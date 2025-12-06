Absurde Preise bei Nintendo: Jetzt wurde für mich eine rote Linie überschritten

Mit der Samus-Amiibo ist Nintendo übers Ziel hinausgeschossen.

Ob saftige Preise für Exklusivspiele wie Mario Kart World, 90 Euro für den Pro Controller der Switch 2 oder das berüchtigte Netzteil des 3DS XL, das dem Handheld nicht beilag. Nintendo ist seit Jahren nicht gerade dafür bekannt, Spielspaß zum Schnäppchenpreis anzubieten.

Doch heute soll es nicht primär um Preise gehen. Vielmehr geht es um das Auslagern von relevanten Features in Zubehör, wie Amiibos. Jüngstes Beispiel ist hier Metroid Prime 4, wo Nintendo für mein Empfinden eine rote Linie ganz klar überschritten hat.

Metroid Prime 4 und seine Amiibos

Bereits im September hatte Nintendo ganze drei Amiibos für Metroid Prime 4 angekündigt, die zum Preis von 20 bis 30 Euro unterschiedliche Boni für Samus neues Abenteuer bringen. Welche genau, das blieb jedoch bis kurz vor Release des Actionspiels ein Rätsel.

Mittlerweile ist jedoch sehr wohl bekannt, welche Vorteile die Amiibos von Samus, Sylux und Vi-O-La bringen. Mehr noch: Mittlerweile kann ich auch einschätzen, welche Auswirkungen die Features auf das Spiel haben – und exakt an der Stelle hört der Spaß auf.

Ohne Amiibo nur Stille

Bereits im GamePro-Test zu Metroid Prime 4 hatte ich geschrieben, dass mir tägliche Boni wie Schilde für Samus oder Booster für das Motorrad nicht sonderlich wichtig sind. Dass man die Farbe des Mopeds ebenfalls nur mit einem Amiibo anpassen kann, hinterlässt hingegen ein Geschmäckle. Solche Features gehören ins Spiel und nicht in teures Zubehör.

Doch mit dem Samus-Amiibo schießt Nintendo den Vogel ab. Holt ihr euch die kleine Spielzeugfigur, könnt ihr beim Fahren Musik abspielen. "Das klingt jetzt nicht sonderlich spektakulär", war vor dem Spielen mein erster Gedanke.

Die große Neuerung von Metroid Prime 4: Eine Wüste, die alle fünf Dungeons miteinander verbindet.

Wie sich nämlich herausgestellt hat, wird beim Fahren durch die Wüste gar keine Musik abgespielt. Soll heißen, ihr könnt euch ohne Amiibo für ca. zwei Spielstunden einzig Motorengeräusche und das gelegentliche Zersplittern der grünen Sammelkristalle anhören.

Alle Amiibo-Features im Überblick: Samus & Vi-O-La: Die Farbe des Motorrads ändern Einsicht der zurückgelegten Distanz Motorrad-Boost regeneriert sich einmal am Tag schneller

Samus: Möglichkeit, die Musik beim Fahren zu ändern Schaltet einmal täglich einen Schild frei, der 99 Schaden absorbiert und Samus vollständig heilt

Sylux: Spielt bei Scans einen zufälligen Dialog von Bösewicht Sylux ab Einsicht aller Cutscenes nach dem Durchspielen

Info: Die Cutscenes könnt ihr euch nach dem Day 1-Patch jetzt auch nach Abschluss des Spiels im Menü anschauen und nicht erst, wenn ihr eine Scan-Rate von 100 Prozent und zudem alle Items gefunden habt. Habt ihr das Amiibo von Samus, könnt ihr beim Fahren Musik abspielen.

Die Atmosphäre gibt's für 20 Euro

Jetzt sind die Fahrten durch die Wüste ohnehin kein Glanzmoment der Reihe, um es sachlich zu formulieren. Doch das Ganze wäre zumindest etwas spaßiger, wenn ich mir dabei den ansonsten fantastischen Soundtrack des Spiels anhören könnte.

Wo kommen wir bitte hin, wenn jetzt schon Musik und damit Atmosphäre in Zubehör ausgelagert wird? Was ist der nächste Schritt, wo geht die Reise bei Nintendo hin?

Stellt euch einmal vor, Rockstar hätte den legendären Song "Far Away" beim Ritt nach Mexiko in Red Dead Redemption hinter die Paywall gepackt. In Far Cry 3 hätten wir ohne Skrillex die Hanfplantage abgefackelt oder FromSoftware würde bei Bossen fortan nur noch Kampfgeräusche abspielen.

Musik gehört in Spiele und nicht ausgelagert in überteuerte Plastikfiguren.

Für mich sind Soundtracks oft der Grund, warum ich Spiele wie Bastion, Journey, Far Cry 3 oder Clair Obscur nie vergessen werde und für mich wurde hier eine rote Linie klar überschritten. Schreibt mir gerne, wie ihr das seht.