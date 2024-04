Es könnte bald ein neues Nintendo Switch-Dock erscheinen, mit dem Kabelsalat Geschichte ist

Die Nintendo Switch könnte eine neue Docking Station bekommen (hier seht ihr die Zelda TotK- und OLED-Edition).

Nintendo Switch-Fans kennen die Problematik vielleicht: Das Dock hat seine Anschlüsse so ausgerichtet, dass die Kabel stets auf der rechten Seite aus dem Gerät herauskommen. Je nachdem, wie ihr eure Konsole aufgestellt habt und wo der TV oder andere anzuschließende Geräte positioniert sind, kann das Kabelmanagement sehr unpraktisch werden. Aber ein neues Nintendo-Patent soll genau diese Schwierigkeiten angehen und aus der Welt schaffen.

Nintendo-Patent lässt euch in Zukunft womöglich selbst festlegen, auf welcher Seite die Kabel aus dem Dock kommen

Worum geht's hier? Dieses Nintendo-Patent stellt unterschiedliche Möglichkeiten vor, die Anschlüsse im Inneren eurer Switch-Docking Station umzudrehen. Das könnte auf verschiedene Art und Weise geschehen und würde ermöglichen, dass ihr das Dock immer dort aufstellt, wo ihr es haben wollt und keine Rücksicht mehr auf die Kabelführung nehmen müsst.

Wenn sich euer TV zum Beispiel links von der Nintendo Switch-Docking Station befindet, müsst ihr die Kabel nicht mehr in einem großen Bogen um das Konsolen-Dock herum legen, sondern könntet es mit Hilfe der in diesem Patent vorgestellten Möglichkeiten einfach direkt links aus dem Gerät herausführen (via: TwistedVoxel).

Wie soll das gehen? Es gibt offenbar mehrere Ideen, die in diesem Patent vorgestellt wären. Zum einen könnte der kleine Kasten im Inneren des Docks einfach drehbar gemacht werden. Dazu müsste das Dock natürlich dann auf beiden Seiten eine Öffnung haben, wie sie bisher nur auf der rechten Seite zu finden ist. Das würde dann so aussehen:

Dann wäre da aber auch noch die theoretische Möglichkeit, einfach den ganzen hinteren Teil des Docks drehbar zu machen. Dafür müsste allerdings sehr viel mehr an der Docking Station geändert werden, so dass die Kabel immer direkt an der Außenseite angeschlossen werden und nicht mehr halb im Inneren hinter der Klappe, wie es aktuell der Fall ist.

Kommt das wirklich? Das steht nicht fest. Wie immer bei solchen Patenten ist Vorsicht geboten und ihr solltet euch nicht zu früh freuen. Nur, weil ein Patent eingereicht wurde, heißt das nicht, dass auch etwas daraus wird, was irgendwann auf den Markt kommt.

Für die Switch 2? Denkbar wäre in diesem Fall aber auch, dass wir es mit einem Patent zu tun haben, dass sich schon gar nicht mehr um die Switch dreht, sondern um deren Nachfolge-Konsole.

Vorausgesetzt natürlich, dass die Nintendo Switch 2 (oder wie auch immer sie dann heißt) überhaupt auf einem ähnlichen System basiert und ebenfalls ein Hybrid-Gerät wird, das sowohl unterwegs als auch an einem TV benutzt werden kann.

Wie findet ihr die Idee des Patents? Hat es euch in der Vergangenheit schon gestört, dass die Kabel nur rechts aus dem Dock kommen?