Nintendo Switch: Verpasst nicht diese 10 Top-Angebote im großen Festtags-Sale!

Noch bis zum 29. Dezember laufen im Nintendo eShop die Festtagsangebote mit hunderten günstigen Spielen für Nintendo Switch. Schon letzte Woche haben wir euch zum Start des Sales zehn Highlights vorgestellt. In diesem Artikel legen wir mit zehn weiteren, besonders interessanten Deals nach. Wer sich lieber selbst durch die lange Liste der Sonderangebote wühlen möchte, findet diese hier:

It Takes Two

1:35 It Takes Two - Trailer kündigt den Koop-Kracher für Nintendo Switch an

Das bei den Game Awards 2021 zum Spiel des Jahres ausgezeichnete It Takes Two ist ein reines Koop-Spiel, das entweder online oder lokal zu zweit gespielt wird. Es handelt von einem Ehepaar, das sich scheiden lassen möchte, aber auf magische Weise in kleine Puppen verwandelt wird und nun zwangsweise zusammenarbeiten und gemeinsam gefährliche Abenteuer bestehen muss, um seine menschlichen Körper zurückzubekommen. It Takes Two zeichnet sich dabei neben seinem Look im Stil eines Animationsfilms vor allem durch seine spielerische Kreativität aus. Im Grunde handelt es sich zwar um einen Action-Platformer, gelegentlich wird es aber auch zu einem Shooter, einem Fighting Game oder sogar zu einer Flugsimulation.

Sonic Frontiers

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

In Sonic Frontiers darf sich Segas blauer Igel erstmals in einer großen, dreidimensionalen Open World austoben. Sonic rast dabei durch die unterschiedlichsten Umgebungen, von grünen Wiesen und Wäldern über die belebten Straßen von Städten bis hin zu Wüsten und überwucherten Tempelruinen. Die Erkundung der Spielwelt, in der zahlreiche Rätsel und Geheimnisse versteckt sind, spielt dementsprechend diesmal eine besonders große Rolle. Den Kern des Gameplays macht trotzdem weiterhin temporeiches Platforming aus: Überall in der Welt finden sich Hinderniskurse, die Sonic in halsbrecherischer Geschwindigkeit meistert. Außerdem gibt es diesmal eine erstaunliche tiefe und melancholische Story, die für Sonic-Fans viel zu bieten hat.

Just Dance 2023 Edition

Mit der Just Dance 2023 Edition ist Ende November der jüngst Teil von Ubisofts berühmter Tanzspielreihe erschienen. Diesmal gibt es viele Neuerungen, zum Beispiel einen neuen Online-Multiplayer für bis zu sechs Tänzer*innen sowie neue 3D-Welten und Möglichkeiten, das Spielerlebnis an den eigenen Geschmack anzupassen. Zudem sind auch diesmal wieder 40 neue Songs mit dabei, unter anderem von Justin Timberlake, Bruno Mars, Taylor Swift und Imagine Dragons. Über das kostenpflichtige Just Dance+ werden das ganze Jahr über weitere Songs und Inhalte nachgeliefert, durch den Kauf der Just Dance 2023 Edition bekommt ihr den ersten Monat des Abos gratis.

Windjammers

Windjammers ist die technisch verbesserte Neuauflage eines ursprünglich für Neo Geo erschienenen Klassikers, der Sportspiel und Fighting Game miteinander kombiniert. Auf einem Feld, das an einen Tennisplatz erinnert, stehen sich zwei Konkurrenten gegenüber und versuchen, einen Frisbee so zu werfen, dass der Gegner ihn nicht fangen kann. Dabei wählen wir unsere Spielfigur aus verschiedenen Charakteren, die alle über spektakuläre Spezialfähigkeiten verfügen. Der Einsatz dieser Fähigkeiten erfordert aber ganz wie in einem Fighting Game ein gewisses Maß an Übung und Geschicklichkeit. In der Switch-Version gibt es neben dem Einzelspieler-Modus und lokalen Duellen erstmals auch Online-Multiplayer.

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Wie die anderen Spiele der Tales-Reihe ist auch Tales of Vesperia in vielerlei Hinsicht ein klassischen JRPG, allerdings mit ungewöhnlich temporeichen Echtzeitkämpfen. In diesen treten wir mit drei von der KI gesteuerten Partymitgliedern in Arenen gegen Monster an und setzten dabei zahlreiche Spezialattacken ein. Im lokalen Koop können die drei anderen Charaktere von menschlichen Mitspieler*innen übernommen werden. Neben dem Gameplay motiviert auch die epische Geschichte, die von dem Streit zweier Zivilisationen um eine alte, lebenswichtige Technologie handelt. Die Definitive Edition bietet verbesserte Grafik sowie neue Musik, Bosse und Minispiele und sogar zwei neue spielbare Charaktere, nämlich das Piratenmädchen Patty Fleur und den kaiserlichen Ritter Flynn Scifo.

Mark of the Ninja: Remastered

1:47 Mark of the Ninja Remastered - Trailer zeigt Neuauflage

Den Indie-Hit Mark of the Ninja bekommt ihr in der Remastered-Version günstiger, die neben Verbesserungen bei Grafik und Sound auch ein New Game Plus und den DLC The Dosan’s Tale mit einem neuen Charakter mitbringt. Das Stealth-Actionspiel, das schon in seiner ursprünglichen Version satte 90 Punkte im GamePro-Test abgestaubt hat, lässt uns als Ninja durch finstere Levels schleichen, in denen wir aus den Schatten heraus unsere Feinde erledigen. Dabei helfen uns nicht nur die akrobatischen Fähigkeiten unseres Protagonisten, sondern auch zahlreiche Gadgets wie Rauchbomben oder Pfeile, die wir stilecht mit einem Bambusrohr verschießen. Dadurch stehen uns viele verschiedene Wege offen, um unsere Missionen abzuschließen.

Bugsnax

1:47 Bugsnax - Gameplay-Trailer

Bugsnax lässt euch als Journalist auf die Insel Schleckum reisen, auf der ebenso seltsame wie leckere Mischwesen aus Insekten und Süßigkeiten leben. Zum einen ist es unser Ziel, alle der über hundert verschiedenen Arten zu studieren und zu fangen, wozu wir verschiedene Fallen und Köder benutzen. Zum anderen sollen wir den Bewohnern von Schleckum helfen und dabei nach und nach die Geheimnisse der Insel aufdecken, in deren Mittelpunkt eine verschwundene Abenteurerin steht. Als Teil unserer Missionen verfüttern wir oft die eingefangenen Tiere an die Inselbewohner, wodurch sich deren Körper auf skurrile Weise verändern. Die vielen abgedrehten Ideen dieser Art und der schräge Humor machen Bugsnax zu einem einzigartigen Erlebnis.

Monopoly for Nintendo Switch

Das berühmte Brettspiel Monopoly, in dem es darum geht, Straßen aufzukaufen, Häuser zu bauen und die Mitspieler mit hohen Mieten in den Ruin zu treiben, hat Ubisoft in einer aufwendigen Version auf Nintendo Switch gebracht. Diese bietet gleich drei detailliert gestaltete Spielfelder, auf denen sich bis zu sechs Spieler*innen lokal oder online miteinander messen können. Neben dem klassischen Modus gibt es auch neue Varianten, die dem normalerweise recht langen Spiel etwas mehr Tempo verleihen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Regeln sogar ganz nach euren Wünschen ändern oder mit den neuen Aktionskarten frischen Wind ins bekannte Spielprinzip bringen.

NEO: The World Ends With You

5:27 Neo: The World Ends with You - Finaler Trailer zeigt Gameplay-Mechaniken

Das von Square Enix stammende Action-Rollenspiel NEO: The World Ends With You ist der lange erwartete Nachfolger von The World End With You aus 2007. Das Viertel Shibuya in Tokyo, das schon der Schauplatz des ersten Teils war, können wir nun in 3D erkunden. Der Protagonist Rindo nimmt hier gemeinsam mit seinen Mitstreitern Fret und Nagi gezwungenermaßen am „Spiel der Reaper“ teil, was bedeutet, dass sie gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen. Glücklicherweise kommen ihnen dabei ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu Hilfe: Rindo kann die Vergangenheit ändern, Nagi den Verstand von Menschen beeinflussen und Fret Erinnerungen zurückbringen. Wie sich das spielt, könnt ihr mit der kostenlosen Demo im Nintendo eShop selbst herausfinden.

Runbow

Runbow ist ein farbenfrohes 2D-Jump&Run mit einer ungewöhnlichen Spielidee: Die Farbe des Hintergrundes wechselt ständig, wodurch Plattformen im Vordergrund mit der gleichen Farbe nicht nur unsichtbar werden, sondern ganz verschwinden. Wir müssen uns also immer wieder neu auf den sich verändernden Level einstellen. Runbow bietet einen umfangreichen Story-Modus mit mehr als 100 Levels, auf lange Sicht bieten trotzdem die verschiedenen Multiplayer-Modi den meisten Spielspaß. Darunter sind Rennen, in denen wir möglichst schnell das Ende von mit Fallen und Monstern gefüllten Leveln erreichen müssen, oder auch Kämpfe, in denen wir wie in Super Smash Bros. unsere Gegner aus der Arena zu boxen versuchen.