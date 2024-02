Nintendo Switch 2-Reveal naht wohl: Ihr könnt euch angeblich schon im Juni auf erste Infos freuen

Die Switch 2-Enthüllung hat angeblich einen Termin.

Aktuell überschlagen sich die Gerüchte zum Nintendo Switch 2-Terminkalender. Ein Release in diesem Jahr ist angeblich vom Tisch, allerdings könnte eine Enthüllung der Konsole in den folgenden Monaten stattfinden.

Im Juni soll die Nintendo Switch 2 enthüllt werden

Darum geht's: Erst vor wenigen Tagen wollen mehrere internationale News-Seiten (darunter Eurogamer) unter Berufung auf anonyme Quellen in Erfahrung gebracht haben, dass die Nintendo Switch 2 intern auf das erste Quartal 2025 verschoben wurde.

Auch der brasilianische Insider und Videospiel-Journalist Pedro Henrique Lutti Lippe sprach über die Verschiebung in seinem Podcast O X do Controle und legte nun in dem Nintendo-Community-Forum Famiboards nach.

Er schreibt, dass eine Enthüllung der kommenden Konsole für Juni angedacht ist:

Der Switch 2 ist dabei für den Juni angegeben.

Bei einem Release im Frühjahr 2025 käme die Enthüllung früh, der Reveal-Trailer der originalen Switch erschien immerhin erst im Oktober 2016, veröffentlicht wurde der Hybrid-Handheld dann im März des darauffolgenden Jahres.

Sofern sich Nintendo für eine offizielle Ankündigung im Juni entscheidet, dann ist ein Release-Termin Ende des Jahres wohl doch noch nicht ganz vom Tisch, hier können wir aber nur spekulieren.

Der japanische Videospielriese hat bislang lediglich eine Nachfolgekonsole der Switch angerissen, aber noch keine handfesten Details veröffentlicht. In der Gerüchteküche brodelt es seitdem unaufhörlich, hier haben wir sämtliche Infos für euch zusammengefasst:

Wie glaubwürdig ist der Insider?

Die kürzlichen Aussagen des südamerikanischen Podcasters und Journalisten decken sich mit denen vertrauenswürdiger News-Seiten im Hinblick auf die vermeintliche Verschiebung der bisher nicht offiziell bestätigten Konsole.

Da diese Gerüchte aktuell jedoch nicht verifiziert werden können, ist äußerste Vorsicht geboten. Genau wie bei den jüngsten Details zum vermeintlichen Reveal-Zeitplan.

Litte ist in der Vergangenheit zudem nur selten als Leaker in Erscheinung getreten. Ein Gerücht zu einer Nintendo Switch Pro beziehungsweise "Super Switch" hat sich in Rückbetrachtung als falsch herausgestellt.

Außerdem hatte er angedeutet, dass große Nintendo-Marken im Jahr 2021 zurückkehren würden. Als wahr haben sich allerdings lediglich zwei von fünf Titeln (Metroid Dread und Pokémon: Strahlender Diamant) erwiesen.

Das plant Nintendo aktuell mit Sicherheit

Neben dem Switch 2-Reveal im Juni gab Litte außerdem an, dass er von einer Nintendo Direct im April sowie einem Indie-Showcase im März gehört habe. Für den heutigen Tag steht jedoch erst einmal eine Show zu den Spielen von Nintendo-Partnern an:

Außerdem schreibt er, dass Nintendo wohl einen Switch 2-Teaser für den März geplant habe, diese Pläne sollen aber bereits über Bord geworfen worden sein. Auch deshalb sagt er selbst, dass sich alle genannten Termine ändern können – sofern sie denn überhaupt jemals gestimmt haben.

Glaubt ihr an einen Reveal im Sommer? Oder ist die nächste Nintendo-Konsole für euch gefühlt noch ganz weit entfernt?