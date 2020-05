Ihr sucht nach dem richtigen Switch-Spiel, um zu Hause mit Freunden oder Familie einen gemütlichen Abend auf der Couch zu verbringen? Ihr wollt aber nicht gegeneinander antreten, sondern lieber an eurem Teamwork arbeiten? Kein Problem! Hier findet ihr eine Liste mit zehn coolen Koop-Games für die Nintendo Switch, vom Spiel für die schnelle Runde zwischendurch bis zum storybasierten Abenteuer, von leichten Einsteigertiteln bis hin zu echten Herausforderungen:

Streets of Rage 4

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Mit Streets of Rage 4 hat Segas Prügelklassiker im letzten Monat ein großartiges Comeback gefeiert. Der neue Cartoon-Grafikstil ist etwas bunter, als viele Fans der Vorgänger erwartet hatten, aber beim Gameplay bleibt das Beat 'em up seinen Wurzeln treu. Mit unseren Fäusten bahnen wir uns durch 2D-Levels den Weg zum Serienbösewicht Mr. X.

Kommen wir anfangs noch gut voran, indem wir einfach nur drauflos prügeln, müssen wir bald Combos und Spezialattacken gekonnt einsetzen, um es mit den immer zahlreicher und zäher werdenden Gegnern aufzunehmen. Wer sich dieser Herausforderung nicht allein stellen will, kann im lokalen Koop bis zu drei Mitstreiter in den Kampf gegen die Unterwelt mitnehmen.

Streets of Rage 4 für 24,99€ im Nintendo eShop

Overcooked! 2

GamePro-Wertung: 83 Punkte

In Overcooked! 2 müssen bis zu vier Spieler gemeinsam eine Restaurantküche am Laufen halten und so schnell wie möglich die rasch eintreffenden Bestellungen abarbeiten. Das klappt nur mit gutem Teamwork und wenn jeder ganz genau seine Aufgaben kennt. Kein brodelnder Topf, kein schmutziger Teller und vor allem kein hungriger Kunde dürfen vergessen werden.

Im Gegensatz zum ersten Teil können wir uns Zutaten nun sogar quer durch die Küche zuwerfen, um Zeit zu sparen. Neu sind außerdem die dynamischen Level. Beispielsweise kochen wir auf benachbarten Flößen, deren Position zueinander sich ständig verändert. Einige Levels sind allerdings sehr schwierig geraten, schon ab der zweiten von sechs Welten ist Overcooked! 2 nichts mehr für Weichgekochte.

Overcooked! 2 für 24,99 Euro im Nintendo eShop

Lovers in a Dangerous Spacetime

In Lovers in a Dangerous Spacetime kämpfen wir uns mit unserem Raumschiff durch ein knallbuntes 2D-Universum und befreien Weltraumhasen, damit diese uns mit der Macht ihrer Herzen den Weg freiräumen. Hinter der fröhlichen bis herzerwärmenden Fassade steckt jedoch ein forderndes und chaotisches Koop-Spiel.

Bis zu vier Spieler teilen sich die Kontrolle über das Raumschiff. Dabei ist jede helfende Hand willkommen, um die zahlreichen Waffen, den Schutzschild und das Steuer des Schiffes zu bedienen. Passt es einem nicht, was ein Mitspieler anstellt, kann man dessen Spielfigur übrigens mit Gewalt von ihrem Platz vertreiben. Generell ist Lovers in a Dangerous Spacetime ein Spiel für stabile Beziehungen, die kleine Meinungsverschiedenheiten aushalten können.

Lovers in a Dangerous Spacetime für 14,99 Euro im Nintendo eShop

Moving Out

In Moving Out betreibt ihr eure eigene Umzugsfirma. Um Businesspläne, Marketing und Gewerbesteuer geht es dabei glücklicherweise nicht. Stattdessen ist es das Ziel, möglichst schnell Wohnungen auszuräumen und die Möbel und Kartons einigermaßen effizient in unserem viel zu kleinen Lastwagen zu stapeln.

Wie bei einem richtigen Umzug geht das am Besten mit ein paar Freunden. Dann werfen wir mit vereinten Kräften selbst schwere Möbelstücke im hohen Bogen durchs Fenster und hoffen, dass unsere Kollegen draußen zumindest die zerbrechlichen Gegenstände auffangen. Solange es nur ums Abschließen der Levels geht, muss dabei nicht alles perfekt laufen, aber für Bestzeiten ist eine gute Abstimmung Pflicht.

Moving Out für 24,99€ im Nintendo eShop

Cuphead

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Im Shoot-'em-up Cuphead müssen wir im Auftrag des Teufels Seelen einsammeln, um unsere Spielschulden zu bezahlen. Was düster klingt, wirkt aufgrund der Optik im Stil eines Cartoons aus den 30ern eher niedlich. Gar nicht süß ist jedoch der Schwierigkeitsgrad: Die ebenso zahlreichen wie knallharten Bosskämpfe verlangen uns viel Können und Geduld ab.

Gerade deshalb ist Cuphead besser, wenn wir unsere Aufgabe zu zweit im Coop angehen. Zum einen kann man in den Kämpfen gut ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Zum anderen motiviert der moralische Beistand dazu, die Flinte nicht vorschnell ins Korn zu werfen. Geteiltes Leid ist schließlich halbes Leid.

Cuphead für 19,99 Euro im Nintendo eShop

Trine

GamePro-Wertung: 85 Punkte (Trine 2)

In Trine kämpfen sich ein Magier, ein Ritter und eine Bogenschützin durch eine wundervolle 2D-Märchenwelt. Dabei müssen sie sich im Team nicht nur gegen zahlreiche Monster wehren, sondern auch einige knifflige Rätsel lösen. Prinzipiell geht das auch allein, indem man zwischen den verschiedenen Rollen wechselt. Mit zwei Mitspielern klappt die Zusammenarbeit aber natürlich viel besser.

Alle vier Teile der Trine-Reihe sind im Nintendo eShop verfügbar, zu Preisen von 14,99 Euro (Trine 1) bis 34,99 Euro (Trine 4). Die Teile 1, 2 und 4 sind sehr zu empfehlen. Nur Teil 3 fällt etwas ab aufgrund des mäßig gelungenen Versuchs, das Spielprinzip von Trine in die dritte Dimension zu führen. Mit der Trine Ultimate Collection bekommt ihr alle vier Teile für 49,99 Euro.

Trine Enchanted Edition für 14,99 Euro im Nintendo eShop

Unravel Two

GamePro-Wertung: 81 Punkte

Im Nachfolger des Jump&Runs Unravel suchen statt einer gleich zwei niedliche Wollfiguren ihren Weg durch viele wundervolle Landschaften und ein paar düstere Orte. Das aus Hüpfen und vielen kleinen Rätseln bestehende Gameplay hat sich dabei kaum geändert, allerdings sind neue Mechaniken dazugekommen. So kann das eine Wollknäuel das andere an einem Faden herablassen, sodass es sich über Abgründe schwingen kann.

Ähnlich wie bei Trine kann man auch allein spielen, indem man zwischen den Charakteren hin und her wechselt. Zu zweit geht die Zusammenarbeit aber deutlich leichter von der Hand und macht gleich doppelt so viel Spaß.

Unravel Two für 29,99 Euro im Nintendo eShop

Heave Ho

In Heave Ho übernehmen wir die Kontrolle über ein kartoffelförmiges Etwas mit zwei langen Armen und versuchen, uns über bodenlose Abgründe hinweg ins Ziel zu schwingen. Das geht am besten, wenn wir uns bis zu drei Mitstreiter dazuholen, denn dann können unsere Figuren sich an den Händen halten und eine lange Kette bilden.

Heave Ho erfordert neben guter Zusammenarbeit sowohl Geschicklichkeit als auch perfektes Timing. Haben wir uns etwa zu einem riskanten Sprung entschlossen, müssen wir uns darauf verlassen, dass unser Mitspieler auf der anderen Seite des Abgrunds im richtigen Moment zupackt, um uns vor dem Tod zu retten. Oftmals geht das nicht gut und wir müssen am Startpunkt wieder einsteigen. Da die Levels meist kurz sind, frustriert das aber selten.

Heave Ho für 9,99€ im Nintendo eShop

Snipperclips

Im Co-op-Modus von Snipperclips übernehmen zwei Spieler mit jeweils einem Joy-Con die Kontrolle über eine bunte Form aus Papier, die aus nicht näher erklärten Gründen mit Beinen und einem sehr ausdrucksstarken und niedlich animierten Gesicht ausgestattet ist.

Die beiden Papierfiguren müssen sich gegenseitig zuschneiden, um verschiedene Aufgaben zu bewältigen können. Um einen Ballon zu zerstören, braucht beispielsweise eine Figur eine Spitze. Um einen Ball zu fangen, braucht sie eine Mulde auf dem Kopf. Die kurzen Level machen Snipperclips zu einem tollen Spiel für zwischendurch für all jene, die gern gemeinsam an Problemlösungen knobeln.

Snipperclips für 19,99€ im Nintendo eShop

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

GamePro-Wertung: 75 Punkte

In Marvel Ultimate Alliance 3 macht ihr euch mit bis zu drei Mitstreitern daran, wieder einmal die Welt zu retten. Dabei könnt ihr zwischen über dreißig Superhelden aus dem Marvel-Universum wählen, die über sehr unterschiedliche Spezialfähigkeiten verfügen. Im richtigen Moment die richtige Attacke einzusetzen, um den Mitspielern das Leben zu retten, ist der Schlüssel zum Erfolg.

Trotz der Vielfalt an Charakteren ist Marvel Ultimate Alliance 3 spielerisch eher simpel geraten. Einsteiger werden sich mit jedem beliebigen Helden auch ohne lange Erklärungen problemlos zurechtfinden. Deshalb taugt der Titel gut für ein bisschen schnelle Koop-Action, kann dank Auflevel- und Loot-Mechaniken aber auch längerfristig motivieren.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order für 79,98€ im Nintendo eShop