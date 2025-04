Nintendo hätte die Switch 2 fast "Super Nintendo Switch" genannt - aber es hat einen guten Grund, warum sie nicht so heißt

Die neue Switch heißt Switch 2. Super Nintendo Switch wäre auch eine Möglichkeit gewesen, hat sich aber bei Nintendo nicht durchgesetzt.

Nicht nur wir haben gerätselt, wie die Switch-Nachfolge-Konsole heißen soll. Dass sie jetzt schlicht und ergreifend Nintendo Switch 2 heißt, war keine Entscheidung, die Nintendo auf die leichte Schulter genommen hat. Wieso das Gerät nicht beispielsweise Super Nintendo Switch heißt, erklärt Nintendo selbst.

Nintendo verrät, warum die Nintendo Switch 2 nicht "Super Nintendo Switch" heißt

Darum geht's: Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni und wurde gestern auf einer eigenen Nintendo Direct-Show erstmals ganz ausführlich vorgestellt. Wir haben jede Menge Infos über das Launch-Lineup, die Technik und vieles mehr erhalten.

Wieso heißt die Switch 2 Switch 2? Nintendo hat sich über die Namensfindung der zweiten Switch lange und eingehend Gedanken gemacht. Es soll intern eifrig debattiert worden sein, was der perfekte Name ist.

Dabei wurde uns im Interview von Nintendo selbst mitgeteilt, dass lange Zeit auch Super Nintendo Switch eine Option war.

Auch in einem offiziellen Frage- und Antwort-Artikel berichtet Nintendo noch einmal ausführlich von der Namensfindung:

"Es gab sehr viele Ideen für den Namen und wir haben uns wirklich schwer getan, den richtigen zu finden. Wir haben sogar Ideen wie 'Super Nintendo Switch' erwogen."

Warum ist es das nicht geworden? Der historisch eigentlich recht gut passende Name wurde es bekanntermaßen nicht, und zwar aus dem folgenden Grund:

"Der Super NES, der nach dem NES herauskam, konnte keine NES-Spiele abspielen. Da die Switch 2 aber Switch-Spiele abspielen kann, hat es sich nicht richtig angefühlt, dieselbe Namensgebung wie beim Super NES zu benutzen. Die Switch 2 ist ein neues System mit verbesserter Performance, aber wir wollen, dass die Spieler*innen, die sie in die Hände bekommen, sich nicht auf die Specs konzentrieren, sondern dass sie sie als das neueste von Nintendo entwickelte System im Kopf haben."

Zusätzlich sei für Nintendo nach wie vor einfach wichtig, dass die Nintendo Switch 2 eine so breite Masse wie möglich anspricht. Dementsprechend sollte der Name auch nicht danach klingen, als richte sich die Konsole vor allem an diejenigen, die "High Performance-Hardware bevorzugen".

Der neue Name soll einfach nur verdeutlichen, dass potentielle Kund*innen, die überlegen, sich eine Switch zu kaufen, mit der Nintendo Switch 2 die neueste Konsole aus dem Hause Nintendo bekommen. Das dürfte mit dem Namen durchaus gelungen sein.

Wie steht ihr zum Namen der Nintendo Switch 2? Hättet ihr lieber eine Super Nintendo Switch 2 gekauft?