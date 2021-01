Nintendo Switch verkauft sich 2021 besser als PS5 & Xbox, glauben Analysten

Der Erfolg der Nintendo Switch bleibt auch 2021 ungebrochen, da sind sich die Marktanalysten einig. Zwei von ihnen gehen sogar so weit, dass die Switch sich deutlich besser verkaufen wird als die PS5 und die Xbox Series X – vielleicht sogar kombiniert. Möglicherweise hilft dabei eine neue, leistungsfähigere Switch Pro, aber auch ohne die sieht es für Nintendo wohl sehr gut aus.

Nintendo Switch soll 2021 erfolgreicher als PS5 & Xbox Series X bleiben, sagen Analysten

Kein Ende in Sicht: Die Nintendo Switch geht weg wie warme Semmeln, wie es so schön heißt. 2020 hat sich Nintendos Hybrid-Konsole trotz Pandemie und Liefer- sowie Produktionsschwierigkeiten blendend verkauft. Das dürfte laut den Analysten Piers Harding-Rolls, Dr. Serkan Toto und Mat Piscatella auch 2021 genauso weiter gehen (via VGC). Piers Harding-Rolls sagt:

"Ich erwarte, dass sich die Nintendo Switch-Gerätefamilie in 2021 wieder die sich am besten verkaufenden Konsolen sein werden, einem sehr starken Jahr 2020 folgend."

Mehr Verkäufe als PS5 & Xbox? Auch der NPD Group-Analyst Mat Piscatella sieht die Nintendo-Konsole ganz klar an der Spitze der Verkaufszahlen, daran würde auch der Launch von PS5 und Xbox Series X sowie das neu begonnene Jahr nichts ändern. Er glaubt, dass das allein den Inhalten und der Werbung zu verdanken sei und geht nicht von einer Switch Pro aus.

Möglicherweise erscheint 2021 auch eine neue, leistungsstärkere Switch Pro

Neues Switch Pro-Modell? Dr. Serkan Toto und Piers Harding-Rolls gehen davon aus, dass sich 2021 die Gerüchte bewahrheiten und Nintendo eine neue Switch-Version auf den Markt bringt, die mehr Leistung unter der Haube hat. Sie könnte eine Art 4K-fähige Switch Pro werden und dabei helfen, dass Nintendo auch dieses Jahr die meisten Konsolen verkauft. Dr. Serkan Toto meint dazu:

"Alle, die erwarten, dass der Switch 2021 die Puste ausgeht, werden bitter enttäuscht. Die Switch wird auch dieses Jahr die sich am besten verkaufende Konsole werden, angetrieben durch mehr First Party-Spiele, einen Hardware-Refresh und dadurch, dass sich das Gerät im Verlauf von 2020 zu einem Lifestyle-Produkt für den Massenmarkt entwickelt hat."

Wie wahrscheinlich ist das? Ganz sicher lässt sich das natürlich nicht sagen, aber der Grundtenor scheint aktuell eher zu sein, dass Nintendo es überhaupt nicht nötig hat, eine bessere Switch-Version auf den Markt zu bringen, weil sich die normale Fassung schon so überragend verkauft.

Da sind sich eigentlich auch die Chefredaktionen von GamePro, GameStar und Mein-MMO im großen Ausblick auf 2021 einig:

Nintendo bleibt aber natürlich keineswegs untätig, da dürften sich ebenfalls alle einig sein. Heute wurde zum Beispiel erst bekannt, dass das Entwicklerstudio von Luigi's Mansion 3 gekauft wurde und jetzt offiziell ein First Party-Entwickler ist.

Glaubt ihr, dass die Switch auch 2021 so erfolgreich bleibt? Denkt ihr, dass eine Switch Pro kommt oder eher nicht?