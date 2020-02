Niedlich oder tödlich? GamePro und der Hauch des Todes

Es schneit! Zumindest bei uns in München. Das hat absolut nichts mit den Spielen zu tun, die wir heute mit euch zocken wollen, aber wir freuen uns ziemlich über die weißen Flocken und wollten das mit euch teilen. Weniger Spaß und sehr viel mehr Tod gibt es ab 17 Uhr in unserem Twitch-Format Niedlich oder Tödlich, in dem ihr jede Woche abstimmen dürft, ob die Spiele, die wir euch zeigen, niedlich sind - oder einfach nur verstörend.

Als ersten Kandidaten bieten wir euch Dream Alone auf der Switch an. Ein schwarz weißer Puzzle-Plattformer im Tim Burton Stil, bei dem wir in einem Dorf landen, in dem nach und nach immer mehr Menschen einer mysteriösen Krankheit anheim fallen. Um Familie und Freunden zu helfen, machen wir uns auf die Suche nach der sagenumwobenen Lady Todeshauch, die in der Lage sein soll, unser Dorf von der Plage zu befreien.

Wie es sich für ein Spiel gehört, dass Ann-Kathrin ausgesucht hat, vereinen sich niedliche Elemente mit absolut tödlichen Schlachtfeldern, gnadenlosem Gameplay und sehr wahrscheinlich fies platzierten Jump Scares. Wir sagen deswegen sehr wahrscheinlich, weil Ann-Kathrin das Spiel selber noch nicht gespielt hat, wir können also alle gemeinsam Angst haben.

Tobi hingegen kredenzt uns etwas sehr viel schöneres, wenngleich auch nicht weniger anspruchsvolles. Passend zu seiner Preview zu Ori and the Will of the Wisps, die vor kurzem online gegangen ist, stimmen wir uns mit dem ersten Teil auf den bald erscheinenden zweiten ein. Dabei könnt ihr Tobi alles fragen, was ihr zur Fortsetzung wissen wollt - und vielleicht beantwortet er auch die ein oder andere Frage, quasi Tobi and the Blind Forest.

Wenn ihr mit dabei sein oder einfach nur sehen wollt, wie wir Angst haben, laden wir euch herzlich ein. ab 17 Uhr mit uns zu zocken.

Seid live dabei beim GamePro-Stream auf MAX

Wann: Mittwochabend, 26. Februar, ab 17 Uhr

Mittwochabend, 26. Februar, ab 17 Uhr Wo: Auf unserem Twitch-Kanal MAX - Monsters and Explosions.

Was wird gespielt?

Ab 17 Uhr: Dream Alone auf der Switch

Ab 18 Uhr: Ori and the Blind Forest auf der Xbox One X

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius !plan von MONSTERSANDEXPLOSIONS auf www.twitch.tv ansehen