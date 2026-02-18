PlayStation-Fan bekommt von seiner Freundin PS5-Hit geschenkt, doch als er ihn öffnet, ist keine Disc drin - die Reaktion des Händlers ist einfach nur frech

Ghost of Yotei, aber ohne Ghost of Yotei (Bild: reddit.com/user/PruPru1127/).

Einer der schönsten Gaming-Momente ist es, wenn wir ein Spiel geschenkt bekommen – am besten noch von einer Person, die wir lieben. Diese Freude hat sich bei einem PS5-Spieler aber ganz schnell in eine große Enttäuschung verwandelt, weil einfach keine Disc in der Ghost of Yotei-Hülle war.

Spiel kommt zwar eingeschweißt, aber ohne Hülle – Händler stellt sich quer

Wie der User PruPru1127 auf Reddit schreibt, hat er von seiner oder ihrer Freundin den PS5-Hit Ghost of Yotei geschenkt bekommen – und zwar als physische Edition, also ganz klassisch mit einer Disc. Nur, dass in diesem Fall hier eben die Disc gefehlt hat. So konnte der Titel überhaupt nicht installiert, geschweige denn gespielt werden.

Die Enttäuschung darüber war natürlich riesengroß. Es muss sich richtig gemein angefühlt haben, nicht nur für den Beschenkten, sondern natürlich auch für die Partnerin, die unwissentlich so ein leeres, hohles Geschenk gemacht hat. Noch dazu für viel Geld, das ein nicht vorhandenes Spiel gekostet hat.

"Sie hat mir das zum Valentinstag bei Walmart gekauft und das Spiel kam komplett in Plastikfolie versiegelt und da ist einfach stumpf keine Disc drin."

Dass keine Disc in der Hülle war, konnte vorher natürlich keiner ahnen. Laut dem Reddit-User war das Spiel noch komplett eingeschweißt und versiegelt. Nach dem Öffnen aber selbstverständlich nicht mehr, und genau das wurde dem Pärchen zum Verhängnis, als sie versucht haben, das fehlende Spiel irgendwie doch noch zu bekommen.

Der mehr oder weniger Beschenkte hat sich nicht nur an Walmart, sondern auch an den Kundenservice von Sony gewendet. Dort war man zwar sehr freundlich und generell hilfsbereit, in diesem Fall aber machtlos und nicht zuständig. PruPru1127 wurde geraten, sich direkt an die Filiale zu wenden, wo das Spiel gekauft wurde.

Dort glaubte dem Pärchen aber schlicht und ergreifend niemand. Da die Verpackung des Spiels schon geöffnet war, wurde das Spiel (beziehungsweise ja eigentlich nur die leere Hülle) nicht zurückgenommen, umgetauscht oder ersetzt. Selbst das Durchexerzieren mehrerer Instanzen und ein Gespräch mit dem Vorgesetzten soll nichts gebracht haben. Da gab es einfach keinerlei Kulanz.

Wer den Schaden hat, braucht bekanntlich für den Spott nicht zu sorgen. Dmentsprechend gibt es nicht nur Beileidsbekundungen, sondern natürlich auch einige Scherze über die Angelegenheit in den Kommentaren. Zum Beispiel schreibt der RedditUser JasonArizona1 einfach nur "Ghost of Notei" und trifft damit den Nagel auf den Kopf.

Eine andere Person meint nur lapidar:

"Sie sagen, Besitz ist ein aussterbendes Konzept, aber verdammt, das war schnell, lol."

So dürfte das trotzdem nicht gemeint gewesen sein, als Ubisoft sagte, wir müssten uns daran gewöhnen, Spiele in Zukunft nicht mehr zu besitzen.

Relativ überraschend wirkt hingegen, wie viele Menschen sich in den Kommentaren zu Wort melden, die schon einmal etwas Ähnliches erlebt haben. Eine Person hatte bei Walmart etwa mehr Glück und bekam ein neues Exemplar des fehlenden Spiels. Wieder jemand anders berichtet davon, dass es beim Versand eines Spiels von GameStop erst beim dritten Anlauf richtig geklappt habe.

Warum die Disc am Ende in der Hülle fehlte, lässt sich nicht sicher sagen. Es ist aber wahrscheinlich, dass es sich hier schlicht um ein Fehler beim Verpacken oder im Handel mit "Display-Dummies" passiert ist. Ein Retour-Betrug mit einem Schutzfolen-Trick lässt sich aber auch nicht ausschließen.

Hattet ihr schon mal so ein Problem, dass in einem eingeschweißten Spiel einfach keine Disc drin war?