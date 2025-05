Nintendo Switch 2: HDR, hohe Auflösungen und bessere Framerates - jetzt wissen wir, was die kostenlosen Upgrades von Mario Odyssey, Pokémon und Co. bringen

Mario und Cappy sind auch auf der Switch 2 unterwegs – sie bekommen einen großen Grafik-Boost!

Wir wissen nun schon eine ganze Weile, dass einige ältere Switch 1-Spiele von Nintendo ein Switch 2-Upgrade erhalten werden. Wir wussten auch, welche Titel das sind, aber was die Updates bringen, wurde bisher geheim gehalten. Jetzt hat Nintendo verraten, was genau die Gratis-Patches bringen und ihr könnt mit jeder Menge cooler Grafik-Upgrades in Mario, Zelda, Pokémon und Co. rechnen!

HDR, hohe Auflösungen und bessere Framerates – alle kostenlosen Upgrades in der Übersicht

Zwölf Switch 1-Spiele erhalten von Nintendo ein Upgrade für die Switch 2. Und dabei wird es mit GameShare unter anderem ein praktisches Feature geben, über das ihr mit euren Freunden ein bestimmtes Spiel zocken könnt, ohne dass alle Teilnehmenden den Titel selbst besitzen.

Zusätzlich bekommt ein Großteil der zwölf Spiele zusätzlich einen massiven Grafik-Boost in gleich mehrfacher Hinsicht spendiert. HDR ist künftig mit an Bord, genau wie höhere Auflösungen und Framerates.

So verteilen sich die einzelnen Upgrades:

ARMS höhere Auflösung (lief zuvor mit 1080p im TV-Modus, 720p mobil) verbesserte Framerates (lief zuvor mit 60 fps und kleineren Rucklern im Multiplayer) HDR-Unterstützung

Big Brain Academy: Brain vs. Brain GameShare-Support (bis zu vier Spieler*innen)

Captain Toad: Treasure Tracker höhere Auflösung (lief zuvor mit 1080p im TV-Modus, 720p mobil) HDR-Unterstützung GameShare-Support (zwei Spieler*innen)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics GameShare-Support (bis zu vier Spieler*innen in 34 der 51 Spiele)

Game Builder Garage höhere Auflösung unterstützt die Joy-Con-Maus-Funktion



New Super Mario Bros. U Deluxe höhere Auflösung (lief zuvor mit 1080p im TV-Modus, 720p mobil)

Pokémon Karmesin & Purpur höhere Auflösung (lief zuvor mit durchschnittlich 864p im TV-Modus, 624p mobil) verbesserte Framerate (lief zuvor mit enormen Rucklern bei 30 fps)



Super Mario 3D World + Bowser's Fury höhere Auflösung (lief zuvor mit durchschnittlich 900p im TV-Modus, 720p mobil; Bowser's Fury mit durchschnittlich 792p im TV-Modus, 720p mobil) verbesserte Framerate (lief zuvor mit 60 fps mit Ausnahme von Bowser's Fury im Mobil-Modus, dort waren es 30 fps) HDR-Unterstützung (nur Bowser's Fury) GameShare-Support (bis zu vier Spieler*innen in Super Mario 3D-World, zwei in Bowser's Fury)

Super Mario Odyssey höhere Auflösung (lief zuvor mit durchschnittlich 972p im TV-Modus, 720p mobil) HDR-Unterstützung GameShare-Support (zwei Spieler*innen)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom höhere Auflösung (lief zuvor mit durchschnittlich 810p im TV-Modus, 612p mobil) HDR-Unterstützung

The Legend of Zelda: Link's Awakening höhere Auflösung (lief zuvor mit durchschnittlich 810p im TV-Modus, 612p mobil) HDR-Unterstützung



Alle Updates erscheinen direkt zum Launch am 5. Juni für die Nintendo Switch 2. Es ist jedoch noch nicht klar, wie hoch die Auflösungs-Upgrades ausfallen. Möglich wäre ein 4K-Upgrade im TV-Modus beziehungsweise 1080p für unterwegs. Das läge auch im Bereich des technisch Möglichen:

Nintendo Switch 2 vs Switch 1: Beide Konsolen im Vergleich, alle Unterschiede von Sebastian Zeitz

In einigen Fällen könnte es sich aber auch um 1440p oder schlicht das vollständige Ausreizen der dynamischen Auflösung handeln. Ein bisschen irritiert sind wir zudem noch bezüglich der Framerate-Verbesserungen, da beispielsweise bei den beiden 2,5D-Zeldas kein Framerate-Plus angegeben wird, dabei stechen gerade sie mit vielen Rucklern negativ heraus. Bei Pokémon wir die verbesserte Framerate hingegen explizit genannt.

Wir sind daher gespannt, was die Patches in der Praxis liefern und wie groß die Upgrades tatsächlich ausfallen. HDR für viele der Spiele ist aber schon einmal ein großartiger Start.

9:20 Open World und mehr: Mario Kart World startet auf der Switch 2 in eine neue Zeit!

Autoplay

Neben den kostenlosen Updates wird es außerdem noch ein paar Upgrades in Form der sogenannten 'Switch 2 Editions' geben und was die können, haben wir hier aufgelistet:

Nintendo Switch 2-Editions Alle Upgrade Packs für Switch 1-Spiele und ihre Verbesserungen von Chris Werian

Die Switch 2 Editions sind zum Teil in Switch Online mit Erweiterungs-Pass enthalten, habt ihr den Dienst nicht abonniert, müsst ihr hingegen zehn bis zwanzig Euro zahlen. Nintendo setzt also auf einen Mix aus kostenlosen und kostenpflichtigen Upgrades zum Launch.

Welche Verbesserung findet ihr am besten?