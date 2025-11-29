Nintendo-Fan findet heraus, dass sein Game Boy-Spiel fake ist - doch als er es aufschraubt, findet er eine noch größere Überraschung

So sieht die Fake Game Boy-Cartridge von innen aus (Bild: reddit.com/user/Kesselrun_89/).

Ein Reddit-User hat berichtet, dass er seit seiner Kindheit Tennis auf dem Game Boy spielt und es nach wie vor liebt. Dass der Fortschritt dabei nie gespeichert wurde, kam ihm nie seltsam vor. Immerhin war das bei vielen anderen Spielen auch so. In diesem Fall stellte sich aber heraus, dass er seit einer kleinen Ewigkeit ein Fake-Spiel besessen hatte und es schlicht daran lag.

Beim Aufschrauben der Cartridge wunderte sich der Spieler dann gleich doppelt, weil er unter anderem einen Sony-Chip in seinem Nintendo-Spiel gefunden hat.

Überraschung: Game Boy-Spieler bemerkt, dass sein Tennis-Spiel fake ist

Darum geht's: Redditor Kesselrun_89 besitzt Top Rank Tennis für den Game Boy schon seit dem Jahr 1998 und hat es insbesondere als Kind geliebt, aber auch später noch gespielt. Erst kürzlich ist ihm dann aufgefallen, dass es sich bei der Cartridge offensichtlich um einen Fake handelt.

Das könnt ihr anhand der Schrift ganz gut erkennen, wenn ihr die Bilderstrecke hier durchklickt:

Aber das war noch nicht alles. Beim Aufschrauben der Spielkassette staunte Kesselrun_89 nicht schlecht über das, was er da fand.

Zum einen befindet sich in seiner Nintendo-Cartridge ein Sony-Chip, was aus heutiger Perspektive durchaus verwunderlich erscheint. Sony und Nintendo waren aber nicht immer so starke Konkurrenten. Daher ist es gar nicht so merkwürdig, in einem alten Nintendo-Gerät einen Sony-Chip zu finden.

Immerhin befand sich zum Beispiel auch im Super Nintendo Entertainment System aka SNES ein von Sony entwickelter Soundchip. Sony und Nintendo wollten ursprünglich sogar mal eine gemeinsame Nintendo PlayStation-Konsole auf den Markt bringen. Es muss hier also nicht daran liegen, dass es eine Fake-Kassette war.

Zum anderen wäre da aber auch noch die hologrammartig glänzende Aussparung in dem anderen Chip. Hier weiß die Community Rat: Bei der Aussparung handelt es sich um eine Fläche dieser programmierbaren ROM, die auf UV-Licht reagiert. Wird sie lange genug mit UV-Licht bestrahlt, können dadurch die Daten gelöscht und neu beschrieben werden. Theoretisch könnte auf dieser Cartridge also auch jedes andere Spiel gespeichert werden, was darauf passt.

Besonders kurios findet der Urheber des Original-Posts immer noch, dass ihm überhaupt ein Fake-Spiel untergekommen ist. Immerhin habe er seine Version von Top Rank Tennis in einem normalen, renommierten Laden gekauft, und zwar mit offizieller Verpackung und allem Drum und Dran. Er wäre nie auf die Idee gekommen, dass es sich dabei nicht um das Original, sondern eine Bootleg-Kopie handelt.

Last, but not least hat Kesselrun_89 jetzt eine Batterie in sein Tennis-Spiel eingebaut und freut sich, dass er nach all den Jahren endlich seinen Fortschritt speichern kann. Die UV-Aussparung wurde zwar nicht überklebt, sollte aber in der verschlossenen Cartridge auch so ganz gut geschützt sein.

Wieder was gelernt! Hattet ihr vielleicht auch kuriose Bootleg-Kopien, von denen ihr gar nichts wusstet?