"Du sitzt auf einem Goldhaufen" - Nintendo-Fan zeigt seine beeindruckende Game-Boy-Sammlung, die in einer Schublade seiner Eltern versteckt ist

Viele Spiele vom Game Boy und dem Game Boy Advance sind heute extrem teuer und kaum noch zu bekommen. Ein glücklicher Nintendo-Fan hat die Sammlung aus seiner Kindheit aber behalten und kann sie nun immer wieder für einen kleinen Nostalgie-Schub besuchen.
Ein wahrer Game Boy Schatz in der Schublade
Viele Spieler*innen, die schon in Kindheitstagen Fans waren, haben ihre alten Spiele irgendwann weggegeben, verkauft oder einfach verloren. Welchen finanziellen oder emotionalen Wert diese später mal bekommen könnten, weiß man als Kind eben nicht.
Der Reddit-User "Pacific_dreams" ist auf jeden Fall ziemlich froh, dass er seine Nintendo-Handheld-Sammlung nie weggegeben hat. Wie er in einem Post erzählt, wartet sie immer in einer Schublade in seinem alten Kinderzimmer auf ihn. Und was für eine Sammlung das ist!
Neben einem Game Boy und einem Game Boy Color sind da vor allem unzählige Spiele-Perlen aus längst vergangenen Tagen zu erkennen. Hier eine Auswahl:
- Pokémon Rot
- Pokémon Gelb
- Pokémon Rubin
- 2x Pokémon Feuerrot
- Pokémon Kristall
- Pokémon Saphir
- 2x Pokémon Silber
- Wario Land: Super Mario Land 3
- Wario Land 2
- Doom
- Serious Sam Advance
- Spider-Man 3
- Tetris
- Kirby's Dream Land
- Sonic The Hedgehog
Auf den Bildern sind eindeutig auch noch weitere Spiele zu sehen:
Link zum Reddit-Inhalt
Für die Dopplungen gibt es übrigens ebenfalls eine Erklärung. Wie der User in den Kommentaren schreibt, wusste er nicht, dass man die Batterie wechseln kann, weshalb er Pokémon Silber nochmal gekauft hat. Feuerrot hatte er hingegen zweimal, um mit zwei Geräten gleichzeitig auf Shiny-Jagd gehen zu können.
Übermäßig viel Geld habe er zudem ebenfalls nicht gehabt. Stattdessen hätten er und seine Freund*innen Spiele, Sammelkarten und Ähnliches ständig getauscht und verliehen. Zudem habe er viele Titel supergünstig auf Flohmärkten bekommen.
In den Kommentaren ist die Begeisterung natürlich groß. Die Auswahl an Spielen ist einfach fantastisch und zudem ziemlich wertvoll. Umso besser, dass der User jederzeit mit der Sammlung in seine Kindheit zurückkehren kann.
Habt ihr auch noch alte Spiele aus Kindheitstagen oder ist schon alles weg?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.