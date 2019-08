Stylische Switch-Controller für Pokémon-und Zelda-Fans angekündigt

Nintendos offiziell lizenzierter Drittanbieter Power A hat eine neue Serie an Wireless-Controllern für die Switch angekündigt. Die Optik der Pads dürfte vor allem diejenigen unter euch ansprechen, die Fans von Pokémon und Zelda: Breath of the Wild sind.

Sind die Controller bereits verfügbar? Aktuell könnt ihr euch auf der Seite des Herstellers die Pads zum Preis von rund 50 US-Dollar vorbestellen. Der Release ist am 15. September.

Hier eine Auswahl der neuen Designs:

Weitere Designs aus der Serie findet ihr auf der Homepage von Power A.

Welche Funktionen hat der Controller?

Bewegungssteuerung (motion controls)

Zwei frei konfigurierbare Knöpfe

Eine LED zur Anzeige der Spielernummer, Mapping-Konfiguration der Knöpfe und des Batterie-Status

Der Controller kommt zudem mit zwei Batterien, die laut Hersteller bis zu 30 Stunden halten.

Habt ihr schon Erfahrung mit den Controllern von Power A gemacht und wie gefallen euch die neuen Designs?