Metroid Prime 4-Spielzeit: So lange braucht ihr zum Durchspielen von Samus' neuem Abenteuer

Ihr seid auf der Suche nach einer Orientierung, wie lange ihr für das Durchspielen von Metroid Prime 4: Beyond benötigt? Da kann ich euch gerne weiterhelfen. Ich konnte das neue Abenteuer von Samus Aran bereits für den GamePro-Test durchspielen und kann euch daher konkrete Angaben zur Spielzeit machen.
So viel Spielzeit steckt in Metroid Prime 4
- ca. 13 bis 14 Stunden
Konkret habe ich fürs Durchspielen auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad 13,5 Stunden gebraucht. Dabei habe ich mich gründlich nach zusätzlichen Upgrades für Samus umgeschaut und bin generell nicht durchs Spiel gehuscht.
Gibt es abseits der Hauptstory etwas zu tun?
Um Metroid Prime 4 auf 100 Prozent abzuschließen, müsst ihr, wie in der Reihe üblich, alle Objekte scannen und zudem alle versteckten Upgrades finden. Dafür könnt ihr nochmal grob 2 bis 3 zusätzliche Stunden einplanen.
Nach dem Durchspielen schaltet ihr zudem einen Hard-Mode frei.
Davon ab ist Metroid Prime 4 ein sehr lineares Erlebnis ohne Nebenaufgaben oder Entscheidungen. Einen klassischen Wiederspielwert gibt's demnach nicht.
Metroid Prime 4 erscheint am 04. Dezember 2025 exklusiv für Nintendo Switch 1+2. Im oben verlinkten GamePro-Test verrate ich euch, dass im Spiel ein spaßiger Gameplay-Kern steckt – dem jedoch neue Design-Entscheidungen teils massiv schaden.
Auf Seite 2 verrate ich euch noch, in welche Reihenfolge ihr die insgesamt fünf großen Dungeons angehen müsst.
