Der Nintendo eShop hat seine Feiertagsangebote gestartet. Bis zum 30. Dezember bekommt ihr eine Menge Spiele für Nintendo Switch deutlich günstiger, darunter sowohl große AAA-Hits als auch kleine Indie-Geheimtipps. In diesem Artikel stellen wir euch zehn der Highlights vor. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Among Us

Der Indie-Titel Among Us ist einer der größten Multiplayerhits der letzten Jahre. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Social Deduction Game. Vier bis fünfzehn Spieler*innen müssen auf einer Raumstation Aufgaben erfüllen, um zu überleben. Das Problem dabei: Mindestens eine Person aus der Gruppe versucht, die Bemühungen der anderen zu sabotieren oder sie schlicht zu ermorden. Wird ein Mordopfer entdeckt, kann die Gruppe darüber abstimmen, wen sie für den Mörder hält, und diesen von der Raumstation werfen. Entscheidet sie sich falsch, stirbt ein Unschuldiger. Das führt zu vielen interessanten Diskussionen voller Lügen und gegenseitiger Beschuldigungen.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle

In Mario + Rabbids: Kingdom Battle verbünden sich Mario und seine Freunde mit den Rabbids aus dem Hause Ubisoft, um gemeinsam das Pilzkönigreich zu retten. In rundenbasierten Taktikkämpfen im Stile eines XCOM stellt sich die Gruppe zahlreichen Feinden. Dabei muss man die besonderen Fähigkeiten jedes einzelnen Charakters klug ausnutzen und miteinander kombinieren, wenn man eine Chance haben will. Daneben erkundet man vier bunte und abwechslungsreiche Spielwelten, löst kleine Rätsel und findet Schätze. Mario + Rabbids: Kingdom Battle punktet dabei stets durch seinen Humor und den treibenden Soundtrack. Neben dem Singleplayer gibt es auch lokalen Koop.

Cuphead

Cuphead fällt schon auf den ersten Blick durch sein fantastisches Artdesign im Stile eines Cartoons der 30er Jahre auf. Wir spielen eine niedliche Figur, die als Kopf eine Tasse und darüber hinaus ein ernstes Problem hat: Um Schulden beim Teufel zu begleichen, muss sie nämlich für ihn die Seelen von Sündern einsammeln. Ein Großteil des Spiels besteht aus Bosskämpfen gegen eben jene Sünder, zu denen etwa eine riesige Karotte, ein fieser Clown, ein Drache und eine Meerjungfrau mit Tentakelhaaren gehören. Das Gameplay ähnelt dabei oft einem Bullet-Hell-Shooter. Dazwischen gibt es aber auch klassische Jump&Run-Abschnitte. Auf Wunsch lässt sich das gesamte Spiel zu zweit im lokalen Koop bestreiten.

Just Dance 2022

Im November ist mit Just Dance 2022 der jüngste Teil von Ubisofts beliebter Tanzspielreihe erschienen. Diese bietet 40 neue Tracks, unter anderem von Billie Eilisch, Taylor Swift, DuaLipa, Ciara und Imagine Dragons. Durch den enthaltenen Probemonat bei Just Dance Unlimited könnt ihr zudem 700 weitere Songs nutzen. Just Dance 2022 bietet verschiedene Modi, zum Beispiel den Sweat-Modus, mit dem ihr euer eigenes Trainingsprogramm starten und reichlich Kalorien verbrennen könnt. Ihr könnt aber auch im lokalen Multiplayer eure Tanzkünste mit denen eurer Freunde messen oder aber ihr tanzt online auf dem World Dance Floor zusammen mit der ganzen Welt.

Sonic Mania

Sonic Mania lässt die klassischen 2D-Jump&Runs von Sega wieder aufleben. Auf den ersten Blick ist der Grafikstil kaum von dem der frühen Teile der Reihe zu unterscheiden. Bei näherem Hinsehen erkennt man aber natürlich viele technische Verbesserungen, etwa bei den Animationen und der Framerate. Angesichts des halsbrecherischen Tempos, mit dem der blaue Igel durch die Levels rast, sind die flüssigen 60 fps eine wahre Wohltat. Beim Gameplay hat Sonic Mania einige der beliebtesten Elemente der alten Teile übernommen, bietet aber auch eigene Ideen. Bei den Levels wird ebenfalls eine Art Best Of der frühen Sonic-Spiele geboten, wobei es neben den alten Levels auch abgewandelte Versionen sowie ein paar ganz neue Gebiete gibt.

Overcooked! 2

Overcooked! 2 ist ein chaotisches Koop-Spiel, in dem bis zu vier Spieler*innen gemeinsam ein Restaurant führen. Dabei geht es nicht ums Management, sondern darum, den hektischen Küchenalltag zu meistern. Nur dann, wenn wir vom Gemüseschneiden übers Fleischbraten bis hin zum Tellerwaschen alle Aufgaben sinnvoll verteilen und gut zusammenarbeiten, können wir unsere ungeduldige Kundschaft zufriedenstellen und den Highscore knacken. Im Vergleich zum ersten Teil gibt es ein paar neue Gameplay-Ideen. So könne wir uns nun Zutaten quer durch die Küche zuwerfen. Neu sind auch die sich dynamisch verändernden Levels, in denen wir zum Beispiel auf zwei nebeneinander auf einem Fluss treibenden Booten kochen.

Dragon Ball FighterZ

Das Fighting Game Dragon Ball FighterZ setzt die Vorlage optisch perfekt um: Obwohl es sich bei den Charakteren um 3D-Modelle handelt, ist der Look kaum vom Anime-Vorbild zu unterscheiden. Auch spielerisch hat Dragon Ball FighterZ einiges zu bieten. Neben den üblichen Kombos und Spezialattacken sorgen die aus drei Charakteren bestehenden Tag Teams für taktischen Tiefgang. Um die Angriffe unseres Gegners zu kontern, müssen wir stets im richtigen Augenblick zum richtigen Charakter wechseln. Dabei bleibt das Kampfgeschehen dank geschickter Farbkodierung auch für Neulinge gut lesbar. Wenngleich das Herzstück der Multiplayer ist, gibt es eine Solo-Kampagne, in der wir den Weg zum finalen Boss selbst bestimmen.

Ni no Kuni: Der Fluch der weißen Königin

Ni no Kuni ist ein japanisches Rollenspiel, in dem wir als Oliver in ein Paralleluniversum voller Magie reisen, um unsere Mutter zu retten. Dazu müssen wir einen bösen Zauberer und seine Monster besiegen. Glücklicherweise kommen Oliver dabei die magischen Kräfte, die er selbst entwickelt, sowie andere Charaktere zu Hilfe, die sich ihm im Lauf seiner Reise anschließen. Das Kampfsystem vermischt Echtzeit und Rundentaktik: Zwar können wir uns frei bewegen, beim Auswählen einer Aktion oder eines Angriffs wird jedoch die Zeit eingefroren. Außerdem muss Oliver zahlreiche Rätsel lösen, die ihn teilweise wieder zurück in die eigene Welt führen. Die Story wird in spektakulären Zwischensequenzen im Anime-Stil erzählt.

Borderlands Legendary Collection

Die Borderlands Legendary Collection enthält die Game of the Year Edition des ersten Borderlands sowie Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel und verschiedene Add-Ons. Die Borderlands-Spiele sind First Person Shooter im bunten Comiclook, in denen ihr weitläufige Gebiete auf dem fernen Planeten Pandora und dessen Mond Elpis erkunden könnt. Ähnlich wie bei ARPGs im Stile eines Diablo steht dabei die Suche nach immer besserer Ausrüstung und tödlicheren Waffen im Vordergrund, auch verschiedene Charakterklassen mit individuellen Fähigkeiten stehen zur Wahl. Die Reihe ist zudem berühmt für ihre schrägen Figuren und den reichlich makabren Humor. Ihr könnt nicht nur allein, sondern auch zu zweit im Splitscreen oder zu viert im Online-Koop spielen.

Marvel's Guardian of the Galaxy: Cloud Version

In Marvel's Guardian of the Galaxy erleben wir als Kapitän Peter „Star-Lord“ Quill Abenteuer im Weltall und auf den verschiedensten fremden Planeten, wobei wir zumeist von unserem bunt zusammengewürfelten Team begleitet werden. Die zahlreichen witzigen und gut vertonten Dialoge zwischen den Teammitgliedern bringen den Humor der Comics und Filme hervorragend rüber, zudem hat das Spiel eine spektakuläre Inszenierung mit vielen kinoreifen Szenen zu bieten. In den Kämpfen kontrollieren wir nicht nur Peter Quill, sondern lösen auch die Spezialattacken der anderen Teammitgliedern aus. Die Cloud-Version kann ausschließlich per Online-Streaming gespielt werden. Ihr braucht also eine gute und stabile Internetverbindung.