Noch bis zum 14. Juni laufen im Nintendo eShop die Digital Days. Das bedeutet: Bis Sonntag bekommt ihr rund 350 digitale Spiele für die Nintendo Switch bis zu 80 Prozent günstiger. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights aus der langen Liste der Angebote vor. Wer lieber gleich selbst die Deals durchstöbern möchte, findet hier die Übersicht:

Digital Days im Nintendo eShop: Über 350 Switch-Spiele reduziert

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

GamePro-Wertung: 86 Punkte

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle gehen Mario, Luigi, Yoshi und Prinzessin Peach ein Bündnis mit den niedlichen, aber auch etwas unverschämten Häschen aus dem Hause Ubisoft ein, um das Pilzkönigreich zu retten. Dabei liefern sie sich mit zahlreichen und vielfältigen Gegner rundenbasierte Taktikkämpfe im Stile eines XCOM.

Jedes Teammitglied hat individuelle Fähigkeiten, die man klug miteinander kombinieren muss, wenn man Erfolg haben will. Aufgelockert werden die fordernden Gefechte durch gelegentliche Rätsel sowie den knallbunten Look und den Humor, für den sowohl die Rabbids als auch Mario und seine Gefährten bekannt sind.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle statt 39,99€ für 14,79€ im Nintendo eShop

Gris

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Bei Gris ist aufgrund der wunderschön gezeichneten und märchenhaften 2D-Spielwelt allein schon das Ansehen ein Vergnügen. Thematisch hingegen ist hier längst nicht alles angenehm, denn das Spiel liefert eine ernste, oft düstere Geschichte, die sich mit schwer verdaulichen Themen wie Verlust und enttäuschten Hoffnungen auseinandersetzt.

Spielerisch können wir Gris jedoch ganz entspannt genießen. Die kleinen Rätsel und Jump&Run-Passagen sind nicht allzu anspruchsvoll, sterben können wir nicht. Auf diese Weise werden Frustmomente vermieden, die uns davon abhalten könnten, ganz in die zwischen wundervoll und todtraurig schwankende Spielwelt einzutauchen.

Gris statt 16,99€ für 8,49€ im Nintendo eShop

Ori and the Blind Forest Definitive Edition

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Auch Ori and the Blind Forest besticht schon auf den ersten Blick durch seinen wundervollen Grafikstil. Es handelt sich wahrscheinlich um einen der hübschesten 2D-Platformer überhaupt. Zudem müsst ihr hier ebenfalls mit einer in weiten Teilen traurigen und bedrückenden Story rechnen, bei der schon mal eine Träne fließen kann.

Spielerisch hingegen gibt es kaum Parallelen zu Gris, denn bei Ori and the Blind Forest handelt es sich um ein knallhartes Jump&Run im Metroidvania-Stil. Nach und nach schaltet ihr neue Fähigkeiten und neue Teile der mindestens ebenso gefährlichen wie schönen Spielwelt frei. Wer das Ende sehen will, muss damit rechnen, auf dem Weg dorthin unzählige Tode zu sterben.

Ori and the Blind Forest statt 19,99€ für 13,99€ im Nintendo eShop

Spyro Reignited Trilogy

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Mit der Spyro Reignited Trilogy erhaltet ihr gleich drei Jump&Run-Klassiker auf einmal, und zwar in einem hübschen und knallbunten neuen Gewand. In über hundert abwechslungsreichen Schauplätzen legen wir uns dabei als kleiner Drache Spyro mit Bösewichten an, die es gewagt haben, unsere Artgenossen anzugreifen, und sammeln zudem jede Menge Schätze ein.

Spielerisch bleibt das Remake nah am Original, nur ein paar Komfortfunktionen und neue Herausforderung wurden hinzugefügt. Außerdem wurde die Steuerung modernisiert. Letzteres führt dazu, dass das Gameplay deutlich leichter von der Hand geht. Eine spielerische Herausforderung ist Spyro deshalb nicht gerade, dafür aber ein ideales Wohlfühl-Spiel.

Spyro Reignited Trilogy statt 39,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

FIFA 20 Legacy Edition

Zur FIFA-Reihe braucht man wohl nicht viel zu sagen. Die erfolgreiche Fußballsimulation von EA Sports bietet wieder einmal das Übliche, die Features der FIFA 20 Legacy Edition entsprechen im Wesentlichen jenen des Vorgängers.

Das bedeutet zwar, dass es kaum Fortschritt gibt, heißt aber auch, dass ihr abermals den zu erwartenden hochklassigen Fußball-Spaß bekommt, mit einer Menge Inhalt und natürlich den aktuellen Lizenzen bis hinunter in die 3. Liga. Wer dem eigenen Lieblingsclub zur Meisterschaft verhelfen will oder schlicht die aktuelle Saison ohne Coronapause nachspielen möchte, kommt um FIFA 20 nicht herum.

FIFA 20 Legacy Edition statt 49,99€ für 19,99€ im Nintendo eShop

Valkyria Chronicles

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Valkyria Chronicles ist ein Klassiker der Rundentaktik, den Fans des Genres auf keinen Fall verpassen sollten. Anders als sonst in rundenbasierten Titeln steuert ihr die Kämpfer eures Teams wie in einem Third-Person-Shooter durch offene Areale, was für sehr viel actionreicheres Gameplay sorgt.

Auch Story und Szenario haben einiges zu bieten: In einem an den zweiten Weltkrieg angelegten Konflikt gerät unser kleines Heimatland zwischen die Fronten und muss sich nun gegen eine Invasion durch das übermächtige Imperium wehren. Das im stimmungsvollen Anime-Stil gehaltene Spiel macht uns dabei mit den Ängsten und Hoffnungen unserer Teammitglieder vertraut und lässt uns so eine enge Beziehung zu ihnen aufbauen.

Valkyria Chronicles statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Mit Ghostbusters: The Video Game Remastered kommt der Klassiker in technisch verbesserter Form auf die Nintendo Switch. Das Actionspiel basiert nicht einfach nur auf den beiden ersten Filmen, sondern ist gewissermaßen deren Fortsetzung. Als Neuer in der Truppe gehen wir mit Ray, Egon, Winston und Peter auf Geisterjagd.

Die Story des Spiels haben Dan Akroyd und Harold Raimis, die schon für die Filme federführend verantwortlich waren, selbst geschrieben. Sie dreht sich um den Architekten Ivo Shandor, welcher viele der aus den Filmen bekannten Gebäude entworfen haben und dabei einem bösen Plan gefolgt sein soll. Entsprechend führt uns das Spiel an einige vertraute Filmschauplätze zurück.

Ghostbusters: The Video Game Remastered statt 34,99€ für 13,99€

Overcooked! 2

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Wer nach einem großartigen Koop-Erlebnis sucht, sei es online oder lokal, ist bei Overcooked! 2 an der richtigen Adresse. Hier führen bis zu vier Spieler gemeinsam eine Restaurantküche und müssen sich dabei unter dem ständigen Druck ungeduldiger Kunden um jeden Handgriff kümmern, vom Zerkleinern der Zutaten übers Kochen und braten bis zum Tellerwaschen.

Das schafft man nur dann innerhalb der engen Zeitlimits, wenn man als Team gut zusammenarbeitet, zumal die Entwickler in den zweiten Teil ein paar besondere Herausforderungen eingebaut haben. So gibt es nun dynamische, sich stetig verändernde Levels, in denen wir beispielsweise auf benachbarten Flößen unserer Arbeit nachgehen müssen.

Overcooked 2 statt 24,99€ für 14,99€ im Nintendo eShop

Cat Quest

Mit Cat Quest ist dem Entwicklerstudio Gentlebros ein kleiner Überraschungshit gelungen. Das Action-Rollenspiel motiviert durch die Suche nach immer stärkerer Ausrüstung, das Erlernen neuer Zauber und temporeiche Kämpfe, die zwar nicht sonderlich komplex ausfallen, aber gutes Timing und eine kluge Vorgehensweise erfordern.

Vor allem aber glänzt Cat Quest durch seine bunte, von Katzen bevölkerte Spielwelt, in der ihr viele Abenteuer erlebt. Selbst kleine Nebenquests erzählen dabei zumeist erstaunlich spannende Geschichten. Obendrauf bekommt ihr eine Menge katzenbezogener Wortspiele geboten. Für Katzenfans ist Cat Quest damit ein Muss, für Fans von Action-RPGs ist es zum gegenwärtigen Preis mindestens einen Blick wert.

Cat Quest statt 12,99€ für 3,24€ im Nintendo eShop

Horizon Chase Turbo

Mit Horizon Chase Turbo bekommt ihr einen bunten und nostalgischen Arcade-Racer, in dem es nicht um Realismus, sondern um Fahrspaß und irrwitzige Geschwindigkeit geht. Dabei startet ihr in jedem Rennen vom zwanzigsten und letzten Startplatz aus und versucht, euch innerhalb der wenigen Minuten bis zum Ziel an die Spitze zu setzen.

Für Siege und gute Platzierungen gibt es Punkte, die nicht nur neue Wagen und Verbesserungen, sondern auch neue Kurse freischalten. Die Kampagne führt euch so nach und nach einmal um die ganze Welt. Dadurch bekommt das vor allem auf kurzweilige Rennen für Zwischendurch ausgelegte Gameplay eine gewisse Langzeitmotivation.

Horizon Chase Turbo statt 19,99€ für 5,99€ im Nintendo eShop

Hier geht's zut Übersicht über die gesamte Aktion:

