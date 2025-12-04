Metroid Prime 4-Spielzeit: So lange braucht ihr zum Durchspielen von Samus' neuem Abenteuer

So lange müsst ihr für Metroid Prime 4 einplanen.

Ihr seid auf der Suche nach einer Orientierung, wie lange ihr für das Durchspielen von Metroid Prime 4: Beyond benötigt? Da kann ich euch gerne weiterhelfen. Ich konnte das neue Abenteuer von Samus Aran bereits für den GamePro-Test durchspielen und kann euch daher konkrete Angaben zur Spielzeit machen.

So viel Spielzeit steckt in Metroid Prime 4

ca. 13 bis 14 Stunden

Konkret habe ich fürs Durchspielen auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad 13,5 Stunden gebraucht. Dabei habe ich mich gründlich nach zusätzlichen Upgrades für Samus umgeschaut und bin generell nicht durchs Spiel gehuscht.

7:31 Metroid Prime 4 Beyond - Spielwelt, Fähigkeiten, Vi-o-La-Motorrad: Übersichtsvideo stellt das neue Samus-Abenteuer vor

Gibt es abseits der Hauptstory etwas zu tun?

Um Metroid Prime 4 auf 100 Prozent abzuschließen, müsst ihr, wie in der Reihe üblich, alle Objekte scannen und zudem alle versteckten Upgrades finden. Dafür könnt ihr nochmal grob 2 bis 3 zusätzliche Stunden einplanen.

Nach dem Durchspielen schaltet ihr zudem einen Hard-Mode frei.

Davon ab ist Metroid Prime 4 ein sehr lineares Erlebnis ohne Nebenaufgaben oder Entscheidungen. Einen klassischen Wiederspielwert gibt's demnach nicht.

Metroid Prime 4 erscheint am 04. Dezember 2025 exklusiv für Nintendo Switch 1+2. Im oben verlinkten GamePro-Test verrate ich euch, dass im Spiel ein spaßiger Gameplay-Kern steckt – dem jedoch neue Design-Entscheidungen teils massiv schaden.

