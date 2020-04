Nintendo Switch-Sale: Bis zu 90% Rabatt auf Spiele mit Multiplayer

Aktuell läuft der große Switch Frühjahrs-Sale, bei dem sogar einige der richtig "großen" selten reduzierten Titel stark heruntergesetzt sind. Doch auch jede Menge Multiplayer-Titel kosten gerade erheblich weniger als noch zuvor. Wir listen sie für euch auf und heben außerdem ein paar Titel, die ihr euch genauer anschauen solltet, als persönliche Empfehlung hervor.

Wenn etwas für euch dabei ist, habt ihr sogar noch ein bisschen Zeit zu überlegen: Der Sale endet erst am 19. April 2020.

Start: 02. April 2020

Ende: 19. April 2020

über 300 Switch-Spiele im Angebot

Welche Spiele sind im Angebot?

Unsere Empfehlungen

Diablo 3: Eternal Collection

Genre : Action-Rollenspiel

: Action-Rollenspiel Download-Größe : 15 GB

: 15 GB GamePro-Wertung : 91

: 91 Lokal : bis zu 4 Spieler an einer Switch

: bis zu 4 Spieler an einer Switch Lokal mit mehreren Konsolen : bis zu 4 Spieler

: bis zu 4 Spieler Online: bis zu 4 Spieler (Nintendo Switch Online benötigt)

Worum geht's? Nachdem die Toten überall auf der Welt auferstehen, wollen wir eigentlich nur den Dörfern in der Umgebung helfen. Doch ehe wir es uns versehen, geraten wir in einen Konflikt zwischen Himmel und Hölle, bei dem die Fronten nicht geklärt sind. Darum machen wir uns mit einer von sieben Charakterklassen auf, die Höllenmächte und deren Helfershelfer zu besiegen und dabei so viele Schätze einzusammeln wie möglich.

Das macht den Multiplayer besonders: Wir haben nicht nur die Wahl zwischen einem lokalen oder dem Online-Modus sondern können auch zwischen den beiden frei wechseln. So ist es möglich, dass zwei Leute lokal an einer Switch, ein anderer lokal an seiner eigenen Switch und ein anderer Spieler online alle zusammen spielen. Die Konfiguration ist auf vier Spieler beschränkt, aber dafür komplett individualisierbar. Zudem ist die gesamte Story gemeinsam erlebbar und wir können jederzeit in das Geschehen einspringen oder wieder herausgehen.

Mehr zu Diablo 3: Eternal Collection gibt es in unserem Test.

Kirby Star Allies

Genre : Jump 'n' Run

: Jump 'n' Run Download-Größe : 2,8 GB

: 2,8 GB GamePro-Wertung : 80

: 80 Lokal : bis zu 4 Spieler an einer Switch

: bis zu 4 Spieler an einer Switch Lokal mit mehreren Konsolen : nicht unterstützt

: nicht unterstützt Online: nicht unterstützt

Worum geht's? Kirby Star Allies ist ein Jump 'n' Run, in dem wir Gegner aufsaugen, diverse Power-ups verwenden und sogar kombinieren. So verwandelt sich Kirby in einen Eisblock oder ihr reitet auf einer Wasserwelle. Ihr könnt entweder im lokalen 4-Spieler-Modus mit Freunden oder allein mit KI-Begleitern spielen.

Das macht den Multiplayer besonders: Kirby Star Allies ist ein abgeschlossenes Offline-Abenteuer, das wir alleine oder mit Freunden erleben können. Wir können die gesamte Story zusammen spielen und auch alle Aufgaben, wie die sammelbaren Objekte, mit weiteren Spielern erleben. Zudem ist das gemeinsame Spielen ein integraler Aspekt des Spiels, da es auch spezielle Fähigkeiten gibt, die Spieler zusammen ausführen können. Ihr benötigt auch nur einen Joy Con pro Spieler, um zusammen spielen zu können.

Mehr zu Kirby Star Allies gibt es in unserem Test.

Noch mehr Switch-Spiele im Angebot

