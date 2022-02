Nur noch bis zum 20. Februar läuft im Nintendo eShop das Februarfest, in dem ihr hunderte Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommt. Schon letzte Woche hatten wir euch in einem ersten Artikel zehn Highlights vorgestellt, diese Woche legen wir mit zehn weiteren besonders interessanten Angeboten nach. Darunter befinden sich große AAA-Titel, aber auch ein paar kleinere Indie-Geheimtipps. Falls ihr lieber selbst die Angebote der Aktion durchstöbern wollt, findet ihr die Übersicht hier:

Luigi’s Mansion 3

Eigentlich wollen Mario, Peach und die Toads nur einen schönen, friedlichen Urlaub genießen, doch dann werden sie in einem Spukhotel in eine Falle gelockt und in Gemälde eingesperrt. Luigi eilt zu ihrer Befreiung, muss sich dazu aber mit einer Menge Geister anlegen, wobei ihm vor Angst ordentlich die Knie schlottern. Zum Glück besitzt er mit dem dem Schreckweg F-LU, einer Art Staubsauger für Übernatürliches, eine effiziente Waffe gegen sie. Die Kampagne von Luigi's Mansion 3 könnt ihr nicht nur allein, sondern auch zu zweit im lokalen Koop spielen. Daneben gibt es verschiedene Multiplayer-Modi, in denen bis zu acht Spieler*innen in Teams gegeneinander antreten oder gemeinsam auf Geisterjagd gehen.

Immortals Fenyx Rising

Ubisofts großes Open-World-Abenteuer Immortals Fenyx Rising versetzt uns in eine farbenfrohe, an die griechische Mythologie angelehnte Welt. Diese ist in vier abwechslungsreiche Regionen eingeteilt, die jeweils einem Gott unterstehen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Götter im Kampf gegen einen fiesen Feuerdämon zu unterstützen. Dabei setzten wir neben Schwert und Bogen auch verschiedene Götterkräfte ein. Das Gameplay, das neben Kämpfen und der Erkundung der Spielwelt aus kniffligen Rätseln in Dungeons besteht, erinnert an Zelda-Spiele, insbesondere an Breath of the Wild. Neben dem Hauptspiel könnt ihr gerade auch den Season Pass mit allen drei Add-Ons günstiger bekommen, und zwar für 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin

Ni no Kuni ist ein JRPG, in dem wir in der Rolle des jungen Oliver in ein Paralleluniversum reisen, um unsere Mutter zur retten. Hierfür müssen wir einen bösen Zauberer und seine Monster besiegen, wobei wir aber nicht allein sind, da sich uns auf unserer Reise weitere Charaktere anschließen. Die Geschichte wird in aufwendigen Zwischensequenzen im Anime-Stil erzählt. Die Kämpfe mischen das rundenbasierte System klassischer japanischer Rollenspiele mit Echtzeit-Elementen: Wir können uns zwar frei bewegen, die Zeit wird aber beim Auswählen einer Aktion oder eines Angriffs eingefroren. Außerdem gibt es Rätsel, für deren Lösung Oliver manchmal in seine eigene Welt zurückkehren muss.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 wurden im letzten Jahr zwei der besten und erfolgreichsten Skateboard-Spiele überhaupt neu aufgelegt. Beide Titel wurden grafisch komplett runderneuert und auf den aktuellen technischen Stand gebrach. Spielerisch hat sich hingegen nicht viel geändert, was aber auch nicht nötig ist, denn das Spielprinzip funktioniert nach wie vor hervorragend. Auf den zahlreichen verschiedenen Kursen versuchen wir, innerhalb von zwei Minuten möglichst viele Kombos zu schaffen und Aufgaben zu erfüllen, um den Highscore zu knacken. Dabei treibt uns der hervorragende Soundtrack an, der auch in der Neuauflage zu den Highlights des Spiels gehört und zudem nostalgisch Gefühle weckt.

Inside

Inside gehört mit 90 Prozent Rabatt und einem Preis von 1,99 Euro zu den günstigsten Angeboten des Sales. Es handelt sich um einen düsteren Puzzle-Platformer, in dem wir einen kleinen Jungen durch eine dystopische Spielwelt steuern. Durch den einzigartigen Grafikstil, der auf den kunstvollen Einsatz von Licht und Schatten setzt, wird eine dichte, beklemmende Atmosphäre erzeugt. Die Story, die ganz ohne Worte erzählt wird, handelt von Gedankenkontrolle und seltsamen Experimenten der Regierung. Spielerisch besteht Inside aus ein bisschen Jump&Run-Gameplay, das selten sonderlich anspruchsvoll ausfällt, und Rätseln, die auch mal etwas kniffliger werden können. Generell geht es in Inside jedoch eher um das Erlebnis als um die Herausforderung.

FIFA 22 Legacy Edition

Die FIFA 22 Legacy Edition ermöglicht es euch, die aktuelle Bundesligasaison mit allen Vereinen, Spielern und Trikots auf Nintendo Switch nachzuspielen. Auch ein paar grafische Details wurden im Vergleich zum Vorjahr überarbeitet, ansonsten hat sich aber nicht viel getan. Man bekommt die gewohnte Qualität und das typische Spielgefühl zwischen komplexer Simulation und einsteigerfreundlichem Arcade-Gameplay. Im Singleplayer motiviert vor allem der Karrieremodus langfristig. Im Multiplayer gibt es verschiedene Möglichkeiten, lokal oder online in Freundschaftsspielen und Turnieren gegeneinander anzutreten. Auch der beliebte Ultimate-Team-Modus ist natürlich dabei, enthält aber wie immer viele Mikrotransaktionen.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3 gilt nach wie vor als eines der besten Open-World-Rollenspiele überhaupt. Das liegt nicht zuletzt an der düsteren, glaubwürdigen Spielwelt und den vielen spannenden Geschichten, die selbst in Nebenquests erzählt werden und die immer für eine Überraschung gut sind. Das Gameplay besteht nicht nur aus temporeichen Kämpfen, in denen wir Schwerter und Hexerkräfte einsetzen, sondern auch aus Detektivarbeit. Als Hexer ist es nämlich unsere Aufgabe, gefährliche Monster zu erledigen, wozu wir diese aber erst mal aufspüren müssen. Die Grafik, die beim Release neue Maßstäbe setzte, sieht auch heut noch hübsch aus. Neben der Standardversion für 19,99 Euro könnt ihr im Sale für zehn Euro mehr auch die Complete Edition mit allen Add-Ons bekommen.

Sid Meier’s Civilization 6

Für nur 8,99 Euro bekommt ihr mit Sid Meier’s Civilization 6 ein komplexes Strategiespiel, mit dem ihr hunderte Spielstunden verbringen könnt. Wie üblich in der Reihe ist es das Ziel, unsere Zivilisation über Jahrtausende hinweg, von ihren primitiven Anfängen bis ins moderne Informationszeitalter, zur Vorherrschaft über den Planeten zu führen. Dabei kann neben einem starken Militär auch Überlegenheit in Wissenschaft und Kultur oder diplomatisches Geschick den Sieg bringen. Die Switch-Version bietet ein paar Anpassungen, die die Steuerung verbessern, wie beispielsweise Unterstützung des Touchscreens. Zudem enthält sie vier DLCs, die beispielsweise die Wikinger und Persien ins Spiel bringen.

XCOM 2 Collection

Mit der XCOM 2 Collection bekommt ihr das Hauptspiel sowie die umfangreiche Erweiterung War of the Chosen und vier DLC-Pakete für nur 4,99 Euro. Nachdem wir im Vorgänger (offenbar erfolglos) versucht haben, eine Invasion der Erde durch Aliens zu verhindern, führen wir nun den Widerstand gegen die außerirdischen Eroberer an. Dazu steht uns mit unserem Schiff eine mobile Operationsbasis zur Verfügung, die wir zwischen den Missionen verwalten und ausbauen. Das Herzstück des Spiels sind die spannenden Rundentaktikkämpfe, in denen wir mit kleinen Teams von Elitesoldaten die Aliens das Fürchten lehren. Unsere Kämpfer lernen mit der Zeit neue Spezialfähigkeiten, können aber auch sterben.

Spiritfarer: Farewell Edition

Spiritfarer ist eine einzigartige Mischung aus Aufbauspiel, Adventure und Platformer. Wir spielen Stella, deren Aufgabe es ist, die Seelen der Toten auf ihrem Schiff ins Jenseits zu befördern. Zuvor muss sie diesen jedoch dabei helfen, noch ein paar Dinge zu erledigen, damit sie loslassen können. Bis das geschafft ist, wohnen die Seelen auf dem Schiff und erwarten dort eine angemessene Behausung und Bewirtung, arbeiten aber auch für uns. Auf den zahlreichen kleinen Inseln, die wir unterwegs erforschen, sammeln wir Ressourcen für den Ausbau des Schiffes, lösen Rätsel und führen Dialoge, die uns mehr über die Toten verraten. Die Farewell Edition enthält neben dem Hauptspiel auch alle bisher veröffentlichten Zusatzinhalte.