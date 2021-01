2020 war ein gutes Jahr für die Nintendo Switch mit Hits wie Animal Crossing: New Horizons oder neu aufgelegten Klassikern wie Super Mario 3D All-Stars. Neben Nintendos großen First-Party-Titeln gab es aber eine ganze Menge weiterer toller Switch-Spiele, von denen nicht alle die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie verdient gehabt hätten. Wir wollen zumindest einem Teil dieser vergessenen Perlen Gerechtigkeit widerfahren lassen. Deshalb stellen wir euch hier zehn Switch-Geheimtipps aus 2020 vor:

Spiritfarer

In Spiritfarer befördern wir als Fährfrau Stella Verstorbene ins Jenseits. Mit einer einfachen Überfahrt ist es dabei nicht getan, denn bevor die Toten loslassen können, müssen wir ihnen dabei helfen, ein paar unerledigte Angelegenheiten zu klären. Weil das eine Weile dauert und sich unsere Passagiere inzwischen wohl fühlen sollen, bauen wir ihnen Unterkünfte, pflanzen Obst und Gemüse an und kochen Mahlzeiten. Spiritfarer wird so zu einer ungewöhnlichen Mischung aus Aufbauspiel, Adventure und Platformer. Dem morbiden Thema wird durch die bunte Grafik und die herzerwärmenden Geschichten viel von seiner Düsternis genommen.

Spiritfarer für 24,99 Euro im Nintendo eShop

CrossCode

CrossCode ist ein Rollenspiel im Rollenspiel. Die Protagonisten Lea findet sich plötzlich ohne Gedächtnis in einem Roboter-Avatar wieder, der an einem riesigen Live-RPG auf dem Mond Shadoon teilnimmt. Wie sie dorthin geraten ist, müssen wird herausfinden. Das Gameplay besteht aus einer Mischung aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen, die stark an The Legend of Zelda erinnert. Auch der hübsche und detaillierte Pixellok ist von Klassikern inspiriert. Für seinen moderaten Preis bietet Cross eine gigantische Spielzeit: Allein für die Hauptstory brauch ihr ungefähr 50 Stunden, mit Nebenquests können es 70 oder 80 werden.

CrossCode für 19,99€ im Nintendo eShop

Paradise Killer

Paradise Killer ist ein Open-World-Detektivspiel. Als Detektivin mit dem klangvollen Namen Lady Love Dies werden wir nach Paradise Island gerufen, um dort einen Mörder zu fassen. Dazu können wir die Insel frei erkunden, Beweise sammeln, Zeugen vernehmen und die Indizien zu einer Geschichte kombinieren. Es gibt eine ganze Reihe potentieller Täter, die wir vor Gericht bringen können. Dort müssen wir unseren Fall überzeugend darlegen. Übrigens: Paradise Island ist keine normale Insel. Außerirdische Kultisten versuchen hier, gefallene Gottheiten zum Leben zu erwecken, während Dämonen die Insel ins Verderben stürzen wollen. Den Rest findet ihr am besten selbst bei euren Ermittlungen heraus...

Paradise Killer für 19,99€ im Nintendo eShop

Bug Fables: The Everlasting Sapling

Im Rollenspiel Bug Fables macht sich eine Gruppe aus drei mutigen Insekten auf den Weg, den Ewigen Setzling zu finden, der Unsterblickeit verleihen soll. Auf der Suche nach diesem Schatz erkunden wir den Kontinent Bugaria, der von vielen anderen Abenteurern und haufenweise Monstern heimgesucht wird. Das Highlight von Bug Fables sind neben den charmanten Charakteren, den witzigen Dialogen und den vielen skurrilen Einfällen die rundenbasierten Kämpfe, in denen wir die Fähigkeiten unserer Teammitglieder klug einsetzen müssen. Für spielerische Abwechslung sorgen kleine Rätsel und Action-Einlagen.

Bug Fables: The Everlasting Sapling für 29,99€ im Nintendo eShop

Huntdown

Im 2D-Shooter Huntdown spielen wir einen Kopfgeldjäger in einer vom Verbrechen beherrschten Stadt der 1980er. Von kleinen Ganoven bis hin zu Unterweltbossen machen wir Jagd auf alles, was gegen das Gesetz verstößt - und zwar mithilfe dicker Waffen vom Sturmgewehr bis zum Flammenwerfer. Die Präsentation überzeugt durch den stimmigen 16-Bit-Look, die handgezeichneten Hintergründe und den passenden Synthesizer-Soundtrack. Das schnelle und fordernde Gameplay wird gewürzt mit einer ordentlichen Portion makaberem Humor. Die Verbrecherjagd können wir allein oder im Koop angehen.

Huntdown für 19,99€ im Nintendo eShop

Mo:Astray

Im düsteren Puzzle-Platformer Mo:Astray erwachen wir als niedliches Schleimwesen inmitten einer Forschungsanlage voller Zombies. Geleitet von einer mysteriösen Stimme versuchen wir herauszufinden, was passiert ist. Dabei stehen uns interessante Fähigkeiten zur Verfügung: Durch einen Sprung auf den Kopf der Zombies können wir sie kontrollieren und Einblick in die letzten Sekunden vor ihrem Tod bekommen. Außerdem hüpfen wir nicht einfach per Tastendruck, sondern wählen mit dem rechten Stick Richtung und Sprungstärke. Neben der geheimnisvollen Story machen solche Mechaniken Mo:Astray zu einem der interessantesten und ungewöhnlichsten Platformer der letzten Zeit.

Mo:Astray für 12,75€ im Nintendo eShop

Carrion

Das makabere Actionspiel Carrion ist MO:Astray in gewisser Weise ähnlich, doch schlüpfen wir hier in die Haut eines ganz und gar nicht niedlichen Tentakelmonsters und die Forschungsstation, in der wir erwachen, ist nicht voller Zombies, sondern voller lebender Menschen. Letzteres ändert sich jedoch schnell: Mit unseren Tentakeln schnappen wir uns die überraschten Forscher, schleudern sie durch die Luft, zerfetzen sie oder fressen sie ganz einfach auf, um uns zu regenerieren. Mit der Zeit bekommen wir weitere Fähigkeiten, die im Kampf neue taktische Möglichkeiten erlauben. Den Weg hinaus finden wir aber nur, wenn wir auch einige Rätsel lösen.

Carrion für 19,99€ im Nintendo eShop

Going Under

Bei Going Under handelt es sich um einen Dungeon Crawler. Wie in anderen Spielen des Genres dringen wir in unterirdische Gewölbe ein, um dort mit zahlreichen Waffen massenhaft Monster zu verprügeln. Das Besondere: Bei den Dungeons handelt es sich um die Überreste untergegangener Start-Up-Unternehmen, unsere Waffen bestehen größtenteils aus übriggebliebenen Büroartikeln, die Monster sind die ehemaligen Mitarbeiter und die Bossgegner die Unternehmensgründer. Wir selbst spielen übrigens eine Praktikantin, deren einzige Bezahlung in Erfahrung besteht. Immerhin werden wir für Erfolge durch zahlreiche neue und nützliche Fertigkeiten belohnt.

Going Under für 19,99€ im Nintendo eShop

Grindstone

Grindstone ist ein spaßiges Puzzlekampfspiel von den Schöpfern von Might & Magic: Clash of Heroes. Wir übernehmen die Rolle des Barbaren Jorj, der die Spitze des Grindstone Mountain erklimmen will. Dabei stellen sich Jorj allerdings Horden von Monstern entgegen. Glücklicherweise kann der Barbar Monster, die die gleiche Farbe haben, mit einem einzigen Angriff vernichten, wenn sie nebeneinander stehen. Unsere Aufgabe besteht darin, stets die effizientesten Angriffsmöglichkeiten zu erkennen und Attacken klug zu kombinieren. Für Erfolge gibt es Belohnungen wie Crafting-Material für Items. So sind wir in jedem der 200 Level motiviert, unser Bestes zu geben.

Grindstone für 16,79€ im Nintendo eShop

Embracelet

In Embracelet spielen wir einen norwegischen Teenager, der von seinem Großvater einen magischen Armreif geschenkt bekommt. Dieser verleiht ihm telekinetische Fähigkeiten. Das Geschenk ist mit der Bitte verbunden, das Geheimnis um die Herkunft des Armreifs zu lüften, wozu wir eine Insel im Norden Norwegens erforschen müssen. Das 3D-Adventure setzt in erster Linie auf eine spannende und mysteriöse Story und auf die Erkundung zauberhafter Schauplätze. Außerdem müssen wir mit Hilfe unserer neuen magischen Kräfte zahlreiche Rätsel lösen, die aber selten so schwer sind, dass die Gefahr besteht, längere Zeit festzuhängen.

Embracelet für 10,99€ im Nintendo eShop