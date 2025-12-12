0 Aufrufe
Nitro Deck 2: Beliebtes Switch 1-Gadget bekommt endlich einen Switch 2-Nachfolger
CRKD hat das Nitro Deck 2 angekündigt, also den Nachfolger des beliebten Controller-Griffs, der die Switch 1 in eine Art Steam Deck verwandelte. Dieses Konzept verfolgt jetzt auch das zweite Nitro Deck und es ist sogar mit allen Switch-Generationen kompatibel. Dafür sorgt ein cleverer Mechanismus an der Rückseite, der den Bildschirm der Handhelds passgenau und offenbar kratzerfrei einspannt.
Neu sind zudem sogenannte CaptiSticks, die Drift verhindern und extrem präzise sein sollen. Sie basieren laut dem Hersteller auf "Capacitor"-Technologie, was dahinter steckt, wurde aber noch nicht verraten.
Weitere Features:
- Bluetooth-Support
- Mittelstück für Pro-Controller-Umbau
- Adapter für Switch 1-Konsolen (außer Switch Lite)
- taktile Trigger-Tasten
- Metall-Kickstand
- Gyro-Unterstützung
- zwei zusätzliche Schultertasten
- vier frei belegbare Rücktasten
Im Frühjahr 2026 sollen die Griffe zum Preis von 99 Euro verschickt werden. Vorbestellen könnt ihr sie aber schon jetzt wahlweise in Weiß oder transparentem Schwarz.
