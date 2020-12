Die Feiertage werden wohl in diesem Jahr viele von euch zu Hause im engsten Kreis verbringen. Größere Unternehmungen dürften gestrichen sein. Das bedeutet aber nicht, dass ihr euch zusammen langweilen müsst, vor allem dann nicht, wenn ihr eine Nintendo Switch besitzt. In diesem Artikel haben wir zehn Spiele aus dem Nintendo eShop herausgesucht, mit denen ihr im Weihnachtsurlaub zusammen viel Spaß haben werdet. Wer wissen möchte, was der Nintendo eShop sonst noch so zu bieten hat, kann hier nachsehen:

Mario Kart 8 Deluxe

GamePro-Wertung: 92 Punkte

Mario Kart ist ein Spiel, das gerade im lokalen Multiplayer eigentlich niemals langweilig wird, ganz egal, wie lange der Weihnachtsurlaub auch dauern mag. Das gilt ganz besonders für die Deluxe-Version von Mario Kart 8, denn diese bietet mit 37 Fahrern, 48 Strecken, fünf Geschwindigkeitsklassen und vielen verschiedenen Modi einen gewaltigen Umfang. Beim Spielspaß ist der König der Kart Racer nach wie vor unübertroffen, was nicht zuletzt an den vielen nützlichen Items liegt, die sowohl in den Rennen als auch im Schlacht-Modus zum Einsatz kommen.

Mario Kart 8 Deluxe für 59,99€ im Nintendo eShop

Lovers in a Dangerous Spacetime

Lovers in a Dangerous Spacetime ist das perfekte Spiel für all jene, die die Weihnachtsfeiertage nicht nur zusammen verbringen, sondern dabei ihr Teamwork verbessern wollen. Gemeinsam muss man ein Raumschiff durch ein ebenso buntes wie gefährliches Weltall steuern und Weltraumhäschen befreien. Das klappt nur, wenn man gut zusammenarbeitet, weil jeder der bis zu vier Spieler nur eines der System des Schiffes, von Waffen über Schutzschilde bis hin zum Antrieb, steuern kann. Da der Schwierigkeitsgrad nach sanftem Beginn recht schnell steigt, muss man sich auf die anderen verlassen können.

Lovers in a Dangerous Spacetime für 14,99 Euro im Nintendo eShop

Baba is You

Baba is You ist ein kreatives Knobelspiel, bei dem wir die Regeln bis zu einem gewissen Grad selbst festlegen. In den 2D-Levels sind nämlich Satzbausteine verstreut, die verändern, wie die Welt um uns herum funktioniert, wenn wir sie in die richtige Reihenfolge schieben. Ein Beispiel: Wenn wir bei "WALL IS STOP" das "STOP" aus dem weg schieben, können wir plötzlich durch Wände gehen. Schieben wir an dessen Stelle ein "YOU", sind wir selbst die Wand und können sie steuern. Sich über die oft komplexen Lösungen der Rätsel den Kopf zu zerbrechen, macht doppelt so viel Spaß, wenn man es nicht allein tut.

Baba Is You für 12,49 Euro im Nintendo eShop

Animal Crossing: New Horizons

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Animal Crossing: New Horizons ist schon deshalb genau das Richtige für die kalte Jahreszeit, weil es das perfekte Wohlfühlspiel ist. Durch unermüdliche Arbeit verwandeln wir eine sonnige, aber einsame Insel in ein buntes Paradies und locken dabei immer mehr Bewohner an. Spielwelt und Charaktere sind an Niedlichkeit kaum zu überbieten. Der Online-Multiplayer ist ein guter Weg, mit denjenigen in Kontakt zu bleiben, die man in den nächsten Wochen sonst vielleicht aus den Augen verlieren würde. Aber auch im lokalen Koop kann man sich beim Aufbau des eigenen Inselparadieses helfen lassen. Beide Multiplayer-Varianten werden nach dem Tutorial freigeschaltet.

Animal Crossing: New Horizons für 59,99€ im Nintendo eShop

The Touryst

The Touryst ist ein Spiel für diejenigen, die sich im kalten Winter nach Sonne und Urlaub am Strand sehnen. Hier bereisen wir idyllische Inseln, um zu entspannen und an den verschiedensten Aktivitäten teilzunehmen, vom Surfwettbewerb bis hin zu Arcade Games in der Spielhalle. Wir verbringen aber nicht die ganze Zeit in der Hotelanlage, sondern begeben uns auch im Stil eines Indiana Jones auf archäologische Entdeckungstouren. Ein Multiplayer-Spiel ist The Touryst nicht direkt, aber die zahlreichen Minispiele laden zum Abwechseln ein und bei der Lösung der vielen kleinen Rätsel ist es ohnehin egal, wer gerade den Controller in der Hand hält.

The Touryst für 19,99 Euro im Nintendo eShop

When Ski Lifts Go Wrong

Aus dem Skiurlaub wird in diesem Winter nichts? When Ski Lifts Go Wrong zeigt euch, weshalb das vielleicht ganz gut so ist. Es handelt sich dabei um ein Rätselspiel, in dem ihr mit begrenzten Ressourcen eure eigenen Skilifte und Schanzen konstruieren müsst. Was in den ersten paar Levels noch einfach erscheint, wird schnell knifflig, wenn die Berge höher werden und die Landschaft euch Hindernisse in den Weg stellt. Wenn ihr eure Konstruktion schließlich von Skifahrern testen lasst, erfahrt ihr schnell, was bei einem Lift so alles schief laufen kann. Bis Ende des Jahres gibt es When Ski Lifts Go Wrong 90 Prozent günstiger im Nintendo eShop.

When Ski Lifts Go Wrong statt 14,99€ für 1,49€ im Nintendo eShop

Super Mario Maker 2

GamePro-Wertung: 86 Punkte

In Super Mario Maker 2 erschaffen wir wie schon im Vorgänger unsere eigenen Mario-Levels. Dabei stehen uns diesmal viele neue Tools und Elemente zur Verfügung, vom Greifhaken bis zum Wirbelsturm. Außerdem haben wir nun die Wahl zwischen moderner Grafik und nostalgischem Pixellook. Das ist erstens deshalb ein Spiel, mit dem man an den Festtagen hervorragend gemeinsam Zeit verbringen kann, weil sich natürlich hervorragend über die Gestaltung der Levels diskutieren lässt. Zweitens kann man natürlich die Levels austesten, die die anderen konstruiert haben, und umgekehrt.

Super Mario Maker 2 für 59,99€ im Nintendo eShop

Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes ist ein weiteres Spiel, das gute Zusammenarbeit von euch fordert, und das unter Stress: Ihr habt nur wenige Minuten Zeit, eine Bombe zu entschärfen. Dabei darf nur eine Person die Bombe sehen und muss ihre komplizierten Mechanismen den anderen beschreiben, die in der Anleitung nachsehen und wiederum erklären müssen, wie man sie entschärft. Aufgrund des hohen Zeitdruck endet das nicht selten im Chaos. Wer zu Weihnachten Ruhe und Harmonie möchte, ist hier deshalb falsch. Wenn ihr hingegen die Festtage nutzen wollt, um an eurer Kommunikation zu arbeiten, ist Keep Talking and Nobody Explodes hingegen eine gute Wahl.

Keep Talking and Nobody Explodes für 14,99€ im Nintendo eShop

Nidhogg 2

Falls ihr der Meinung seid, dass Weihnachten nicht unbedingt nur die Zeit des Miteinanders sein sollte, sondern auch Raum für ein paar Konfrontationen bietet, dann ist Nidhogg 2 vielleicht das richtige Spiel für euch. Hier liefern wir uns in zehn fantasievollen Arenen spannende Duelle. Dazu stehen verschiedene Waffen vom Messer übers Schwert bis zum Bogen bereit. Zwar können wir auch online gegeneinander antreten, im lokalen Multiplayer machen die temporeichen Kämpfe aber am meisten Spaß. Um der überzeichneten Gewaltdarstellung etwas abzugewinnen, sollte man aber über ein bisschen makaberen Humor verfügen.

Nidhogg 2 für 14,99 Euro im Nintendo eShop

Guacamelee! 2

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Falls ihr euch zu Weihnachten nicht gegenseitig bekämpfen, sondern lieber gemeinsam ein Abenteuer erleben wollt, könnte der Indie-Geheimtipp Guacamelee! 2 das Richtige für euch sein. Hierbei handelt es sich um einen knallbunten 2D-Actionplattformer mit vielen absurden Einfällen und einer großen Portion schrägem Humor. Als Luchador müssen wir die heilige Guacamole vor einem Schurken retten, der sie als Hustensaftmedizin missbrauchen will. Dazu bahnen wir uns mit anspruchsvollen Nahkampf-Kombos unseren Weg durch hübsche Levels im Metroidvania-Stil. Das können wir allein oder im lokalen Koop mit bis zu drei Mitspielern tun.

Guacamelee! 2 für 19,99€ im Nintendo eShop