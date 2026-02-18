"Du sitzt auf einem Goldhaufen" - Nintendo-Fan zeigt seine beeindruckende Game-Boy-Sammlung, die in einer Schublade seiner Eltern versteckt ist

Die Spieleauswahl ist wirklich erstklassig. (Bild: Pacific_dreams auf Reddit)

Viele Spiele vom Game Boy und dem Game Boy Advance sind heute extrem teuer und kaum noch zu bekommen. Ein glücklicher Nintendo-Fan hat die Sammlung aus seiner Kindheit aber behalten und kann sie nun immer wieder für einen kleinen Nostalgie-Schub besuchen.

Ein wahrer Game Boy Schatz in der Schublade

Viele Spieler*innen, die schon in Kindheitstagen Fans waren, haben ihre alten Spiele irgendwann weggegeben, verkauft oder einfach verloren. Welchen finanziellen oder emotionalen Wert diese später mal bekommen könnten, weiß man als Kind eben nicht.

Der Reddit-User "Pacific_dreams" ist auf jeden Fall ziemlich froh, dass er seine Nintendo-Handheld-Sammlung nie weggegeben hat. Wie er in einem Post erzählt, wartet sie immer in einer Schublade in seinem alten Kinderzimmer auf ihn. Und was für eine Sammlung das ist!

Neben einem Game Boy und einem Game Boy Color sind da vor allem unzählige Spiele-Perlen aus längst vergangenen Tagen zu erkennen. Hier eine Auswahl:

Pokémon Rot

Pokémon Gelb

Pokémon Rubin

2x Pokémon Feuerrot

Pokémon Kristall

Pokémon Saphir

2x Pokémon Silber

Wario Land: Super Mario Land 3

Wario Land 2

Doom

Serious Sam Advance

Spider-Man 3

Tetris

Kirby's Dream Land

Sonic The Hedgehog

Auf den Bildern sind eindeutig auch noch weitere Spiele zu sehen:

Für die Dopplungen gibt es übrigens ebenfalls eine Erklärung. Wie der User in den Kommentaren schreibt, wusste er nicht, dass man die Batterie wechseln kann, weshalb er Pokémon Silber nochmal gekauft hat. Feuerrot hatte er hingegen zweimal, um mit zwei Geräten gleichzeitig auf Shiny-Jagd gehen zu können.

Übermäßig viel Geld habe er zudem ebenfalls nicht gehabt. Stattdessen hätten er und seine Freund*innen Spiele, Sammelkarten und Ähnliches ständig getauscht und verliehen. Zudem habe er viele Titel supergünstig auf Flohmärkten bekommen.

In den Kommentaren ist die Begeisterung natürlich groß. Die Auswahl an Spielen ist einfach fantastisch und zudem ziemlich wertvoll. Umso besser, dass der User jederzeit mit der Sammlung in seine Kindheit zurückkehren kann.

Habt ihr auch noch alte Spiele aus Kindheitstagen oder ist schon alles weg?