmäßig Klötzchen an den Strand geschwemmt - und das ist der Grund
von Samara Summer

Übermäßig viel Geld habe er zudem ebenfalls nicht gehabt. Stattdessen hätten er und seine Freund*innen Spiele, Sammelkarten und Ähnliches ständig getauscht und verliehen. Zudem habe er viele Titel supergünstig auf Flohmärkten bekommen.

In den Kommentaren ist die Begeisterung natürlich groß. Die Auswahl an Spielen ist einfach fantastisch und zudem ziemlich wertvoll. Umso besser, dass der User jederzeit mit der Sammlung in seine Kindheit zurückkehren kann.

Habt ihr auch noch alte Spiele aus Kindheitstagen oder ist schon alles weg?

zu den Kommentaren (1)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Tonie meets Snoop Dogg: Rapper bringt Doggyland-Figur auf den Markt und wenn ihr sie vorbestellen wollt, braucht ihr sehr viel Glück

vor 40 Minuten

Tonie meets Snoop Dogg: Rapper bringt Doggyland-Figur auf den Markt und wenn ihr sie vorbestellen wollt, braucht ihr sehr viel Glück
Der Mute-Button am PS5-Controller hat ein verstecktes Feature, das ich erst nach 3 Jahren entdeckt habe   21     4

vor 51 Minuten

Der Mute-Button am PS5-Controller hat ein verstecktes Feature, das ich erst nach 3 Jahren entdeckt habe
Wuppertal hat zwei offizielle LEGO Brücken - und der Klemmbaustein-Look ist auch noch täuschend echt

vor einer Stunde

Wuppertal hat zwei offizielle "LEGO Brücken" - und der Klemmbaustein-Look ist auch noch täuschend echt
PlayStation-Fan bekommt von seiner Freundin PS5-Hit geschenkt, doch als er ihn öffnet, ist keine Disc drin - die Reaktion des Händlers ist einfach nur frech

vor einer Stunde

PlayStation-Fan bekommt von seiner Freundin PS5-Hit geschenkt, doch als er ihn öffnet, ist keine Disc drin - die Reaktion des Händlers ist einfach nur frech
mehr anzeigen