Nintendo Switch: 8 tolle neue Spiele, die ihr nicht verpassen solltet

Bis zum Ende dieses Monats kommen noch viele gute Spiele für Nintendo Switch heraus, sogar so viele, dass es schwer fallen kann, in dieser Masse der Neuerscheinungen im Nintendo eShop den Überblick zu behalten. Aus diesem Grund haben wir für euch in diesem Artikel acht interessante Titel herausgesucht, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet, und erklären euch kurz, was sie so besonders macht:

Tunic

Erscheinungsdatum: 27. September

Tunic ist ein wunderschönes Action-Adventure, in dem wir aus der isometrischen Perspektive einen mit Schwert und Schild bewaffneten Fuchs durch ein geheimnisvolles, märchenhaftes Land steuern. Irgendwo in diesem Land soll ein gewaltiger Schatz verborgen sein. Da wir den genauen Ort aber nicht kennen, müssen wir es wohl oder übel von seinen finsteren Gemäuern unter der Erde bis zu dem Palast über den Wolken erkunden. Dabei stellen sich uns zahlreiche Monster und auch einige zähe und spektakuläre Bossgegner in den Weg, die wir nur besiegen können, wenn wir die verschiedenen Kampftechniken meistern. Daneben müssen wir auch noch Rätsel lösen und vor allem viele verborgene Geheimnisse lüften.

Shovel Knight Dig

Erscheinungsdatum: 23. September

Mit Shovel Knight Dig geht die berühmte Platformer-Reihe in eine neue Runde. Dabei gibt es auch diesmal wieder frische Gameplay-Mechaniken. Die neue Turbo-Schaufel erlaubt es unserem Ritter nämlich, sich immer tiefer ins Erdreich zu graben, um den bösen Drill Knight zu verfolgen, der ihm seine Beute gestohlen hat. Um voranzukommen, können wir aber nicht nur direkt abwärts graben, sondern müssen unterwegs auch zahlreiche knifflige Rätsel lösen, um Hindernisse zu überwinden. Außerdem gibt es nun ein detailliertes Upgrade-System und Roguelike-Elemente wie die Levels, die sich aus handgemachten Abschnitten immer neu zusammensetzen. Grafisch bleibt Shovel Knight Dig zwar dem Pixelartstil treu, der Look ist aber nochmal deutlich detaillierter und auch bunter geworden.

Return to Monkey Island

Erscheinungsdatum: 19. September

Mit Return to Monkey Island bekommt das vielleicht bekannteste und erfolgreichste Point&Click-Adventure aller Zeiten nach vielen Jahren eine neue Fortsetzung. Diese stammt vom Serienschöpfer Ron Gilbert selbst, der für die legendären ersten beiden Teile von 1990 und 1991 verantwortlich war. Dementsprechend können wir erwarten, dass die Reihe sowohl beim Gameplay als auch hinsichtlich ihres typischen schrägen Humors zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Wir spielen erneut den Möchtegernpiraten Guy Threepwood, der frustriert ist, weil er den Schatz von Monkey Island noch immer nicht gefunden hat. Außerdem hat sich auf den bekannten Inseln im Laufe der Jahre viel zum Schlechteren gewandelt, sodass wir nun einige Dinge zurechtrücken müssen. Dabei treffen wir auf alte Freunde und Feinde.

Dorfromantik

Erscheinungsdatum: 29. September

Das aus Deutschland stammende Dorfromantik erscheint auf den ersten Blick wie ein gemütliches kleines Aufbauspiel mit Bilderbuchoptik. In gewisser Weise trifft das auch zu, die kreative Spielmechanik entspricht im Kern aber eher einem Puzzlespiel. Wir ziehen Landschaftskärtchen von einem Stapel und müssen diese so anlegen, dass sie gut zur schon vorhandenen Landschaft passen, um möglichst viele Punkte zu bekommen. Dadurch schaffen wir nach und nach eine idyllische Welt. Außerdem müssen wir immer wieder besondere Aufgaben erfüllen, um neue Kärtchen zu bekommen und weitere Aufgaben freizuschalten. Gehen uns die Kärtchen aus, ist das Spiel vorbei und wir können uns mit unserem Punktestand in die Highscore-Liste eintragen. Im Nintendo eShop gibt es gerade 10 Prozent Rabatt.

Potion Permit

Erscheinungsdatum: 22. September

Potion Permit ist eine Mischung aus Lebenssimulation und Rollenspiel mit einer ungewöhnlichen Prämisse. Als Alchemist reisen wir in die abgelegene Stadt Mondburg, um deren Bewohner, allen voran die Tochter des Bürgermeisters, von Krankheiten zu heilen und sie dadurch von der Macht der Alchemie zu überzeugen. Hierzu müssen wir zunächst einmal die Kranken untersuchen und herausfinden, woran sie leiden, um dann in unserem Kessel das richtige Gegenmittel zu brauen. Dafür brauchen wir allerdings diverse Zutaten, die wir erst im Umland zusammensuchen müssen, wobei wir Monster bekämpfen und andere Gefahren überstehen. In der Stadt hingegen führen wir ein friedliches Leben und knüpfen freundschaftliche oder auch romantische Beziehungen zu den Einwohnern.

Post Void

Erscheinungsdatum: 29. September

Post Void ist ein First Person Shooter mit einzigartiger Pixelgrafik, der im Stile früher Vertreter des Genres wie Doom, Heretic oder Hexen vor allem auf Geschwindigkeit und pausenlose Action setzt. Dabei werdet ihr zum Angreifen gezwungen, weil ihr ständig Lebensenergie verliert und diese nur zurückgewinnen könnt, indem ihr Monster tötet. Schafft ihr es lebend bis zum Ende des Levels, könnt ihr euch mit Upgrades für die noch härteren Gegner des nächsten Abschnitts rüsten. Sterbt ihr, müsst ihr wie in einem typischen Roguelike wieder von vorn anfangen. Was Post Void zu etwas Besonderem macht, ist neben dem hervorragenden Gunplay die surreale Atmosphäre, die durch die labyrinthischen Levels und die eigenwillige Optik entsteht.

Lemon Cake

Erscheinungsdatum: 30. September

Im bunten und niedlichen Lemon Cake versuchen wir, eine heruntergekommene und wortwörtliche verwunschene Bäckerei mit angeschlossenem Café wieder in Schuss zu bringen. Dabei kümmern wir uns um so ziemlich alles, was damit zusammenhängt, vom Zubereiten der verschiedensten Rezepte über das Bedienen ungeduldiger Gäste bis hin zum Versorgen unserer Hühner und der Kuh, die uns die nötigen Zutaten liefern, um den Laden am Laufen zu halten. Um unsere Speisekarte mit Früchten zu erweitern, können wir auch Bäume und verschiedene andere Gewächse pflanzen. Es gibt also mehr als genug zu tun, wenn wir unser Lokal zum Erfolg führen wollen. Falls ihr bis zum 29. September im Nintendo eShop vorbestellt, könnt ihr euch übrigens 10 Prozent Rabatt sichern.

Moonscars

Erscheinungsdatum: 27. September

Moonscars ist ein düsteres Actionspiel in schaurig schöner 2D-Grafik. Als eine aus Lehm geformte Kriegerin machen wir uns auf die gefahrvolle Suche nach unserem Schöpfer, um den Grund für unsere Existenz herauszufinden. Auf dem Weg durch die weitverzweigte, nichtlineare Spielwelt stoßen wir natürlich auf zahlreiche Monster, gegen die wir uns nicht nur mit dem Schwert, sondern auch mithilfe von Hexerei und verschiedenen Spezialwaffen wehren. Ausgehend von den bisherigen Ankündigungen sollte man wohl mit einem hohen Schwierigkeitsgrad im Stile eines Dark Souls rechnen, der uns abverlangt, auch nach zahlreichen Toden weiterzumachen und immer besser werden zu wollen. Daneben scheint der Platformer auch viel Wert auf eine kreative und komplexe Story zu legen.