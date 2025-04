Nintendo Switch 2: Diese 8 exklusiven Spiele erscheinen wirklich auf keiner anderen Plattform

Mario Kart World ist natürlich DAS Nintendo Switch 2-Spiel schlechthin.

Lange dauert es nicht mehr bis zum Release der Nintendo Switch 2. Bereits am 5. Juni 2025 erscheint die neue Konsole. Direkt zum Launch kommen dann auch die ersten Spiele, viele weitere folgen in den nächsten Monaten. Nur bei einer Handvoll dieser Titel handelt es sich aber wirklich um Exclusives, die für keine andere Plattform erscheinen. Das sind die 8 Spiele, die es nur auf der Switch 2 geben wird.

Mario Kart World

1:45 Mario Kart World: Der erste richtige Trailer ist da und präsentiert den Namen von Teil 9

Release: 5. Juni 2025

Dass Mario Kart World exklusiv für die Switch 2 erscheint, ist nicht verwunderlich. Immerhin ist der Multiplayer-Fun-Racer so etwas wie der große Headliner der Switch 2 und soll sicherlich auch die Verkäufe der neuen Konsole ankurbeln. Darüber hinaus bietet das First-Party-Spiel erstmals eine Open World und dürfte auch deshalb nicht mehr für die erste Switch kommen.

Donkey Kong Bananza

2:26 Dieses Spiel ist völlig Banane - Das neue Donkey Kong: Bananza erscheint im Juli

Release: 17. Juli 2025

Mit Donkey Kong Bananza kommt ein weiteres First-Party-Spiel exklusiv auf die Switch 2. Das neue Abenteuer setzt auf große 3D-Landschaften, die wir obendrein nach Lust und Laune zerstören können.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

1:48 Hyrule Warriors: Age of Imprisonment - Nächster Teil angekündigt, es geht in die Vergangenheit

Release: Winter 2025

Auch die Legend of Zelda-Spiele sind natürlich traditionell Nintendo-exklusiv. Anders als Breath of the Wild erscheint Hyrule Warriors: Age of Imprisonment aber nicht als Cross-Gen-Titel, sondern ausschließlich für die Switch 2. Das dürfte aber vermutlich auch ganz gut so sein, denn damit sollte das Problem der Performance der Switch-Ableger der Vergangenheit angehören.

Kirby Air Riders

1:29 Kirby Air Riders - Nach 20 Jahren kehrt das Rennspiel-Spin-off dieses Jahr auf der Switch 2 zurück

Release: 2025

Nach 22 Jahren bekommt der GameCube-Klassiker Kirby Air Ride eine Fortsetzung. Kirby Air Riders ist ebenfalls ein Racer, nur dass wir hier nicht mit Karts, sondern mit Hovercrafts durch die Welt düsen. Hoffen wir, dass wir hier dann auch mindestens 60 fps auf der Switch 2 bekommen.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Release: 5. Juni 2025

Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist ein etwas merkwürdiger Fall. Technisch gesehen ist es weniger ein Spiel und mehr ein interaktives Tutorial, das euch die Switch 2-Funktionen via Mini-Games näherbringt. Trotzdem ist es nicht etwa als Tech-Demo auf der Switch 2 enthalten, stattdessen müsst ihr es im Store kaufen.

The Duskbloods

3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Release: 2026

Mit The Duskbloods bringt FromSoftware ein neues Soulslike raus, das exklusiv für Switch 2 erscheint. Obwohl der Look dem Spiel unter Fans schnell den Spitznamen "Bloodborne 2" eingehandelt hat, läuft das Gameplay doch etwas anders ab. Statt eines Singleplayers bekommen wir hier nämlich ein Multiplayer-Spiel mit PvPvE.

Drag x Drive

Release: Sommer 2025

Drag x Drive ist eine Art Mischung aus Rocket League und Rollstuhl-Basketball. Das Spiel setzt dabei voll auf die Maus-Funktion der Switch 2-Joy Cons: Ihr legt die Joy Cons dabei auf die Seite und bewegt sie vor und zurück, um jeweils das linke und rechte Rad eures Rollstuhls zu bewegen.

Survival Kids

Release: 5. Juni 2025

Survival Kids ist unter den restlichen Ankündigungen der Switch 2-Spiele vielleicht etwas untergegangen. Trotzdem handelt es sich bei dem Puzzle-Abenteuer um ein Switch 2-Exclusive, das auch noch als Launch-Titel erscheint. Mit bis zu vier Spieler*innen erkundet ihr hier eine tropische Insel und versucht zu überleben.

Switch Upgrade Packs für die Switch 2

Neben diesen Spielen, die ausschließlich für die Switch 2 erscheinen, gibt es auch einige Nintendo Switch-Spiele, die ein Upgrade Pack erhalten – also in einer verbesserten Version und teils mit neuen Inhalten auf Switch 2 erscheinen.

Diese Spiele sind technisch gesehen aber keine Switch 2-Exclusives, da sie in einer anderen Version bereits für die erste Switch erschienen sind. Trotzdem gibt es teilweise durchaus größere Unterschiede zwischen der originalen Version und der verbesserten Switch 2-Fassung.

Ist eines dieser Spiele ein Grund für euch, die Switch 2 zu kaufen?