Nintendo Switch 2: Der Release wurde wohl aus einem richtig guten Grund auf 2025 verschoben

Mario könnte auch auf der Switch 2 direkt loshüpfen und damit für die Verschiebung verantwortlich sein.

Dass die Nachfolgekonsole der Switch noch in diesem Jahr erscheint, wird angesichts der vielen Berichte, die eine Verschiebung auf März 2025 andeuten, immer unwahrscheinlicher. Nintendo ist wohl von einem 2024er-Release abgewichen und ein Report legt nun nahe, wieso.

Bessere Spiele als einer der Gründe für einen Release 2025

Nintendo hat wohl lange mit einem Release der Switch-Nachfolgekonsole noch in diesem Jahr geplant, mittlerweile sei die Plattform jedoch intern auf Anfang 2025 verschoben wurden.

Das sagen zumindest zahlreiche, sich überschneidende Gerüchte:

Nun hat das japanische Technikportal Nikkai Asia nachgelegt und scheinbar die Gründe für den 2025-Release herausgefunden.

Ihr sollt euch über bessere Spiele freuen können: In dem Artikel von Nikkai Asia, den das britische Tech-Netzwerk The Verge per KI übersetzen ließ, heißt es, dass Nintendo einen "hohen Lagerbestand der Nachfolgekonsole" und "ein Lineup mit populären Titeln zum Release-Zeitpunkt" sicherstellen wolle.

Wir erinnern uns: Der Switch-Launch war damals eher übersichtlich, einzig The Legend of Zelda: Breath of the Wild war als großer Titel an Tag 1 verfügbar. Einen Monat später erschien dann Mario Kart 8 Deluxe und über ein halbes Jahr danach Super Mario Odyssey.

Ist der Aussage von Nikkei Glauben zu schenken, dürften bei der Switch 2 vom Start weg mehrere beliebte Nintendo-Reihen den Weg in die physischen und digitalen Ladenregale finden.

Um Metroid Prime 4 ist es beispielsweise schon länger ruhig, außerdem gibt es Gerüchte zu einem neuen 3D-Mario sowie einem Mario Kart 8-Sequel:

Könnte Nintendo die kommende Generation also mit durchgedrücktem Software-Portal einläuten? Wir raten wie immer zu einer gesunden Portion Skepsis, da sich Publisher-Pläne schnell ändern können und Insider-Wissen somit verzerrt wird.

Hohe Verfügbarkeit soll ebenfalls sichergestellt sein

Im Gegensatz zur PS5 und Xbox Series X soll die Nintendo Switch 2 ohne Schwierigkeiten von den Fans gekauft werden können. Das schreibt Nikkei, wir haben in der Vergangenheit aber auch schon ein ähnliches Gerücht vernommen:

Zudem sei Nintendo darum bemüht, Scalpern Einhalt zu gebieten. Angeblich arbeitet der Handheld-Riese an Maßnahmen, um einen überteuerten Wiederverkauf von Konsolen so schwer wie nur möglich zu machen.

Scalping war bei der PS5 besonders extrem, zum Teil wurde die nur in geringen Stückzahlen ausgelieferte Konsole zur dreifachen Preisempfehlung verkauft:

Wenn Nintendo solch einen Fall bei der Switch 2 verhindert, wäre sicherlich allen Fans geholfen. Genau wie mit einem vielfältigen und hochkarätigen Launch-Lineup.

Oder was meint ihr? Was ist für euch der wichtigere Aspekt? Ein starkes und umfangreiches Launch-Lineup oder eine hohe Verfügbarkeit ohne Scalper-Gefahr?